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تسيتسيباس: كنت على علم بتعاطي كيريوس للمخدرات

نيك كيريوس (أ.ب)
نيك كيريوس (أ.ب)
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تسيتسيباس: كنت على علم بتعاطي كيريوس للمخدرات

نيك كيريوس (أ.ب)
نيك كيريوس (أ.ب)

أكد لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إنه لم يتفاجأ بإيقاف الأسترالي نيك كيريوس بسبب تعاطي المخدرات، مشيراً إلى أنه كان على علم بالأمر قبل الإعلان الرسمي عنه.

وقال تسيتسيباس بعد فوزه على الفرنسي آرثر فيس، المصنف العاشر، في الدور الأول لبطولة أميركا المفتوحة للتنس آخر بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي: «بصراحة، كنت أتوقع ذلك إلى حد كبير، لكنني فوجئت بأن الأمر استغرق كل هذا الوقت».

وتعرض كيريوس للإيقاف في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد ثبوت تعاطيه مادة الكوكايين في يونيو (حزيران) الماضي، عندما كان في إسبانيا للمشاركة في إحدى البطولات. ويواجه اللاعب الأسترالي إمكانية الإيقاف لمدة تصل إلى أربعة أعوام.

وأضاف تسيتسيباس: «بصراحة تامة، كنت أعرف بهذا الأمر قبل الإعلان عنه. كنت على علم به شخصياً، لذلك ماذا يمكنني أن أقول؟ سأخبركم بالحقيقة. كنت أعرف كل ما يتعلق بهذا الأمر قبل صدور أي إعلان، وعندما رأيته على وسائل التواصل الاجتماعي قلت لنفسي ها نحن ذا. كنت أتوقع ذلك بالفعل».

ستيفانوس تسيتسيباس (رويترز)

تعود علاقة التوتر بين تسيتسيباس وكيريوس إلى مباراة جمعتهما في بطولة ويمبلدون عام 2022، عندما بلغ كيريوس نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى والوحيدة في مسيرته. وشهدت المباراة أجواء متوترة، بعدما تعمد تسيتسيباس توجيه بعض ضرباته نحو كيريوس، كما أرسل إحدى الكرات إلى المدرجات، قبل أن يصف اللاعب الأسترالي عقب المباراة بأنه «متنمر».

وعانى كيريوس من الإصابات بشكل كبير منذ ذلك الحين، وقال عقب إيقافه إنه شعر بأنه «عاجز ووحيد»، لكنه أكد أن ذلك «لا يبرر ما فعلته».

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أستون فيلا يعزّز صفوفه بالجناح السنغالي مباي

إبراهيم مباي (أ.ف.ب)
إبراهيم مباي (أ.ف.ب)
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أستون فيلا يعزّز صفوفه بالجناح السنغالي مباي

إبراهيم مباي (أ.ف.ب)
إبراهيم مباي (أ.ف.ب)

تعاقد أستون فيلا الإنجليزي، بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم، مع الجناح السنغالي إبراهيم مباي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 47 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار)، وفق تقارير نُشرت، الثلاثاء. وشارك مباي في 31 مباراة بمختلف المسابقات مع سان جيرمان الموسم الماضي، وتُوّج معه بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي، كما خاض اللاعب البالغ 18 عاماً 4 مباريات مع منتخب السنغال في مونديال أميركا الشمالية، هذا الصيف، وسجل هدفاً في شباك فرنسا ليصبح أصغر لاعب أفريقي يسجل في نهائيات كأس العالم للرجال، علماً أنه خاض 15 مباراة دولية مع السنغال منذ ظهوره الأول مع سان جيرمان وهو في سن السادسة عشرة. وقال أستون فيلا في بيان: «يسر أستون فيلا الإعلان عن التعاقد مع إبراهيم مباي قادماً من باريس سان جيرمان». وأضاف: «اللاعب الدولي السنغالي الذي يُعد موهبة شابة واعدة ومثيرة والذي سجل لمنتخب بلاده في كأس العالم 2026، ينضم إلى النادي بصفقة انتقال نهائية». ويُعد مباي المولود في فرنسا، أحدث المنضمين إلى أستون فيلا بعد فترة انتقالات صيفية شهدت تغييرات كبيرة في صفوف النادي، فبعد إحراز لقب «يوروبا ليغ» الموسم الماضي وإنهاء صيام دام 30 عاماً عن الألقاب، باع أستون فيلا كلاً من مورغان روجرز، البلجيكي يوري تيليمانس، أولي واتكينز، الفرنسي لوكاس دينيي، والحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز وإزري كونسا. وفي المقابل، تعاقد فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري مع الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، الكونغولي آرون وان بيساكا، السويسري يوهان مانزامبي، الحارس الياباني زيون سوزوكي، البرازيلي غواو غوميش، الألماني ليون غوريتسكا، الإيطالي ماتيو رودغيري والسنغالي نيكولاس جاكسون.

