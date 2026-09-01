خطوة عملاقة للسنغالي ندياي بالانتقال إلى سيتي

حطمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الرقم القياسي التاريخي للإنفاق خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما وصلت قيمة صفقاتها إلى ما يقرب من 3.5 مليار جنيه إسترليني.

وكانت أندية البريميرليغ قد تجاوزت بالفعل حاجز 3 مليارات جنيه، قبل أن تسهم صفقة انتقال السنغالي إليمان نداي من إيفرتون إلى مانشستر سيتي في اليوم الأخير من السوق، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني كدفعة أولية، في تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 3.14 مليار جنيه والمسجل في صيف العام الماضي.

ويكشف الرقم الجديد حجم القفزة الهائلة في القوة الشرائية لأندية الدوري الإنجليزي، إذ لم يتجاوز إنفاقها قبل خمسة أعوام 1.13 مليار جنيه إسترليني، وفق الأرقام التي قدمها بول ماكدونالد، مؤسس «فوتبول ترانسفيرز»، إلى «بي بي سي سبورت».

الفرنسي برادلي باركولا انتقل من باريس سان جيرمان لليفربول (أ.ف.ب)

الصفقات الإنجليزية تهيمن على قائمة الأغلى

شهد الصيف الحالي إتمام أربع من أغلى 11 صفقة في تاريخ كرة القدم، ثلاث منها أبرمتها أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعاقد مان سيتي مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي، في صفقة مدوية تبلغ قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني، في رقم قياسي بريطاني جديد، كما تعاقد تشيلسي مع مورغان روجرز من أستون فيلا مقابل 117 مليون جنيه إسترليني، فيما دفع مانشستر سيتي 116 مليون جنيه للحصول على لاعب وسط نوتنغهام فورست إليوت أندرسون، ليصبحا أغلى لاعبين بريطانيين على الإطلاق.

كما دفع ليفربول 106 ملايين جنيه إسترليني كقيمة أولية للتعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا من باريس سان جيرمان، ويمكن أن ترتفع قيمة الصفقة إلى 123 مليون جنيه.

الإيفواري يان ديوماندي أغلى صفقة للريال هذا الصيف (رويترز)

وخارج الدوري الإنجليزي، لم تتجاوز حاجز 60 مليون جنيه حتى الآن سوى صفقتين كبيرتين، هما انتقال يان ديوماندي إلى ريال مدريد، وانتقال أنتوني غوردون من نيوكاسل إلى برشلونة.

أما توتنهام، فأبرم صفقة قياسية في تاريخ النادي بالتعاقد مع ساندرو تونالي، بقيمة يمكن أن تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب ضم ماتيوس فرنانديز من وست هام مقابل 85 مليون جنيه، وسافيو من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون جنيه، مع إمكانية ارتفاع الصفقة إلى 85 مليونًا.

وشملت الصفقات الكبرى أيضًا تعاقد مانشستر سيتي مع أيوب بوعدي من ليل مقابل 85.6 مليون جنيه إسترليني، وانتقال برونو غيمارايش من نيوكاسل إلى آرسنال مقابل 75 مليون جنيه، وتعاقد مانشستر يونايتد مع لاعب الوسط الكاميروني كارلوس باليبا من برايتون مقابل 70 مليون جنيه.

وتعكس هذه الأرقام هيمنة البريميرليغ على سوق الانتقالات العالمية، إذ إن 14 صفقة من بين أغلى 20 صفقة أبرمت هذا الصيف كانت لمصلحة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

واللافت أن إيبسويتش تاون، الصاعد حديثًا إلى البريميرليغ، أنفق على تعاقداته الجديدة أكثر مما أنفقته أندية بحجم برشلونة وميلان ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، بطل أوروبا.

سوق إنجليزية داخلية

ولا تقتصر الظاهرة على حجم الإنفاق، إذ أصبحت أندية البريميرليغ تشتري بصورة متزايدة من بعضها بعضًا.

فقد بلغت نسبة الصفقات التي تضمنت رسوم انتقال وتمت بين ناديين من الدوري الإنجليزي الممتاز 38 في المائة هذا الصيف، مقابل 30 في المائة في الصيف الماضي.

وترتفع النسبة إلى 48 في المائة عند إضافة اللاعبين الذين اشترتهم أندية البريميرليغ من أندية الدرجات الأدنى في كرة القدم الإنجليزية.

ورغم أن الدوري الإنجليزي شهد أيضًا عددًا من أكبر عمليات البيع خلال الصيف، فإن صافي إنفاق أنديته لا يزال يتجاوز مليار جنيه إسترليني خلال النافذة الحالية، وهو الأعلى بفارق كبير بين الدوريات الأوروبية الكبرى. وفي المقابل، حصلت أندية الدوري الألماني والدوري الفرنسي على عائدات من بيع اللاعبين تفوق ما أنفقته على التعاقدات.

المغربي أيوب بوعدي دعم صفوف مان سيتي (إ.ب.أ)

وباستثناء الفرنسيين باركولا وبوعدي، جاءت غالبية الصفقات الكبرى التي أبرمتها أندية البريميرليغ خلال الفترة الأخيرة من منافسين داخل المسابقة نفسها.

وتشمل القائمة روجرز وأندرسون، فيما باع نيوكاسل تونالي إلى توتنهام وغيمارايش إلى آرسنال. وبعد مطاردة استمرت 12 شهرًا، تعاقد مانشستر يونايتد مع باليبا من برايتون لإعادة بناء خط وسطه، بينما أبرم توتنهام صفقتي فرنانديز وسافيو من وست هام ومانشستر سيتي.

لماذا تشتري الأندية الإنجليزية من بعضها؟

أحد التفسيرات يتمثل في رغبة الأندية في الحصول على لاعبين أثبتوا قدرتهم بالفعل في البريميرليغ، وبالتالي تقليل المخاطر المرتبطة بالتعاقد مع لاعبين من الخارج.

وشهد الموسم الماضي إخفاق عدد من الصفقات مرتفعة القيمة في الوصول إلى مستوى التوقعات أو تبرير المبالغ المدفوعة فيها، وكان عدد ملحوظ منها قادمًا من الدوري الألماني.

كما شهد الصيف الحالي عمليات بيع وشراء متبادلة بين الأندية نفسها، ومن بينها تشيلسي وأستون فيلا، وهو ما يثير احتمال وجود اعتبارات محاسبية مرتبطة ببعض الصفقات.

وهناك أيضًا اعتقاد داخل الكرة الإنجليزية بأن الأندية الأوروبية ترفع أسعار لاعبيها بمجرد دخول أحد أندية البريميرليغ في المفاوضات، مستفيدة من معرفتها بالعائدات التلفزيونية الضخمة والقوة المالية التي تتمتع بها الأندية الإنجليزية.

وهكذا، لم يعد البريميرليغ مجرد الدوري الأكثر إنفاقًا في العالم، بل أصبح جزء كبير من مليارات سوقه يدور داخل المنظومة الإنجليزية نفسها، في صيف سجل رقمًا قياسيًا للعام الثاني على التوالي.