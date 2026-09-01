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الرياضة رياضة عالمية

وست هام يعير مدافعه الدولي توديبو إلى لانس

المدافع الدولي جان - كلير توديبو (نادي لانس)
المدافع الدولي جان - كلير توديبو (نادي لانس)
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وست هام يعير مدافعه الدولي توديبو إلى لانس

المدافع الدولي جان - كلير توديبو (نادي لانس)
المدافع الدولي جان - كلير توديبو (نادي لانس)

أعلن نادي لانس، وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، ضم مواطنه المدافع الدولي جان - كلير توديبو من وست هام الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد من دون خيار الشراء، معززاً بذلك خطه الدفاعي بصفقة كانت منتظرة.

ويأتي المدافع البالغ 26 عاماً والمنحدر من غويانا الفرنسية، إلى شمال فرنسا بحثاً عن استعادة مستواه بعد موسم صعب مع وست هام الذي هبط إلى «تشامبيونشيب» (دوري الدرجة الثانية).

ويحمل توديبو في رصيده مباراتين دوليتين مع المنتخب الفرنسي، لكنه لم يُستدع إلى صفوف «الزرق» منذ عام 2023.

وقال المدير الرياضي للانس جان - لويس ليكا، في بيان النادي: «يُجسّد التعاقد معه رغبتنا في ضم مدافع صاحب خبرة، اعتاد متطلبات المنافسة على أعلى المستويات. وهي متطلبات عرفها خصوصاً مع المنتخب الفرنسي، وفي صفوف برشلونة، وخلال الموسمين الماضيين في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وفي لانس، سيضيف المدافع الأيمن متعدد الاستخدامات مزيداً من الخبرة إلى الفريق، خصوصاً مع اقتراب خوض منافسات دوري أبطال أوروبا، ضمن منظومة دفاعية تعتمد على 3 مدافعين، بعد أن بقي رحيل مالانغ سار إلى السعودية في بداية الصيف من دون تعويض حتى الآن.

وسيمنح هذا التعزيز في قلب الدفاع المدرب الألماني دينو توبمولر خياراً إضافياً، بعدما اضطر في مناسبات عدة إلى إشراك روبن أغيلار في محور الدفاع خلال المباريات الثلاث الأولى من الموسم بسبب الإيقافات أو الإصابات التي طالت عدداً من مدافعيه.

وبدأ توديبو مسيرته الاحترافية مع تولوز في سن الثامنة عشرة، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني بعد عام واحد، غير أنه لم ينجح في فرض نفسه ضمن صفوف النادي الكاتالوني، فانتقل في نهاية المطاف إلى نيس عام 2021 بعد فترتي إعارة إلى شالكه الألماني وبنفيكا البرتغالي.

وخاض توديبو بقميص نيس 136 مباراة، وفرض نفسه أحد أفضل المدافعين في الدوري الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى وست هام على سبيل الإعارة، ثم يُحوَّل انتقاله إلى صفقة نهائية عام 2025 مقابل نحو 40 مليون يورو.

كما أعلن لانس رسمياً، مساء الاثنين، التعاقد مع الجناح جونيور كاديل الذي قدّم نصفاً ثانياً رائعاً من الموسم الماضي مع سيرفيت جنيف السويسري، حيث سجل 6 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في 13 مباراة.

وقال ليكا عن المهاجم الفرنسي البالغ 23 عاماً والمنضم على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء: «إنه جناح يتمتع بالاندفاع والقدرة على إحداث الفارق، وقادر على خلق فرص التسجيل بنفسه».

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«كأس ألمانيا »: دورتموند يتأهل للدور الثاني بفوز عريض

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لاعبو بوروسيا دورتموند يحيون جماهيرهم الزائرة بهامبورغ (رويترز)
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«كأس ألمانيا »: دورتموند يتأهل للدور الثاني بفوز عريض

لاعبو بوروسيا دورتموند يحيون جماهيرهم الزائرة بهامبورغ (رويترز)
لاعبو بوروسيا دورتموند يحيون جماهيرهم الزائرة بهامبورغ (رويترز)

تأهل بوروسيا دورتموند للدور الثاني ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوز كاسح على «اتش اي بي سي هامبورغ» أحد أندية الدرجة الخامسة بنتيجة 5 / صفر، مساء الثلاثاء.

