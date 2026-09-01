برشلونة يتعاقد مع المهاجم البرازيلي جيسوس حتى عام 2029

قال عبد الرحمن المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، اليوم الثلاثاء، إن قطر لا تزال تخطط لاستضافة سباقي بطولة العالم للدراجات النارية، وبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، في نوفمبر (تشرين الثاني) رغم حالة عدم اليقين بسبب الصراع في المنطقة.

وأعلنت فورمولا 1 أنها ستتخذ قراراً نهائياً في منتصف سبتمبر (أيلول) بشأن السباق المقرر في 29 نوفمبر على حلبة لوسيل بالقرب من الدوحة، على أن ينتهي الموسم في أوروبا إذا تعذر إقامة سباقي قطر وأبوظبي.

ومن المقرر أن تستضيف الحلبة نفسها سباق بطولة العالم للدراجات النارية في الثامن من نوفمبر، فيما ألغت بطولة العالم لسباقات التحمل جولتها التي كانت مقررة في قطر في 24 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال المناعي في مقابلة نشرها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية: «قطر آمنة منذ شهور. مطارنا يعمل بنسبة مائة في المائة، بما في ذلك رحلات الترانزيت بين آسيا وأوروبا. إذا زرت قطر، فستلاحظ أننا عدنا إلى الحياة الطبيعية، لذلك نحن نتطلع حقاً لاستضافة السباقات مجدداً قريباً».

وأضاف: «نحن مستعدون ونعمل على التجهيز لسباق بطولة العالم للدراجات النارية، والأمر نفسه ينطبق على محادثاتنا مع فورمولا 1. بالطبع هناك أمور لا يمكننا التنبؤ بها. إنه أمر صعب، فنحن لا نعلم ما سيحدث. الوضع متقلب رغم أنه كان هادئاً جداً حتى الآن. الأمر يعتمد على ما سيحدث في الشهرين المقبلين أو نحو ذلك».

وتابع: «بالنسبة لنا، لا يمكننا إيقاف الخطط. يجب أن نكون جاهزين. نأخذ الأمور خطوة بخطوة لمتابعة الوضع وتقييمه. لكن حتى الآن، كل شيء على ما يرام ويسير وفق الخطة».

وتسهم سباقات الشرق الأوسط بشكل كبير في إيرادات فورمولا 1 من خلال رسوم الاستضافة التي تبلغ عشرات الملايين من الدولارات.