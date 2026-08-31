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توتنهام ينشط في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات لتدعيم صفوفه

توتنهام ينشط في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات لتدعيم صفوفه (رويترز)
توتنهام ينشط في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات لتدعيم صفوفه (رويترز)
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توتنهام ينشط في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات لتدعيم صفوفه

توتنهام ينشط في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات لتدعيم صفوفه (رويترز)
توتنهام ينشط في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات لتدعيم صفوفه (رويترز)

يستعد توتنهام الإنجليزي للتحرك بنشاط خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، مع اقتراب رحيل مجموعة من اللاعبين، يتقدمهم المهاجم الشاب ميكي مور، حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الاثنين.

وحصل مور، البالغ من العمر 19 عاماً، أخيراً على إذن للسفر إلى ألمانيا لإتمام انتقاله إلى كولن على سبيل الإعارة لمدة موسم، في صفقة تم الاتفاق عليها منذ بداية أغسطس (آب) الحالي.

وشارك مور في التشكيل الأساسي لتوتنهام في أول مباراتين من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل الصعوبات التي واجهت الفريق في إبرام بعض الصفقات المرصودة، كما سجل هدفاً أمام تشارلتون، لكنه سيقضي بقية الموسم في الدوري الألماني لمواصلة تطوره واكتساب مزيد من الخبرة.

ومن المقرر أن ينتقل مور إلى كولن على سبيل الإعارة فقط، من دون وجود خيار أو إلزام بالتعاقد معه بشكل نهائي. وتتواصل في الوقت نفسه تحركات توتنهام لإتمام صفقة التعاقد مع إيلمان ندياي، مهاجم إيفرتون، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال اللاعب أمس الأحد، لكن صفقة ضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً ستكون منفصلة عن الصفقة المحتملة التي تقضي بعودة البرازيلي ريتشارليسون إلى إيفرتون.

وبات بإمكان ريتشارليسون الرحيل عن توتنهام بعدما تعاقد النادي اللندني مع البرازيلي سافيو والمصري عمر مرموش من مانشستر سيتي الأسبوع الماضي، لكن المهاجم البرازيلي يملك خيارات أخرى إلى جانب العودة المحتملة إلى ناديه السابق إيفرتون.

ومن المتوقع أيضاً أن ينتقل لاعب الوسط بابي سار إلى يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة قبل الموعد النهائي لفترة الانتقالات في الساعة الحادية عشرة مساء الثلاثاء، بينما لا يزال مستقبل المدافع كيفن دانسو غير واضح، بعد أن تقدم سندرلاند بعرض لاستعارة اللاعب، لكن توتنهام رفضه.

ومن المنتظر أيضاً رحيل الظهير الأيسر البرازيلي الشاب سوزا على سبيل الإعارة، فيما توجد عروض واهتمام بعدد من لاعبي فريق تحت 21 عاماً، وهم ألفي دورينجتون، وجيمس روسويل، وتايريس هال، ودامولا أجيي، حيث يتوقع أن ينتقلوا جميعاً إلى أندية إنجليزية.

في المقابل، سيبقى كالوم أولوسيسي، خريج أكاديمية توتنهام، مع الفريق لمواصلة برنامجه التأهيلي بعد فترة غياب عن الملاعب، بينما سيظل لوكا ويليامز - بارنيت، البالغ من العمر 17 عاماً، ضمن الفريق الأول بقيادة روبرتو دي تشيربي، بعدما قدم أداءً مميزاً خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

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نجوم ألعاب القوى الألمان يحلمون باستضافة مونديال 2029 في ميونيخ

نجوم ألعاب القوى الألمان يحلمون باستضافة مونديال 2029 في ميونيخ (أ.ف.ب)
نجوم ألعاب القوى الألمان يحلمون باستضافة مونديال 2029 في ميونيخ (أ.ف.ب)
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نجوم ألعاب القوى الألمان يحلمون باستضافة مونديال 2029 في ميونيخ

