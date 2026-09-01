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الرياضة رياضة عالمية

الإسباني مورينو يتولى مؤقتاً تدريب منتخب كوريا الجنوبية

روبرت مورينو (رويترز)
روبرت مورينو (رويترز)
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الإسباني مورينو يتولى مؤقتاً تدريب منتخب كوريا الجنوبية

روبرت مورينو (رويترز)
روبرت مورينو (رويترز)

أعلن «الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم»، الثلاثاء، تعيين الإسباني روبرت مورينو مدرباً مؤقتاً للمنتخب الوطني.

ويتولى مورينو، المدرب السابق للمنتخب الإسباني، قيادة كوريا الجنوبية خلال 6 مباريات في فترتي التوقف الدولي في سبتمبر (أيلول) الحالي ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مع إمكانية تمديد عقده ليستمر في منصبه حتى «كأس آسيا 2027» المقررة في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال هيون يونغ مين، رئيس «لجنة المنتخبات الوطنية» في «الاتحاد الكوري الجنوبي»: «أثار مورينو إعجابنا بفهمه العميق كرة القدم الكورية وقدرته على تقديم مجموعة واسعة من البدائل التكتيكية. نأمل أن يساعد هو وجهازه الفني الجديد في تحسين أداء منتخبنا الوطني».

وتولى مورينو تدريب منتخب إسبانيا في عام 2019، كما سبقت له قيادة أندية موناكو الفرنسي وغرناطة الإسباني، وكانت آخر تجاربه مع نادي سوتشي الروسي، الذي انتهت مهمته معه في أغسطس (آب) من العام الماضي. وأوضح «الاتحاد الكوري» أن إحدى المهام الرئيسية لمورينو ستكون «تغيير أجواء المنتخب الوطني»، بعدما ظل منصب المدير الفني شاغراً منذ استقالة هونغ ميونغ بو في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، عقب خروج كوريا الجنوبية من دور المجموعات في «كأس العالم 2026».

ويستهل مورينو مهمته مع المنتخب الكوري بمواجهة الإكوادور يوم 24 سبتمبر الحالي.

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أستون فيلا يعزّز صفوفه بالجناح السنغالي مباي

إبراهيم مباي (أ.ف.ب)
إبراهيم مباي (أ.ف.ب)
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أستون فيلا يعزّز صفوفه بالجناح السنغالي مباي

إبراهيم مباي (أ.ف.ب)
إبراهيم مباي (أ.ف.ب)

تعاقد أستون فيلا الإنجليزي، بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم، مع الجناح السنغالي إبراهيم مباي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 47 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار)، وفق تقارير نُشرت، الثلاثاء. وشارك مباي في 31 مباراة بمختلف المسابقات مع سان جيرمان الموسم الماضي، وتُوّج معه بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي، كما خاض اللاعب البالغ 18 عاماً 4 مباريات مع منتخب السنغال في مونديال أميركا الشمالية، هذا الصيف، وسجل هدفاً في شباك فرنسا ليصبح أصغر لاعب أفريقي يسجل في نهائيات كأس العالم للرجال، علماً أنه خاض 15 مباراة دولية مع السنغال منذ ظهوره الأول مع سان جيرمان وهو في سن السادسة عشرة. وقال أستون فيلا في بيان: «يسر أستون فيلا الإعلان عن التعاقد مع إبراهيم مباي قادماً من باريس سان جيرمان». وأضاف: «اللاعب الدولي السنغالي الذي يُعد موهبة شابة واعدة ومثيرة والذي سجل لمنتخب بلاده في كأس العالم 2026، ينضم إلى النادي بصفقة انتقال نهائية». ويُعد مباي المولود في فرنسا، أحدث المنضمين إلى أستون فيلا بعد فترة انتقالات صيفية شهدت تغييرات كبيرة في صفوف النادي، فبعد إحراز لقب «يوروبا ليغ» الموسم الماضي وإنهاء صيام دام 30 عاماً عن الألقاب، باع أستون فيلا كلاً من مورغان روجرز، البلجيكي يوري تيليمانس، أولي واتكينز، الفرنسي لوكاس دينيي، والحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز وإزري كونسا. وفي المقابل، تعاقد فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري مع الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، الكونغولي آرون وان بيساكا، السويسري يوهان مانزامبي، الحارس الياباني زيون سوزوكي، البرازيلي غواو غوميش، الألماني ليون غوريتسكا، الإيطالي ماتيو رودغيري والسنغالي نيكولاس جاكسون.

