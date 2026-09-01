ليفركوزن يتعاقد مع الإيفواري جيلا دوي

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، الثلاثاء، التعاقد مع الظهير الأيمن الإيفواري جيلا دوي، الشقيق الأكبر لنجم فرنسا ديزيري دوي.
وذكرت تقارير إعلامية أن ليفركوزن سيدفع مبدئياً 30 مليون يورو (35 مليون دولار) لنادي ستراسبورغ الفرنسي مقابل دوي.
وأضافت أن المبلغ قد يزيد إلى 36 مليون يورو (42 مليون دولار)، وهو رقم قياسي للنادي.
جيلا دوي (23 عاماً) ظهير أيمن إيفواري، وُلد في فرنسا، وبدأ مسيرته في أكاديمية رين، وصعد للفريق الأول قبل انتقاله إلى ستراسبورغ في صيف 2024، وخاض معه 69 مباراة في مختلف المسابقات. يمثل منتخب كوت ديفوار، وخاض معه 24 مباراة دولية سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، وشارك في كأس العالم 2026.