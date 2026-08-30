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الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: كومو يعود منتصرا من معقل نابولي للمرة الأولى

الإسباني سيسك فابريغاس ولاعبيه يحيون جماهير كومو الزائرة (أ.ب)
الإسباني سيسك فابريغاس ولاعبيه يحيون جماهير كومو الزائرة (أ.ب)
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«الدوري الإيطالي»: كومو يعود منتصرا من معقل نابولي للمرة الأولى

الإسباني سيسك فابريغاس ولاعبيه يحيون جماهير كومو الزائرة (أ.ب)
الإسباني سيسك فابريغاس ولاعبيه يحيون جماهير كومو الزائرة (أ.ب)

مُني نابولي بهزيمة أولى له على الإطلاق أمام كومو بين جماهيره في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وجاءت بنتيجة 1-2 الأحد في المرحلة الثانية من الموسم الجديد.

ضد فريق فاجأ الجميع الموسم الماضي بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بحلوله رابعا على حساب العملاقين ميلان ويوفنتوس ومن خلفهما أتالانتا، خرج نابولي خاسرا للمرة الأولى على أرضه في الزيارة الرابعة عشرة لكومو إلى ملعب الفريق الجنوبي ضمن منافسات الدوري.

وفاز نابولي بالمواجهات الـ12 الأولى بين الفريقين على أرض وصيف بطل الموسم الماضي، قبل أن يتعثر للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالتعادل السلبي.

وتقدم كومو عن جدارة عبر الكرواتي مارتين باتورينا الذي استلم الكرة من السنغالي آسان دياو وظهره للمرمى، فقام بالالتفاف قبل أن يسددها في الشباك (17).

ورد نابولي، بقيادة مدربه الجديد ماسيميليانو أليغري الذي خرج منتصرا من اختباره الأول ضد جنوى (2-0) في المرحلة الافتتاحية، بهدف التعادل عبر الدنماركي راسموس هويلوند الذي موّه بأنه سيمرر الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سددها بين غابة من السيقان إلى الشباك (30).

لكن بخطأ فادح من الكاميروني فرانك أنغويسا إلى الكوسوفي أمير رحماني، عاد كومو إلى المقدمة بعدما قطع باتورينا الكرة قبل أن يمررها إلى اليوناني أناستازيوس دوفيكاس الذي سددها في الشباك (34).

ورغم التبديلات الخمسة التي أجراها أليغري في الشوط الثاني، بينها نزول البلجيكي كيفن دي بروين بعدما بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، ليحقق كومو الفوز الأول بعدما اكتفى بالتعادل افتتاحا على أرض أودينيزي (1-1).

وكشف فابريغاس بعد اللقاء في تصريح لمنصة «دازن» أنه تعلم الدرس من مواجهتيه الموسم الماضي مع أليغري حين كان الأخير مدربا لميلان (تعادل وهزيمة)، قائلا: «لهذا الفوز قيمة كبيرة. لقد تعلمت الكثير من آخر مباراة لعبناها ضد ميلان. اليوم، استطعنا قراءة المباراة جيدا. قدمنا أداء رائعا في الشوط الأول، وأدركنا في الشوط الثاني أننا نواجه أبطالا، لكننا صمدنا».

وأوضح: «جودة اللاعبين الذين دفعوا بهم من على مقاعد البدلاء جعلتني أعتقد أن لديهم تبديلات أكثر من المسموح بها! أشعر الآن وكأني داخل ساونا» نتيجة درجة الحرارة المرتفعة في نابولي.

وكان دوفيكاس أفضل هداف لكومو في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وقد سجل هدفا في كل من المباراتين الأوليين للفريق في الموسم الجديد، ومع ذلك، يواصل النادي مفاوضاته مع فيورنتينا للتعاقد مع مويس كين.

وعلق فابريغاس على ذلك بالقول: «من الواضح أني أنتظر قدوم مهاجم جديد. دوفيكاس لا يمكنه خوض الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا بمفرده. لقد عانينا مع (الإسباني) ألفارو موراتا الموسم الماضي لأنه غاب ثلاثة أشهر بسبب الإصابة. وتتذكرون أننا لعبنا كثيرا بمهاجم وهمي. خوض مباراة كل ثلاثة أيام على هذا المستوى ليس أمرا سهلا».

وتأتي هزيمة نابولي في ظهوره الأول على أرضه بقيادة أليغري قبل زيارة شاقة السبت المقبل إلى ميلانو لمواجهة إنتر حامل اللقب الذي يحل لاحقا الأحد ضيفا على كالياري.