نجوم ألعاب القوى الألمان يحلمون باستضافة مونديال 2029 في ميونيخ (أ.ف.ب)
نجوم ألعاب القوى الألمان يحلمون باستضافة مونديال 2029 في ميونيخ (أ.ف.ب)

أمل عدد من أبرز نجوم ألعاب القوى في ألمانيا أن تحظى مدينة ميونيخ بشرف استضافة بطولة العالم عام 2029، لمنحهم فرصة المنافسة أمام جماهيرهم على أرضهم، في ظل توقعات بأن يعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن المدينة المضيفة في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال ليو نويغباور، بطل العالم وأوروبا في منافسات العشاري: «ميونيخ 2029 ستكون بالطبع حلماً. سيكون الأمر رائعاً حقاً». وأضاف: «أعتقد أن ألعاب القوى تحظى عموماً بتقدير كبير في ألمانيا، ولدي الآن شعور بأنها تزداد شعبية يوماً بعد يوم». ويتطلع نيكلاس كاول، منافس نويجباور في منافسات العشاري، أيضاً إلى العودة إلى الملعب الأولمبي في ميونيخ، الذي توج فيه بطلاً لأوروبا عام 2022، إذا حصلت المدينة على حق استضافة البطولة. وقال كاول: «بالطبع أتمنى بشدة أن تستضيف ميونيخ بطولة العالم 2029، لأنني سأكون في سن 31 عاماً، وهو عمر لا يزال بإمكاني فيه المنافسة». وأضاف: «العودة إلى الملعب الأولمبي الذي أصبحت فيه بطلاً لأوروبا ستكون أمراً استثنائياً بكل المقاييس». واستضافت ألمانيا بطولة العالم لألعاب القوى مرتين من قبل، الأولى عام 1993 في شتوتغارت، والثانية عام 2009 في برلين، عندما سجل الأسطورة الجامايكي يوسين بولت الرقمين القياسيين العالميين الحاليين في سباقي 100 و200 متر. وتتنافس ميونيخ على استضافة بطولة 2029 مع لندن، التي استضافت نسخة 2017، والعاصمة الكينية نيروبي، التي تسعى إلى منح القارة الأفريقية فرصة استضافة البطولة للمرة الأولى. ومن جانبها، تأمل جينا لوكينكيمبر، التي توجت بذهبيتي سباق السرعة في ميونيخ خلال بطولة أوروبا عام 2022، في أن تحصل المدينة على حق الاستضافة، مؤكدة أنها شاركت بشكل فعال في دعم ملف الترشح. وقالت لوكينكيمبر: «لقد بذلت الكثير من الجهد من أجل هذا الملف، وألقيت خطاباً استمر عشر دقائق أمام لجنة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، لأنني بالتأكيد أؤيد إقامة بطولة العالم في ألمانيا مجدداً».

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فولكروغ لا يشعر بالقلق رغم البداية السيئة لـ«بريمن» وإصابة شتيغه

نيكلاس فولكروغ (رويترز)
نيكلاس فولكروغ (رويترز)
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فولكروغ لا يشعر بالقلق رغم البداية السيئة لـ«بريمن» وإصابة شتيغه

نيكلاس فولكروغ (رويترز)
نيكلاس فولكروغ (رويترز)

رفض نيكلاس فولكروغ الاستسلام للتشاؤم، بعد البداية السيئة لفريقه فيردر بريمن، في «الدوري الألماني»، مؤكداً تطلعه إلى تحسن النتائج في الجولة المقبلة أمام لايبزيغ، رغم الإصابة الخطيرة التي تعرّض لها زميله ينس شتيغه.

وخسر بريمن مباراته الافتتاحية في «البوندسليغا» أمام مُضيفه فرايبورغ 1-4، أمس الأحد، في الوقت الذي شارك فيه فولكروغ لمدة ساعة، خلال عودته إلى ناديه السابق على سبيل الإعارة من وستهام يونايتد الإنجليزي حتى نهاية الموسم، بعد أن تخرّج في أكاديمية النادي الألماني ولعب ضِمن صفوف الفريق الأول بين عاميْ 2019 و2023.