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تسيتسيباس: كنت على علم بتعاطي كيريوس للمخدرات

نيك كيريوس (أ.ب)
نيك كيريوس (أ.ب)
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تسيتسيباس: كنت على علم بتعاطي كيريوس للمخدرات

نيك كيريوس (أ.ب)
نيك كيريوس (أ.ب)

أكد لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إنه لم يتفاجأ بإيقاف الأسترالي نيك كيريوس بسبب تعاطي المخدرات، مشيراً إلى أنه كان على علم بالأمر قبل الإعلان الرسمي عنه.

وقال تسيتسيباس بعد فوزه على الفرنسي آرثر فيس، المصنف العاشر، في الدور الأول لبطولة أميركا المفتوحة للتنس آخر بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي: «بصراحة، كنت أتوقع ذلك إلى حد كبير، لكنني فوجئت بأن الأمر استغرق كل هذا الوقت».

وتعرض كيريوس للإيقاف في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد ثبوت تعاطيه مادة الكوكايين في يونيو (حزيران) الماضي، عندما كان في إسبانيا للمشاركة في إحدى البطولات. ويواجه اللاعب الأسترالي إمكانية الإيقاف لمدة تصل إلى أربعة أعوام.

وأضاف تسيتسيباس: «بصراحة تامة، كنت أعرف بهذا الأمر قبل الإعلان عنه. كنت على علم به شخصياً، لذلك ماذا يمكنني أن أقول؟ سأخبركم بالحقيقة. كنت أعرف كل ما يتعلق بهذا الأمر قبل صدور أي إعلان، وعندما رأيته على وسائل التواصل الاجتماعي قلت لنفسي ها نحن ذا. كنت أتوقع ذلك بالفعل».

ستيفانوس تسيتسيباس (رويترز)

تعود علاقة التوتر بين تسيتسيباس وكيريوس إلى مباراة جمعتهما في بطولة ويمبلدون عام 2022، عندما بلغ كيريوس نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى والوحيدة في مسيرته. وشهدت المباراة أجواء متوترة، بعدما تعمد تسيتسيباس توجيه بعض ضرباته نحو كيريوس، كما أرسل إحدى الكرات إلى المدرجات، قبل أن يصف اللاعب الأسترالي عقب المباراة بأنه «متنمر».

وعانى كيريوس من الإصابات بشكل كبير منذ ذلك الحين، وقال عقب إيقافه إنه شعر بأنه «عاجز ووحيد»، لكنه أكد أن ذلك «لا يبرر ما فعلته».

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كوريتيبا يقتنص فوزًا قاتلًا من ريمو في الدوري البرازيلي

كوريتيبا يحسم الفوز أمام ريمو في الوقت بدل الضائع (رويترز)
كوريتيبا يحسم الفوز أمام ريمو في الوقت بدل الضائع (رويترز)
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كوريتيبا يقتنص فوزًا قاتلًا من ريمو في الدوري البرازيلي

كوريتيبا يحسم الفوز أمام ريمو في الوقت بدل الضائع (رويترز)
كوريتيبا يحسم الفوز أمام ريمو في الوقت بدل الضائع (رويترز)

حقق كوريتيبا فوزاً قاتلاً على مضيفه ريمو بنتيجة 3 - 2 فجر اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وتقدم كوريتيبا في الدقيقة 47 بهدف عكسي سجله جوزيه ويليسُون بالخطأ في مرماه، قبل أن يدرك زي ريكاردو التعادل لريمو في الدقيقة 61.

وأهدر ياجو بيكاچو فرصة منح ريمو التقدم بعدما تصدى الحارس بيدرو موريسكو لركلة الجزاء التي نفذها، لكن اللاعب عوض ذلك سريعاً وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وتمكن فابينيو، الذي شارك بديلاً، من إدراك التعادل لكوريتيبا في الدقيقة 76، قبل أن يسجل بيدرو روشا هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وارتقى كوريتيبا من المركز الثامن إلى السابع بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، وتراجع ريمو للمركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة.

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