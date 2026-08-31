مارتينيز فخور بارتداء قميص جون تيري في تشيلسي

أعرب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس المرمى الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن فخره بارتداء القميص رقم 26، الذي ارتبط لسنوات بأسطورة النادي جون تيري، مؤكداً أنه سيحمل الرقم الشهير بكل تقدير.

وانضم مارتينيز إلى تشيلسي قادماً من أستون فيلا، وشارك للمرة الأولى مع فريقه الجديد في الفوز المثير على برايتون 4-3 أمس الأحد، حيث قدم أداءً جيداً وتصدى لعدد من الفرص الخطيرة، ليساهم في تحقيق الفريق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مارتينيز إنه تحدث مع تيري قبل انتقاله إلى تشيلسي، مستفيداً من علاقتهما السابقة عندما كان تيري ضمن الجهاز الفني لأستون فيلا خلال فترة وجود الحارس الأرجنتيني في النادي.

وأوضح مارتينيز للموقع الرسمي لتشيلسي: «أتذكر أنني ارتديت الرقم 26 في بعض فترات الإعارة مع أندية سابقة، وبالطبع كنت أعرف أن جون تيري اشتهر بهذا الرقم هنا».

وأضاف: «كان جون أحد الأشخاص الذين تحدثت معهم قبل انضمامي، وقال إنه سعيد للغاية بوجودي هنا. ومن خلال الفترة التي قضيناها معاً في أستون فيلا، فهو يعرف مدى جديتي في عملي وما يمكنني تقديمه لتشيلسي، وقد ساعدني كثيراً في اتخاذ قراري».

وكشف الحارس الأرجنتيني أنه أرسل رسالة إلى تيري صباح توقيعه مع تشيلسي، قال فيها: «سأرتدي قميصك، وسأرتديه بكل فخر».