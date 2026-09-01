برشلونة يتعاقد مع المهاجم البرازيلي جيسوس حتى عام 2029

أعلن برشلونة الإسباني الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم البرازيلي غابريال جيسوس، قادماً من آرسنال الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2029، بعدما أخفق في ضم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد.
وقال النادي الكاتالوني في بيان: «توصل برشلونة وآرسنال إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم البرازيلي غابريال جيسوس»، فيما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن قيمة الصفقة بلغت نحو 10 ملايين يورو (11.5 مليون دولار).
ويصل جيسوس (29 عاماً) لتعزيز الخط الهجومي لبرشلونة الذي تأثر برحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس في وقت سابق من هذا الصيف. وسعى بطل الدوري الإسباني إلى التعاقد مع ألفاريز طوال الصيف، لكن أتلتيكو مدريد رفض الدخول في مفاوضات مع العملاق الكاتالوني.