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مورينيو يثني على بيلينغهام ويشيد بالأداء أمام مالاغا

البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد (إ.ب.أ)
البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد (إ.ب.أ)
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مورينيو يثني على بيلينغهام ويشيد بالأداء أمام مالاغا

البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد (إ.ب.أ)
البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد (إ.ب.أ)

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد بلاعبه الإنجليزي جود بيلينغهام والذي ساهم في فوز فريقه على مالاغا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القم.

وسجل بيلينغهام هدفا وساهم في آخر خلال الفوز 4 / صفر مساء الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي نقله الموقع الرسمي للنادي: «بيلينغهام لاعب صارم مع نفسه ومع زملائه، وهذا ما يُعجبني فيه. اتفقت معه على أنني لا أريد أن أرى جود يدافع وكأنه مدافع أيسر ثانٍ، وهو ما رأيته يفعله مراتٍ عديدة».

وأضاف: «أنا سعيد للغاية بأداء الجميع لأن كل فرد يُساهم. لكن صحيح أننا فقدنا بعضًا من حماسنا في آخر 20 دقيقة، ليس حماسًا، ولكن عندما تكون متقدمًا 3 / صفر، قد يميل الفريق إلى فقدان بعض التنظيم والاسترخاء قليلًا. فقدنا قليلًا من ذلك التنظيم الذي يسمح لنا بالضغط، والهجوم، واستعادة الكرات العالية دون التراجع إلى الخلف. هذا الأمر يُصبح تدريجيًا سمةً مميزةً لهذا الفريق، ولكن من الطبيعي أيضًا أننا لا نمتلك الطاقة أو العقلية اللازمة للقيام بذلك طوال 90 دقيقة. إنه أمر يحتاج إلى تطوير مع مرور الوقت».

وعما إذا كان بيلينغهام مرشحا لجائزة الكرة الذهبية بحسب رأيه قال مورينيو: «لقد قلتُ سابقًا أن هناك أكثر من مرشح في ريال مدريد. من الواضح أن هناك لاعبًا واحدًا صنع التاريخ للأبد، في رأيي. لا أرى أحدًا الآن، أو في كأس العالم القادمة، أو حتى بعد ثماني سنوات، قادرًا على تحطيم رقم قياسي كهذا. أعتقد أنه سيظل هو من يزيد عدد أهدافه، وهو رقم يبدو شبه مستحيل».

وتابع: «جود، كلاعب وسط، هو لاعب رائع. أنت تسير في اتجاه، وعليّ أن أسير في اتجاه آخر. هذا الاتجاه الآخر هو فريقي، لاعبيّ. اليوم، كامافينغا، اللاعب الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، قدّم مباراة رائعة. أنا سعيد جدًا بردّة فعله. فيدي هو فيديريكو فالفيردي، وبرناردو هو برناردو. الكثير من اللاعبين الملتزمين. والآن لدينا مباراة صعبة للغاية في إشبيلية ضد ريال بيتيس. علينا أن نبذل قصارى جهدنا».

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني ريال مدريد إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: كوستيوك تهزم هانتر... ووداع مبكر لكريتشيكوفا

الأوكرانية مارتا كوستيوك تجاوزت الدور الأول من فلاشينغ ميدوز (رويترز)
الأوكرانية مارتا كوستيوك تجاوزت الدور الأول من فلاشينغ ميدوز (رويترز)
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«فلاشينغ ميدوز»: كوستيوك تهزم هانتر... ووداع مبكر لكريتشيكوفا

الأوكرانية مارتا كوستيوك تجاوزت الدور الأول من فلاشينغ ميدوز (رويترز)
الأوكرانية مارتا كوستيوك تجاوزت الدور الأول من فلاشينغ ميدوز (رويترز)

استهلت الأوكرانية مارتا كوستيوك محاولتها الجديدة لإحراز أول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى بفوز سهل بنتيجة 6-4 و6-1 على الأسترالية ستورم هانتر الصاعدة من التصفيات في الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز» الأحد.

وبعد تعثرها في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، قدمت كوستيوك مستويات رائعة في البطولات الكبرى، إذ بلغت الدور قبل النهائي في كل من فرنسا المفتوحة وويمبلدون، لتصل إلى فلاشينغ ميدوز كإحدى المرشحات الجديات للمنافسة على اللقب.

ودخلت المصنفة 11 عالميا أجواء المباراة سريعا، واندفعت نحو التقدم 4-1 قبل أن تتجاوز فترة تراجع قصيرة وتحسم المجموعة الأولى بعدما ارتكبت هانتر خطأ مزدوجا في الإرسال عند نقطة حسم المجموعة.

وأحكمت كوستيوك سيطرتها على المباراة في المجموعة الثانية، إذ كسرت إرسال منافستها مبكرا ولم تترك لها أي فرصة للعودة، لتنهي اللقاء لصالحها خلال 67 دقيقة.