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كوريتيبا يقتنص فوزًا قاتلًا من ريمو في الدوري البرازيلي

كوريتيبا يحسم الفوز أمام ريمو في الوقت بدل الضائع (رويترز)
كوريتيبا يحسم الفوز أمام ريمو في الوقت بدل الضائع (رويترز)
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كوريتيبا يقتنص فوزًا قاتلًا من ريمو في الدوري البرازيلي

كوريتيبا يحسم الفوز أمام ريمو في الوقت بدل الضائع (رويترز)
كوريتيبا يحسم الفوز أمام ريمو في الوقت بدل الضائع (رويترز)

حقق كوريتيبا فوزاً قاتلاً على مضيفه ريمو بنتيجة 3 - 2 فجر اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وتقدم كوريتيبا في الدقيقة 47 بهدف عكسي سجله جوزيه ويليسُون بالخطأ في مرماه، قبل أن يدرك زي ريكاردو التعادل لريمو في الدقيقة 61.

وأهدر ياجو بيكاچو فرصة منح ريمو التقدم بعدما تصدى الحارس بيدرو موريسكو لركلة الجزاء التي نفذها، لكن اللاعب عوض ذلك سريعاً وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وتمكن فابينيو، الذي شارك بديلاً، من إدراك التعادل لكوريتيبا في الدقيقة 76، قبل أن يسجل بيدرو روشا هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وارتقى كوريتيبا من المركز الثامن إلى السابع بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، وتراجع ريمو للمركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة.

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يوفنتوس على أعتاب ضم الألماني فولتماده

نيك فولتماده (رويترز)
نيك فولتماده (رويترز)
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يوفنتوس على أعتاب ضم الألماني فولتماده

نيك فولتماده (رويترز)
نيك فولتماده (رويترز)

بات المهاجم الألماني نيك فولتماده على أعتاب الانتقال إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة قادماً من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وفقاً لتقارير إعلامية إيطالية، على أن يصل اللاعب إلى تورينو في وقت لاحق اليوم الثلاثاء للخضوع للفحص الطبي وتوقيع عقده مع النادي الإيطالي.

وذكرت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا» أن فولتماده، البالغ من العمر 24 عاماً، سيخضع للفحوص الطبية الإلزامية قبل إتمام انتقاله ليوفنتوس، فيما أفادت صحيفة «توتو سبور» الإيطالية بأن الصفقة ستتم مقابل خمسة ملايين يورو على سبيل الإعارة لمدة موسم، دون وجود بند يتيح ليوفنتوس شراء اللاعب نهائياً، وهو ما أكده أيضاً الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين.

ووصفت «توتو سبور» فولتماده بأنه «موهبة واعدة يتمتع بقدرات خاصة»، مشيرة إلى أنه يجمع بين الإمكانات الفنية والقوة البدنية.

وانضم فولتماده إلى نيوكاسل قادماً من شتوتغارت الألماني الموسم الماضي مقابل نحو 75 مليون يورو، ويمتد عقده مع النادي الإنجليزي حتى يونيو (حزيران) 2031.

وبعد بداية واعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، تراجعت مشاركات فولتماده تدريجياً تحت قيادة المدرب السابق إيدي هاو في الموسم الماضي، كما شارك لمدة 19 دقيقة فقط خلال أول مباراتين لنيوكاسل في الدوري هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد ماتياس يايسله.

وأشارت تقارير إعلامية أخرى إلى إمكانية تحرك بوروسيا دورتموند للتعاقد مع فولتماده على سبيل الإعارة، عقب تعرض الوافد الجديد يانيس كونستانتيلياس لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لكن النادي الألماني لم يؤكد وجود اهتمام رسمي باللاعب.

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