وقال فولكروغ، البالغ من العمر 33 عاماً: «لا أرى الأمر بهذه السلبية، ولست محبَطاً إلى هذه الدرجة. سيكون موسماً مليئاً بالتحديات، لكن هذا الأمر يمكن أن يكون ممتعاً أيضاً».

وأوضح دانييل تيونه، مدرب بريمن، أن فولكروغ يتمتع بحالة بدنية جيدة إلى حد ما، لكنه لا يزال بحاجة لخوض مزيد من المباريات لاستعادة كامل جاهزيته.

وفي الوقت الذي يتطلع فيه فولكروغ إلى تحسن سريع بأداء الفريق، وصف إصابة شتيغه الخطيرة في الفخذ بأنها تمثل «نوعاً من أسوأ السيناريوهات الممكنة».

وقد يغيب شتيغه عن الملاعب حتى نهاية العام، وهو ما دفع إدارة بريمن إلى التحرك من أجل التعاقد مع لاعب وسط جديد قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، غداً الثلاثاء.

وقال كليمنس فريتس، المدير الإداري للشؤون الرياضية في بريمن، إن النادي يُجري «محادثات جيدة» بشأن التعاقد مع لاعب جديد، دون الكشف عن أسماء، مشدداً، في الوقت نفسه، على «أهمية عدم الشعور بالتوتر»، عقب الهزيمة أمام فرايبورغ وانتكاسة إصابة شتيغه.

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إيمري: الصفقات بين «فيلا» و«تشيلسي» تتعلق بالمال واللاعبين

أوناي إيمري (أ.ف.ب)
أوناي إيمري (أ.ف.ب)
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إيمري: الصفقات بين «فيلا» و«تشيلسي» تتعلق بالمال واللاعبين

أوناي إيمري (أ.ف.ب)
أوناي إيمري (أ.ف.ب)

قال أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، أمس الأحد، إن ناديه لا تربطه علاقة خاصة بتشيلسي، مُنافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على الرغم من إجراء عدد من صفقات الانتقالات بين الناديين في السنوات الأخيرة، ووصف هذه الصفقات بأنها مجرد معاملات تجارية بحتة.

واتفق الناديان على 8 صفقات انتقالات نهائية أو على سبيل الإعارة، خلال السنوات الأربع الماضية، وهو عدد يفوق أي فريقين آخرين في «الدوري الإنجليزي».

وقال إيمري، للصحافيين، أمس: «علاقات جيدة؟ إنهم يريدون القضاء علينا، ونحن نريد القضاء عليهم».

وأضاف: «إنها ليست علاقة جيدة، إنها صفقات تتعلق بالمال واللاعبين. أنا سعيد لإميليانو مارتينيز ومورغان روجرز، وأعلم أنني لست سعيداً لتشيلسي».

وبدأ تدفق الصفقات بين الطرفين بعد استحواذ مجموعة «بلو كو» على تشيلسي في عام 2022.

وانضم لاعب خط الوسط الإنجليزي روجرز إلى تشيلسي في صفقة قالت تقارير إن قيمتها بلغت 117 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار)، وأُعيرَ أليخاندرو جارناتشو إلى أستون فيلا لمدة موسم واحد، مع وجود بند يُلزِم بتحويل الصفقة إلى انتقال دائم في الصيف المقبل عند استيفاء شروط محددة.

ثم انضم المهاجم نيكولا جاكسون إلى فيلا، وأكمل حارس المرمى الأرجنتيني مارتينيز انتقاله إلى ستامفورد بريدغ.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن تشيلسي أنفق أكثر من 160 مليون جنيه إسترليني لضمّ لاعبي أستون فيلا منذ عام 2022، في حين دفع أستون فيلا نحو 102 مليون جنيه إسترليني مقابل اللاعبين الذين انتقلوا في الاتجاه المعاكس.

وسيستضيف أستون فيلا، حامل اللقب، آرسنال في «الدوري الإنجليزي»، اليوم الاثنين.

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