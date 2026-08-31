كوفاتش يستبعد كوبل ويمنح ماير حراسة دورتموند

قرر الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، الدفع بالحارس البديل ألكسندر ماير في التشكيل الأساسي خلال المواجهة على ملعب «إتش إي بي سي هامبورغ» غداً (الثلاثاء) في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم.

وقال كوفاتش، اليوم (الاثنين)، إن ماير سيحل مكان الحارس الأساسي جريجور كوبل، مشيراً إلى أن المباراة أمام الفريق المنافس بدوري الدرجة الخامسة ستمنح أيضاً فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الذين لا يشاركون بانتظام مع الفريق.

وشدد كوفاتش، في الوقت نفسه، على احترام دورتموند الكامل لمنافسه، مؤكداً أن فريقه لن يقع في فخ الاستهانة بالمباراة، خاصة أن المواجهة تمثل حدثاً استثنائياً بالنسبة للفريق المضيف.

وقال كوفاتش: «لا يمكنك القيام بذلك في كأس ألمانيا، بغض النظر عن هوية المنافس. ولهذا السبب يدرك كل لاعب أنه يتعين عليه تقديم كل ما لديه، لأننا نريد حسم المباراة في أقرب وقت ممكن».

جريجور كوبل (أ.ف.ب)

وستقام المباراة على ملعب فولكس بارك، وليس على الملعب الصغير الخاص بفريق إتش إي بي سي، حيث يتسع الملعب لنحو 42 ألف مشجع، بعد نفاد تذاكر المباراة.

وفاز دورتموند على هامبورغ 2-0، السبت الماضي، في الجولة الافتتاحية من الدوري الألماني، في المباراة التي أقيمت أيضاً على ملعب فولكس بارك.

وقال كوفاتش: «الملعب الكبير يساعد فريق الدرجة الأولى أكثر من فريق الدرجة الخامسة».

وفي الوقت الذي يستعد فيه دورتموند لمباراة الكأس، سيبقى لارس ريكن وأولي بوك، المسؤولان عن الشؤون الرياضية بالنادي، في دورتموند للعمل على التعاقد مع لاعب جديد قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لتعويض اليوناني يانيس كونستانتيلياس الذي تعرض لإصابة خطيرة.

وأصيب كونستانتيلياس، المنضم حديثاً إلى دورتموند، بتمزق في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة هامبورغ، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

وأثيرت تكهنات بشأن سعي دورتموند لاستعادة لاعبه الإنجليزي السابق جادون سانشو، لكن كوفاتش رفض التعليق على تلك التكهنات، مكتفياً بالقول: «لم يتبقَّ الكثير من الوقت. سنرى ما يمكن تحقيقه في النهاية. لدينا بعض الخيارات وبعض البدائل، لكن يجب أن تتوافق كل الأمور معاً».