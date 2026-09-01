ليفركوزن يتعاقد مع الإيفواري جيلا دوي

انتفض الإيطالي فلافيو كوبولي من خسارة مجموعتين ليفوز بمباراته في الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز» الثلاثاء، متجنباً بذلك مفاجأة أخرى في منافسات الرجال.

وتغلب المصنف الخامس ووصيف بطولة فرنسا المفتوحة على الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا بنتيجة 3 / 6، 2 / 6، 6 / 3، 6 / 4، 6 / 4، منهياً مباراته التي استمرت 4 ساعات و12 دقيقة، بعد فترة وجيزة من ظهور الشمس التي سمحت باستئناف اللعب على جميع الملاعب الخارجية بعد صباح ممطر.

الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا يحيي الجماهير أمام تصفيق الإيطالي فلافيو كوبولي (رويترز)

وحقق كوبولي أول عودة له في مسيرته الاحترافية بعد خسارة مجموعتين، ليتجنب الانضمام إلى المصنف الرابع نوفاك ديوكوفيتش والمصنف العاشر آرثر فيلس في قائمة الخاسرين الأوائل في منافسات الرجال، التي غاب عنها المصنف الأول يانيك سينر، مواطنه الإيطالي، بسبب إصابة في ركبته اليمنى.