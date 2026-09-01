تشيلسي يعلن انتقال حارسه سانشيز معاراً إلى كومو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي انتقال حارس مرماه الإسباني روبرتو سانشيز إلى نادي كومو الإيطالي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، حسبما أكد تشيلسي عبر موقعه الرسمي.

وكان سانشيز قد انضم إلى تشيلسي قادماً من برايتون في أغسطس (آب) 2023، وخاض 112 مباراة مع الفريق.

وكان الحارس (28 عاماً) ضمن تشكيلة تشيلسي التي فازت بدوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وقدم الحارس أداء متواضعاً في افتتاحية موسم تشيلسي ضد فولهام، ما جعله يجلس احتياطيا في مواجهة كأس كاراباو ضد لوتون تاون لمصلحة الحارس البلجيكي الشاب مايك بينديرس، ومن ثم خرج من قائمة «البلوز» بمواجهة برايتون لمصلحة الوافد الجديد الأرجنتيني المخضرم إيميليانو مارتينيز.