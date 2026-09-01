يوفنتوس على أعتاب ضم الألماني فولتماده

بات المهاجم الألماني نيك فولتماده على أعتاب الانتقال إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة قادماً من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وفقاً لتقارير إعلامية إيطالية، على أن يصل اللاعب إلى تورينو في وقت لاحق اليوم الثلاثاء للخضوع للفحص الطبي وتوقيع عقده مع النادي الإيطالي.

وذكرت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا» أن فولتماده، البالغ من العمر 24 عاماً، سيخضع للفحوص الطبية الإلزامية قبل إتمام انتقاله ليوفنتوس، فيما أفادت صحيفة «توتو سبور» الإيطالية بأن الصفقة ستتم مقابل خمسة ملايين يورو على سبيل الإعارة لمدة موسم، دون وجود بند يتيح ليوفنتوس شراء اللاعب نهائياً، وهو ما أكده أيضاً الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين.

ووصفت «توتو سبور» فولتماده بأنه «موهبة واعدة يتمتع بقدرات خاصة»، مشيرة إلى أنه يجمع بين الإمكانات الفنية والقوة البدنية.

وانضم فولتماده إلى نيوكاسل قادماً من شتوتغارت الألماني الموسم الماضي مقابل نحو 75 مليون يورو، ويمتد عقده مع النادي الإنجليزي حتى يونيو (حزيران) 2031.

وبعد بداية واعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، تراجعت مشاركات فولتماده تدريجياً تحت قيادة المدرب السابق إيدي هاو في الموسم الماضي، كما شارك لمدة 19 دقيقة فقط خلال أول مباراتين لنيوكاسل في الدوري هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد ماتياس يايسله.

وأشارت تقارير إعلامية أخرى إلى إمكانية تحرك بوروسيا دورتموند للتعاقد مع فولتماده على سبيل الإعارة، عقب تعرض الوافد الجديد يانيس كونستانتيلياس لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لكن النادي الألماني لم يؤكد وجود اهتمام رسمي باللاعب.