صمد الفريق المغمور 33 دقيقة حتى افتتح دورتموند النتيجة بهدف عكسي سجله يانيك فريدي لاعب هامبورغ بالخطأ في مرماه.

وبعدها بثلاث دقائق، أضاف دانيال سفينسون الهدف الثاني، قبل أن يضيف صامويل إيناسيو الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 41 و45+2.

واختتم فابيو سيلفا مهرجان الأهداف في الشوط الثاني في الدقيقة 59.

ويرفع هذا الفوز من معنويات بوروسيا دورتموند قبل أن يحل ضيفا على هوفنهايم يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني.

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الرياضة كرة القدم ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: كوبولي يحقق فوزاً ماراثونياً على كوميسانا

الإيطالي فلافيو كوبولي يحيي الجماهير بعد الفوز على كوميسانا (رويترز)
الإيطالي فلافيو كوبولي يحيي الجماهير بعد الفوز على كوميسانا (رويترز)
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«فلاشينغ ميدوز»: كوبولي يحقق فوزاً ماراثونياً على كوميسانا

الإيطالي فلافيو كوبولي يحيي الجماهير بعد الفوز على كوميسانا (رويترز)
الإيطالي فلافيو كوبولي يحيي الجماهير بعد الفوز على كوميسانا (رويترز)

انتفض الإيطالي فلافيو كوبولي من خسارة مجموعتين ليفوز بمباراته في الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز» الثلاثاء، متجنباً بذلك مفاجأة أخرى في منافسات الرجال.

وتغلب المصنف الخامس ووصيف بطولة فرنسا المفتوحة على الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا بنتيجة 3 / 6، 2 / 6، 6 / 3، 6 / 4، 6 / 4، منهياً مباراته التي استمرت 4 ساعات و12 دقيقة، بعد فترة وجيزة من ظهور الشمس التي سمحت باستئناف اللعب على جميع الملاعب الخارجية بعد صباح ممطر.

الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا يحيي الجماهير أمام تصفيق الإيطالي فلافيو كوبولي (رويترز)

وحقق كوبولي أول عودة له في مسيرته الاحترافية بعد خسارة مجموعتين، ليتجنب الانضمام إلى المصنف الرابع نوفاك ديوكوفيتش والمصنف العاشر آرثر فيلس في قائمة الخاسرين الأوائل في منافسات الرجال، التي غاب عنها المصنف الأول يانيك سينر، مواطنه الإيطالي، بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

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«كأس إيطاليا»: مونزا يطيح بتورينو

داني موتا سجل هدف الفوز لمونزا في مرمى تورينو (نادي مونزا)
داني موتا سجل هدف الفوز لمونزا في مرمى تورينو (نادي مونزا)
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«كأس إيطاليا»: مونزا يطيح بتورينو

داني موتا سجل هدف الفوز لمونزا في مرمى تورينو (نادي مونزا)
داني موتا سجل هدف الفوز لمونزا في مرمى تورينو (نادي مونزا)

ودّع فريق تورينو منافسات بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، من دور الـ32 بعد الخسارة أمام ضيفه مونزا صفر / 1.

وسجل داني موتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليقود الفريق الضيف للتأهل إلى دور الـ16.

وسيتقابل مونزا في ديسمبر (كانون الأول) المُقبل مع إيه سي ميلان في دور الـ16 من البطولة، بينما ينتهي مشوار تورينو مبكرا، علما بأنه أحد الأبطال التاريخيين للمسابقة برصيد 13 لقبا آخرها عام 1993.

وكان إنتر ميلان قد حقق لقب النسخة الماضية من البطولة، وهو اللقب العاشر للنادي تاريخيا.

وفي وقت سابق كان بارما قد ودع كأس إيطاليا أيضا من دور الـ32، بالخسارة أمام كريمونيزي صفر / 2.

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