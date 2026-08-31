إيفرتون يسعى لضم الأميركي بالوغون

تقدم نادي إيفرتون الإنجليزي بعرض لموناكو الفرنسي لضم مهاجمه الأميركي فلوران بالوغون، والذي يقدره ناديه بمبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن إيفرتون يسعى لتدعيم خط هجومه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، الثلاثاء، حيث يعد بالوغون والبرازيلي ريتشارلسون، مهاجم توتنهام، من بين أهداف النادي.

وقد يكون ريتشارلسون بعيد عن الصورة، خاصة وأنه متحفظ تجاه العودة إلى النادي الذي غادره للانضمام إلى توتنهام في عام 2022.

لكن إيفرتون يركز مجهوده على ضم المهاجم الدولي الأميركي حيث قدم عرضاً لضم بالوغون (25 عاماً).

ومن المنتظر أن يرد موناكو على إيفرتون بشأن الصفقة في الساعات القادمة، ويبقى مهاجم آرسنال السابق هدفاً لإيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية.