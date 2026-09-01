الإسباني الشاب جويو يدعم خط هجوم لايبزيغ الألماني

عزز نادي لايبزيغ الألماني خط هجومه بالتعاقد مع الإسباني مارك جويو قادماً من تشيلسي الإنجليزي بعقد يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2031.

وانضم جويو، خريج أكاديمية برشلونة، إلى لايبزيغ بعد إعارة كونراد هاردر إلى ستراسبورغ الفرنسي وعودة كريستوفر نكونكو، زميله السابق في تشيلسي.

وذكرت تقارير إعلامية أن لايبزيغ دفع 17 مليون يورو (19 مليوناً و700 ألف دولار) للحصول على خدمات المهاجم الإسباني البالغ من العمر 20 عاماً، بينما سيحتفظ تشيلسي بنسبة من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.

وقال مارسيل شيفر، المدير الرياضي للايبزيغ: «مارك، بما يتمتع به من سرعة وقوة والتزام استثنائي، يتناسب تماماً مع هوية لايبزيغ. إنه يمنحنا طاقة هائلة، خصوصاً في الجانب الدفاعي، كما يمثل حضوراً قوياً داخل منطقة الجزاء، ويتمتع بحس تهديفي واضح. ورغم أنه لم يتجاوز 20 عاماً، فإنه خاض بالفعل مباريات على أعلى مستوى، وشارك في دوري أبطال أوروبا».

وتدرج جويو في أكاديمية برشلونة «لا ماسيا»، كما لعب لمنتخبات إسبانيا للفئات العمرية المختلفة.

وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، خاض جويو، في السابعة عشرة من عمره، مباراته الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة، حيث دخل بديلاً في الدقيقة 79 أمام أتلتيك بيلباو، وسجل هدف الفوز بعد 23 ثانية فقط من نزوله، وبلمسته الثانية للكرة.

وبات جويو، بعمر 17 عاماً و291 يوماً، أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً في ظهوره الأول مع الفريق الأول، قبل أن يخوض بعد 3 أيام مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونيتسك، الذي سيواجهه لايبزيغ في مرحلة الدوري، هذا الموسم.

وفي صيف 2024، انتقل جويو إلى تشيلسي، حيث لعب إلى جانب نكونكو. وخلال موسمين مع الفريق اللندني، شارك جويو في 29 مباراة، وسجل 8 أهداف، كما تُوج مع تشيلسي عام 2025 بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.