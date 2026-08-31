توتنهام ينشط في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات لتدعيم صفوفه

يستعد توتنهام الإنجليزي للتحرك بنشاط خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، مع اقتراب رحيل مجموعة من اللاعبين، يتقدمهم المهاجم الشاب ميكي مور، حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الاثنين.

وحصل مور، البالغ من العمر 19 عاماً، أخيراً على إذن للسفر إلى ألمانيا لإتمام انتقاله إلى كولن على سبيل الإعارة لمدة موسم، في صفقة تم الاتفاق عليها منذ بداية أغسطس (آب) الحالي.

وشارك مور في التشكيل الأساسي لتوتنهام في أول مباراتين من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل الصعوبات التي واجهت الفريق في إبرام بعض الصفقات المرصودة، كما سجل هدفاً أمام تشارلتون، لكنه سيقضي بقية الموسم في الدوري الألماني لمواصلة تطوره واكتساب مزيد من الخبرة.

ومن المقرر أن ينتقل مور إلى كولن على سبيل الإعارة فقط، من دون وجود خيار أو إلزام بالتعاقد معه بشكل نهائي. وتتواصل في الوقت نفسه تحركات توتنهام لإتمام صفقة التعاقد مع إيلمان ندياي، مهاجم إيفرتون، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال اللاعب أمس الأحد، لكن صفقة ضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً ستكون منفصلة عن الصفقة المحتملة التي تقضي بعودة البرازيلي ريتشارليسون إلى إيفرتون.

وبات بإمكان ريتشارليسون الرحيل عن توتنهام بعدما تعاقد النادي اللندني مع البرازيلي سافيو والمصري عمر مرموش من مانشستر سيتي الأسبوع الماضي، لكن المهاجم البرازيلي يملك خيارات أخرى إلى جانب العودة المحتملة إلى ناديه السابق إيفرتون.

ومن المتوقع أيضاً أن ينتقل لاعب الوسط بابي سار إلى يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة قبل الموعد النهائي لفترة الانتقالات في الساعة الحادية عشرة مساء الثلاثاء، بينما لا يزال مستقبل المدافع كيفن دانسو غير واضح، بعد أن تقدم سندرلاند بعرض لاستعارة اللاعب، لكن توتنهام رفضه.

ومن المنتظر أيضاً رحيل الظهير الأيسر البرازيلي الشاب سوزا على سبيل الإعارة، فيما توجد عروض واهتمام بعدد من لاعبي فريق تحت 21 عاماً، وهم ألفي دورينجتون، وجيمس روسويل، وتايريس هال، ودامولا أجيي، حيث يتوقع أن ينتقلوا جميعاً إلى أندية إنجليزية.

في المقابل، سيبقى كالوم أولوسيسي، خريج أكاديمية توتنهام، مع الفريق لمواصلة برنامجه التأهيلي بعد فترة غياب عن الملاعب، بينما سيظل لوكا ويليامز - بارنيت، البالغ من العمر 17 عاماً، ضمن الفريق الأول بقيادة روبرتو دي تشيربي، بعدما قدم أداءً مميزاً خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.