«الدوري الفرنسي»: موناكو يهزم مرسيليا ويعتلي الصدارة

اعتلى موناكو صدارة الدوري الفرنسي بعد الفوز على ضيفه أولمبيك مرسيليا بهدفين دون رد في ختام منافسات الجولة الثانية، مساء الأحد.

أنهى فريق الإمارة الشوط الأول متقدما بهدف باريس برونر بضربة رأس في الدقيقة 13 مستفيدا من عرضية الروسي ألكسندر غولوفين.

وفي الشوط الثاني، أضاف برونر الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 53 بفضل تمريرة طولية من الإنجليزي المخضرم، إيريك داير.

وواصل باريس برونر تألقه بقميص موناكو منذ المباريات الودية خلال الصيف الجاري، حيث سجل 9 أهداف منذ بداية الموسم منها 4 أهداف في المباريات الرسمية.

وبهذا الفوز يرفع موناكو رصيده إلى 6 نقاط، ليعتلي قمة الدوري منفردا محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد مرسيليا عند 3 نقاط في المركز الثامن.

ويسعى موناكو لتعزيز صدارته ومواصلة انتصاراته، لكن سينتظره اختبار صعب أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان، يوم الجمعة المقبل.

أما مرسيليا سيلعب على أرضه ووسط جماهيره أمام باريس إف سي، يوم الأحد.