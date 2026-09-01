بـ28 مليون يورو... ليفركوزن يتعاقد رسمياً مع ديابي الجناح الاتحادي

أعلن باير ليفركوزن، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الجناح موسى ديابي قادماً من الاتحاد السعودي ليعود اللاعب الفرنسي مجدداً للنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعقد يمتد لخمسة مواسم.

وبحسب مصادر ألمانية فقد بلغت الصفقة 28 مليون يورو.

وقضى ديابي (27 عاماً) أربعة أعوام مع ليفركوزن من 2019 حتى 2023 قبل أن ينتقل إلى أستون فيلا الإنجليزي ويستمر معه لمدة موسم واحد ثم ينضم إلى الاتحاد، حيث حقق ثنائية الدوري والكأس موسم 2024-2025.

وقال النادي الألماني في بيان: «توصل باير ليفركوزن إلى اتفاق مع ديابي وناديه الاتحاد السعودي لإتمام صفقة انتقال اللاعب الذي وقع عقداً مع ليفركوزن يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2031».

وسجل ديابي 11 هدفاً وقدم 33 تمريرة حاسمة في 73 مباراة مع الاتحاد في المسابقات كافة.

وقال ديابي: «جئت إلى ألمانيا وأنا لاعب شاب جداً وأفتقر للخبرة وقد وضع ليفركوزن ثقة كبيرة فيّ ودعمني دائماً».

«عندما طلب عودتي وأصبح الانتقال ممكناً، لم أتردد ولو للحظة. لقد ازداد حجم النادي ومكانته في هذه الأثناء. فالمنافسة على الألقاب مع فريق ليفركوزن تمثل آفاقاً رائعة وهدفاً كبيراً بالنسبة لي».

واستهل الفرنسي ديابي، الذي شارك في 11 مباراة دولية مع منتخب بلاده، مشواره في الفئات السنية مع باريس سان جيرمان وفاز مع الفريق الأول بلقب الدوري المحلي موسم 2018-2019.