«فلاشينغ ميدوز»: نجوم التنس يدعمون ألكاراس «الاستثنائي» مع عودته للمنافسات

يعود كارلوس ألكاراس إلى المنافسات في «دورة أميركا المفتوحة للتنس»، الاثنين، بعد غياب نحو 5 أشهر بسبب إصابة في المعصم، لكن زملاءه في اللعبة يثقون بأن ​حامل اللقب سيحتاج إلى وقت قصير لاستعادة مستواه في «فلاشينغ ميدوز».

وغاب اللاعب الفائز بـ7 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى عن الملاعب منذ انسحابه من الدور الثاني لـ«بطولة برشلونة المفتوحة» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، لكنه عاد للمشاركة بمنافسات «الزوجي المختلط» في نيويورك وبلغ دور الـ8 برفقة سيرينا ويليامز الأسبوع الماضي.

وكان ألكاراس يخطط لعودته المرتقبة في منافسات الفردي خلال «بطولة سينسيناتي المفتوحة» هذا الشهر، حيث فاز بالبطولة العام الماضي واستغل الزخم لتحقيق ثاني ألقابه في «أميركا ‌المفتوحة»، لكنه ‌قرر الانسحاب في نهاية المطاف لمواصلة تعافيه.

وقالت الأميركية جيسيكا ​بيغولا ‌للصحافيين، ⁠​الأحد: «أعتقد أنني فوجئت ⁠بعض الشيء لأنه لم يلعب في (سينسيناتي) ولكنه لعب هنا... قلت لنفسي: (يا إلهي... هذا صعب)، لكنه لاعب استثنائي». وأضافت: «قد يكون الأمر مختلفاً بعض الشيء بالنسبة إلى الرجال، مع خوض المباريات بنظام 3 من أصل 5 مجموعات. أعتقد أن هذا يمنحه مساحة أكبر قليلاً للتأقلم مع المباريات، في حين أن نظام مجموعتين من أصل 3، كما هي الحال في منافسات السيدات، يكون أصعب قليلاً».

وقالت بيغولا إن قدرة ألكاراس (23 عاماً) على ⁠التألق في البطولات الكبيرة ستساعده في تسهيل عودته إلى منافسات ‌الفردي بعد طول غياب. وتابعت: «إنه شخص يتمتع بشخصية ‌جذابة للغاية... إنه ودود، ومنفتح. وسيستمد طاقته من الآخرين ​مهما حدث. لا أعتقد أنه نسي كيف ‌يلعب. إذا استطاع الفوز في أول دورين بالبطولة، فسوف يستعيد مستواه بسرعة ‌كبيرة. قلة من اللاعبين في الجولة يمكنهم التباهي بسجل حافل مثل سجل ألكاراس»، بعدما أكمل الإسباني إنجاز الفوز بجميع البطولات الأربع الكبرى في «بطولة أستراليا المفتوحة» هذا العام.

وقال الأميركي تومي بول إنه لا يمكن الاستهانة بلاعب بقدراته. وأضاف بول: «يختلف الأمر من شخص إلى آخر، ‌ويختلف أيضاً وفق ما تواجهه. بالنسبة إليّ كان الأمر يتعلق بالجزء السفلي من الجسم، لذا؛ لم أفقد توقيتي في ⁠ضرب الكرة مطلقاً، ⁠لكن حركتي ربما تأثرت». وتابع: «كانت إصابته في المعصم، لذا؛ فمن المحتمل أنه يتحرك بشكل رائع، لكن ربما لا يكون توقيت ضربه للكرة بالجودة نفسها. لست متأكداً. ربما سيلعب بشكل مذهل. سنرى». وأردف: «الأمر ليس سهلاً، لكنه لاعب رائع وبطل عظيم، وأنا متأكد من أنه سيجد حلاً إذا كانت حالته جيدة».

وقال المصنف الـ9 تيلور فريتز إن ألكاراس لديه القدرة على مفاجأة أي شخص. وأضاف: «ماذا عساه أن يفعل غير ذلك؟ إذا كان يشعر بأنه بصحة جيدة بما يكفي للعب، فلماذا لا يلعب؟ هذا رأيي». وتابع: «ليس من السهل بالضرورة القيام بذلك. لكن إذا تمكن من تجاوز أول دورين فسيبدأ الشعور بالراحة. وسيبدأ الوصول إلى مستوى اللياقة ​البدنية المطلوبة للمباريات، وسيكتسب الثقة». وأكمل: «في ​تلك المرحلة؛ لن يوجد سبب يمنعه من استعادة مستواه واللعب بشكل جيد للغاية. من يدري؟».

وسيلعب ألكاراس ضد الروسي رومان سافيولين في مباراته الافتتاحية على «ملعب آرثر آش».