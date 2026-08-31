«فلاشينغ ميدوز»: غوف وزفيريف يأملان في الارتقاء لمستوى التوقعات

تتواصل منافسات الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الثلاثاء، ويتطلع المصنف الأول ألكسندر زفيريف إلى مواصلة تألقه بعد الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة، والوصول إلى نهائي ويمبلدون، هذا العام.
وستستهل ميرها أندريفا، التي فازت هي الأخرى ببطولة رولان غاروس في يونيو (حزيران) الماضي، مشوارها في البطولة أيضاً، بينما تسعى كوكو غوف للفوز مجدداً باللقب.
كانت غوف في التاسعة عشرة من عمرها عندما تغلبت على أرينا سابالينكا لتفوز بلقبها الأول في البطولات الكبرى في فلاشينغ ميدوز عام 2023. وفي العام الماضي، فازت ببطولة فرنسا المفتوحة، وتُعد، وهي في 22 من عمرها، واحدة من المخضرمات المشاركات في البطولة.
وقالت غوف قبل مشاركتها للمرة الثامنة في القرعة الرئيسية للبطولة: «من المخضرمات، أعتقد ذلك بالنظر إلى خبرتي، نعم. أما من حيث عمري، فربما لا. لكنني أعتقد أن التوقعات عالية... قد تكون بطولة أميركا المفتوحة هي البطولة التي تشعر فيها بأكبر قدر من الضغط، فكونك أميركية، تريدين النجاح، وتحقيق نتائج جيدة».
ووصلت غوف إلى الدور قبل النهائي في بطولة ويمبلدون، الشهر الماضي، وفازت ببطولة سينسناتي المفتوحة، الأسبوع الماضي، وتتطلع إلى مواصلة التألق وإضافة لقب كبير ثالث إلى رصيدها.
من جهته، تعثر زفيريف في نهائي البطولات الكبرى 3 مرات، إحداها في نيويورك 2020، قبل أن يفوز أخيراً بلقب كبير في بطولة فرنسا المفتوحة، هذا العام، لكنه خسر بعدها في نهائي ويمبلدون، وخرج مبكراً في تورونتو وسينسناتي.
وقال زفيريف، المصنف الثاني عالمياً، في معرض رده على مخاوف بشأن تراجع مستواه المفاجئ: «بمجرد أن تفوز بلقب واحد، ترغب في الفوز بالمزيد. تريد الاستمرار وتريد أن تقدم أفضل ما لديك في كل مرة تدخل فيها إلى ملعب التنس. أشعر بأنني حققت ذلك بعد بطولة فرنسا المفتوحة، ثم لم أتمكن من تحقيقه في البطولتين الأخيرتين، لكنني أشعر بالتأكيد أن مستواي بدأ يعود... آمل أن أتمكن من إظهار أفضل ما لديَّ هنا مرة أخرى».
أما أندريفا ففازت بلقبها الأول في البطولات الكبرى في رولان غاروس في يونيو (حزيران). وبعد أسابيع، خسرت في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون، حيث كانت قد وصلت إلى دور الثمانية في عام 2025.
وقالت أندريفا، هذا الشهر: «بعد فوزي في باريس، لم تكن البطولات القليلة الأولى سهلة؛ لأنني كنت ما زلت أفكر أحياناً: «يا للعجب! لقد فزت! يا للروعة! رائع!» وبالنظر إلى أدائي منذ ذلك الحين، فهذا ليس الأفضل».
وابتعدت اللاعبة البالغة من العمر 19 عاماً عن الملاعب لمدة أسبوعين لتجديد طاقتها الذهنية قبل موسم الملاعب الصلبة، ورغم خروجها المبكر من بطولتي تورونتو وسينسناتي في الفترة التي سبقت بطولة أميركا المفتوحة، فإن المصنفة الخامسة عالمياً تأمل في استعادة مستواها في فلاشينغ ميدوز.