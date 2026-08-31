«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس يعود بقوة ويهزم سافيولين

عاد كارلوس ألكاراس إلى الملاعب بقوة بعد غياب دام قرابة 5 أشهر بسبب الإصابة ليتغلب 6 - 4، و6 - 4، و6 - 4، على الروسي رومان سافيولين في الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الاثنين.

وصل ألكاراس إلى فلاشينغ ميدوز في ظل شكوك حول مستواه، إذ لم يلعب منذ أبريل (نيسان) بسبب إصابة في المعصم، لكنه استغل أفضل أسلحته في أول مباراة فردية يخوضها منذ 139 يوماً، إذ سدد أكثر من 20 ضربة أمامية حاسمة.

وسيواجه ألكاراس في الدور الثاني البرتغالي جايمي فاريا.

وقال ألكاراس: «كانت الأشهر الخمسة الماضية صعبة للغاية بالنسبة إليَّ. افتقدت المنافسة، والجماهير، والطاقة، واشتقت إلى المنافسة، واشتقت إلى كل شيء».

خاض ألكاراس تحضيراً قصيراً للبطولة في منافسات الزوجي المختلط مع سيرينا ويليامز، الأسبوع الماضي، وكان الجمهور في ملعب آرثر آش سعيداً للغاية بعودته؛ إذ حظي بتحية حارة لدى دخوله الملعب.

ولعب ألكاراس ضربة أمامية قوية بعيداً عن متناول سافيولين ليكسر الإرسال في الشوط السابع، وبدا أنه عاد إلى مستواه المعتاد، ولم يتمكن اللاعب الروسي من رد إرساله القوي في نقطة المجموعة.

وخسر الإسباني شوط إرساله مبكراً في المجموعة الثانية، لكن سافيولين خسر هو الآخر إرساله في الشوط الثالث، ولم يتمكن قط من السيطرة على المباراة.

وسدد ألكاراس ضربة على الخط ليكسر إرسال منافسه مجدداً في الشوط السابع، وسيطر تماماً على المجموعة الثالثة، حيث استغل نقطة كسر بضربة أمامية قوية.

قال ألكاراس: «كانت هناك بعض الشكوك خلال المباراة، لن أكذب. حاولت أن أنسى كل شيء. حاولت أن أستمتع».