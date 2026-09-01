وست هام يعير مدافعه الدولي توديبو إلى لانس

أعلن نادي لانس، وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، ضم مواطنه المدافع الدولي جان - كلير توديبو من وست هام الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد من دون خيار الشراء، معززاً بذلك خطه الدفاعي بصفقة كانت منتظرة.

ويأتي المدافع البالغ 26 عاماً والمنحدر من غويانا الفرنسية، إلى شمال فرنسا بحثاً عن استعادة مستواه بعد موسم صعب مع وست هام الذي هبط إلى «تشامبيونشيب» (دوري الدرجة الثانية).

ويحمل توديبو في رصيده مباراتين دوليتين مع المنتخب الفرنسي، لكنه لم يُستدع إلى صفوف «الزرق» منذ عام 2023.

وقال المدير الرياضي للانس جان - لويس ليكا، في بيان النادي: «يُجسّد التعاقد معه رغبتنا في ضم مدافع صاحب خبرة، اعتاد متطلبات المنافسة على أعلى المستويات. وهي متطلبات عرفها خصوصاً مع المنتخب الفرنسي، وفي صفوف برشلونة، وخلال الموسمين الماضيين في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وفي لانس، سيضيف المدافع الأيمن متعدد الاستخدامات مزيداً من الخبرة إلى الفريق، خصوصاً مع اقتراب خوض منافسات دوري أبطال أوروبا، ضمن منظومة دفاعية تعتمد على 3 مدافعين، بعد أن بقي رحيل مالانغ سار إلى السعودية في بداية الصيف من دون تعويض حتى الآن.

وسيمنح هذا التعزيز في قلب الدفاع المدرب الألماني دينو توبمولر خياراً إضافياً، بعدما اضطر في مناسبات عدة إلى إشراك روبن أغيلار في محور الدفاع خلال المباريات الثلاث الأولى من الموسم بسبب الإيقافات أو الإصابات التي طالت عدداً من مدافعيه.

وبدأ توديبو مسيرته الاحترافية مع تولوز في سن الثامنة عشرة، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني بعد عام واحد، غير أنه لم ينجح في فرض نفسه ضمن صفوف النادي الكاتالوني، فانتقل في نهاية المطاف إلى نيس عام 2021 بعد فترتي إعارة إلى شالكه الألماني وبنفيكا البرتغالي.

وخاض توديبو بقميص نيس 136 مباراة، وفرض نفسه أحد أفضل المدافعين في الدوري الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى وست هام على سبيل الإعارة، ثم يُحوَّل انتقاله إلى صفقة نهائية عام 2025 مقابل نحو 40 مليون يورو.

كما أعلن لانس رسمياً، مساء الاثنين، التعاقد مع الجناح جونيور كاديل الذي قدّم نصفاً ثانياً رائعاً من الموسم الماضي مع سيرفيت جنيف السويسري، حيث سجل 6 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في 13 مباراة.

وقال ليكا عن المهاجم الفرنسي البالغ 23 عاماً والمنضم على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء: «إنه جناح يتمتع بالاندفاع والقدرة على إحداث الفارق، وقادر على خلق فرص التسجيل بنفسه».