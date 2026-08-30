«الدوري الإيطالي»: كومو يعود منتصرا من معقل نابولي للمرة الأولى

مُني نابولي بهزيمة أولى له على الإطلاق أمام كومو بين جماهيره في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وجاءت بنتيجة 1-2 الأحد في المرحلة الثانية من الموسم الجديد.

ضد فريق فاجأ الجميع الموسم الماضي بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بحلوله رابعا على حساب العملاقين ميلان ويوفنتوس ومن خلفهما أتالانتا، خرج نابولي خاسرا للمرة الأولى على أرضه في الزيارة الرابعة عشرة لكومو إلى ملعب الفريق الجنوبي ضمن منافسات الدوري.

وفاز نابولي بالمواجهات الـ12 الأولى بين الفريقين على أرض وصيف بطل الموسم الماضي، قبل أن يتعثر للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالتعادل السلبي.

وتقدم كومو عن جدارة عبر الكرواتي مارتين باتورينا الذي استلم الكرة من السنغالي آسان دياو وظهره للمرمى، فقام بالالتفاف قبل أن يسددها في الشباك (17).

ورد نابولي، بقيادة مدربه الجديد ماسيميليانو أليغري الذي خرج منتصرا من اختباره الأول ضد جنوى (2-0) في المرحلة الافتتاحية، بهدف التعادل عبر الدنماركي راسموس هويلوند الذي موّه بأنه سيمرر الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سددها بين غابة من السيقان إلى الشباك (30).

لكن بخطأ فادح من الكاميروني فرانك أنغويسا إلى الكوسوفي أمير رحماني، عاد كومو إلى المقدمة بعدما قطع باتورينا الكرة قبل أن يمررها إلى اليوناني أناستازيوس دوفيكاس الذي سددها في الشباك (34).

ورغم التبديلات الخمسة التي أجراها أليغري في الشوط الثاني، بينها نزول البلجيكي كيفن دي بروين بعدما بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، ليحقق كومو الفوز الأول بعدما اكتفى بالتعادل افتتاحا على أرض أودينيزي (1-1).

وكشف فابريغاس بعد اللقاء في تصريح لمنصة «دازن» أنه تعلم الدرس من مواجهتيه الموسم الماضي مع أليغري حين كان الأخير مدربا لميلان (تعادل وهزيمة)، قائلا: «لهذا الفوز قيمة كبيرة. لقد تعلمت الكثير من آخر مباراة لعبناها ضد ميلان. اليوم، استطعنا قراءة المباراة جيدا. قدمنا أداء رائعا في الشوط الأول، وأدركنا في الشوط الثاني أننا نواجه أبطالا، لكننا صمدنا».

وأوضح: «جودة اللاعبين الذين دفعوا بهم من على مقاعد البدلاء جعلتني أعتقد أن لديهم تبديلات أكثر من المسموح بها! أشعر الآن وكأني داخل ساونا» نتيجة درجة الحرارة المرتفعة في نابولي.

وكان دوفيكاس أفضل هداف لكومو في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وقد سجل هدفا في كل من المباراتين الأوليين للفريق في الموسم الجديد، ومع ذلك، يواصل النادي مفاوضاته مع فيورنتينا للتعاقد مع مويس كين.

وعلق فابريغاس على ذلك بالقول: «من الواضح أني أنتظر قدوم مهاجم جديد. دوفيكاس لا يمكنه خوض الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا بمفرده. لقد عانينا مع (الإسباني) ألفارو موراتا الموسم الماضي لأنه غاب ثلاثة أشهر بسبب الإصابة. وتتذكرون أننا لعبنا كثيرا بمهاجم وهمي. خوض مباراة كل ثلاثة أيام على هذا المستوى ليس أمرا سهلا».

وتأتي هزيمة نابولي في ظهوره الأول على أرضه بقيادة أليغري قبل زيارة شاقة السبت المقبل إلى ميلانو لمواجهة إنتر حامل اللقب الذي يحل لاحقا الأحد ضيفا على كالياري.