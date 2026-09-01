الإسباني مورينو يتولى مؤقتاً تدريب منتخب كوريا الجنوبية

أعلن «الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم»، الثلاثاء، تعيين الإسباني روبرت مورينو مدرباً مؤقتاً للمنتخب الوطني.
ويتولى مورينو، المدرب السابق للمنتخب الإسباني، قيادة كوريا الجنوبية خلال 6 مباريات في فترتي التوقف الدولي في سبتمبر (أيلول) الحالي ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مع إمكانية تمديد عقده ليستمر في منصبه حتى «كأس آسيا 2027» المقررة في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال هيون يونغ مين، رئيس «لجنة المنتخبات الوطنية» في «الاتحاد الكوري الجنوبي»: «أثار مورينو إعجابنا بفهمه العميق كرة القدم الكورية وقدرته على تقديم مجموعة واسعة من البدائل التكتيكية. نأمل أن يساعد هو وجهازه الفني الجديد في تحسين أداء منتخبنا الوطني».
وتولى مورينو تدريب منتخب إسبانيا في عام 2019، كما سبقت له قيادة أندية موناكو الفرنسي وغرناطة الإسباني، وكانت آخر تجاربه مع نادي سوتشي الروسي، الذي انتهت مهمته معه في أغسطس (آب) من العام الماضي. وأوضح «الاتحاد الكوري» أن إحدى المهام الرئيسية لمورينو ستكون «تغيير أجواء المنتخب الوطني»، بعدما ظل منصب المدير الفني شاغراً منذ استقالة هونغ ميونغ بو في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، عقب خروج كوريا الجنوبية من دور المجموعات في «كأس العالم 2026».
ويستهل مورينو مهمته مع المنتخب الكوري بمواجهة الإكوادور يوم 24 سبتمبر الحالي.