وقالت كوستيوك في الملعب بعد المباراة «أنا سعيدة للغاية بالعودة إلى هذا المكان الرائع. ليس من السهل مواجهة لاعبة قادمة من التصفيات، فهي تكون قد خاضت بطولة كاملة بالفعل. أنا راضية جدا عن أدائي اليوم. أحاول الحفاظ على تركيزي وتوازني، فما زال الطريق طويلا، وأنا أستمتع بالتنس الذي أقدمه».

وستواجه اللاعبة (24 عاما) في الدور التالي الأميركية سلون ستيفنز، بطلة نسخة 2017، أو الدنمركية كلارا تاوسون.

التشيكية باربورا كريتشيكوفا أولى المصنفات توديعا لفلاشينغ ميدوز (أ.ب)

على الجانب الآخر ودّعت المصنفة 27 التشيكية باربورا كريتشيكوفا المنافسات مبكرا، حيث أصبحت اللاعبة، الفائزة بلقبين في البطولات الكبرى، أول لاعبة مصنفة تودع البطولة، بعدما أنقذت ست نقاط لخسارة المباراة قبل أن تستسلم أمام الأوزبكية كاميلا راخيموفا بنتيجة 7-6 و6-2 على الملاعب الفرعية.

وتلعب راخيموفا، التي لم تتجاوز قط الدور الثالث في البطولات الكبرى، مع الفائزة من مباراة الإثنين بين اليابانية أوي إيتو والإسبانية أوكسانا سيلخمتيفا.

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الرياضة تنس أميركا
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«فلاشينغ ميدوز»: شيليتش ورود ينسحبان للإصابة

النرويجي كاسبر رود انسحب من فلاشينغ ميدوز (أ.ف.ب)
النرويجي كاسبر رود انسحب من فلاشينغ ميدوز (أ.ف.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: شيليتش ورود ينسحبان للإصابة

النرويجي كاسبر رود انسحب من فلاشينغ ميدوز (أ.ف.ب)
النرويجي كاسبر رود انسحب من فلاشينغ ميدوز (أ.ف.ب)

انسحب البطل السابق مارين شيليتش إضافة لكاسبر رود، وصيف بطل عام 2022، من بطولة أميركا المفتوحة للتنس بسبب الإصابات، وذلك بعد وقت قصير من انطلاق البطولة الأحد.

وكان شيليتش قد فاز باللقب الكبير الوحيد في مسيرته في فلاشينغ ميدوز قبل 12 عاما، وسيحل محل الكرواتي في القرعة الخاسر المحظوظ أوتو فيرتانين، الذي سيواجه المصنف 23 أندريه روبليف في الدور الأول.

وكان فيرتانين قد انسحب من مباراة الدور الثالث بالتصفيات ضد غريغور ديميتروف بسبب الإصابة.

ولم يحدد المنظمون طبيعة الإصابة التي تعرض لها شيليتش (37 عاما). وينضم اللاعب المخضرم إلى قائمة متزايدة من المنسحبين، حيث سيغيب عن البطولة هذا العام لاعبون مثل يانيك سينر وجاك دريبر وجواو فونسيكا وهولغر رونه.

وكان رود، وصيف كارلوس ألكاراس قبل أربع سنوات، لاعبا بارزا آخر انسحب في وقت سابق، وسيحل محله في الدور الأول الخاسر المحظوظ أرتور جيا. وسيواجه الفرنسي خوان مانويل سيروندولو في أول مباراة له.

وكان رود، البالغ من العمر 27 عاما، قد انسحب خلال المجموعة الثانية من مباراته في بطولة سينسيناتي المفتوحة أمام كريستوفر أوكونيل في وقت سابق من هذا الشهر، وقال إن إصابته في الظهر لم تلتئم في الوقت المناسب.

وقال رود على إنستغرام: «لسوء الحظ، لم يتعاف ظهري بالسرعة التي كنا نأملها. كنا متفائلين بأنني سأتعافى في الوقت المناسب، لكنني وفريقي قررنا أننا بحاجة إلى التفكير على المدى الطويل وإعطاء جسدي الوقت الذي يحتاجه. يحزنني جدا أن أعلن أنني مضطر للانسحاب من منافسات الفردي في بطولة أميركا المفتوحة لهذا العام. ليس من السهل أبدا أن تفوتك إحدى البطولات الأربع الكبرى، لكنني أعلم أن هذا هو القرار الصحيح. سأستغل الوقت الذي أحتاجه للتعافي بشكل سليم والعودة أقوى من ذي قبل».

وكان رود قد شارك الأسبوع الماضي في منافسات الزوجي المختلط التي تم تجديدها، حيث شكل ثنائيا مع ديانا شنايدر، لكن الثنائي خسر في دور الثمانية أمام روبليف وميرا أندريفا.

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