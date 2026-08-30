هورزيلر محبط بعد خسارة برايتون أمام تشيلسي

أعرب فابيان هورزيلر، مدرب برايتون، عن إحباطه الشديد بعد فشل فريقه في مجاراة تشيلسي.

وقال هورزيلر في تصريحات عقب اللقاء: «ما يحبطني أننا سيطرنا وسجلنا 3 أهداف خارج ملعبنا، وصنعنا الكثير من الفرص، لكننا خسرنا».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لم ننجح في إحداث التوازن بين السيطرة على الملعب والتماسك الدفاعي، الفوارق كانت بسيطة بين الفريقين، لكن تشيلسي يضم لاعبين بارزين قادرين على معاقبتنا».

وقد واصل تشيلسي صحوته تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي ألونسو بالفوز 4 - 3 على برايتون ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وأجهز الفريق اللندني على ضيفه بثلاثية سجلها روميو لافيا وبيدرو نيتو وجواو بيدرو في الدقائق 4 و14 و32، قبل أن يقلص مالك يالكويه الفارق بهدف أول سجله في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، اقترب برايتون أكثر بهدف ثان سجله جواو بيدرو مهاجم تشيلسي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 63.

لكن كول بالمر أضاف هدفاً رابعاً في الدقيقة 74، قبل أن يقلص برايتون الفارق مجدداً بهدف باسكال جروس في الدقيقة 95.

وانتزع الفريق اللندني ثلاث نقاط ثمينة، ليحقق فوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه 3 - 2 على فولهام في الديربي بالجولة الأولى.

وبدا تشيلسي يعاني دفاعياً بشكل واضح، ولم ينفعه التعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز الذي استقبل 3 أهداف في أول ظهور له مع الفريق بعد ساعات من الإعلان عن انضمامه قادما من أستون فيلا، صباح الأحد.

بهذا الفوز يرفع تشيلسي رصيده إلى 6 نقاط ليتقاسم الصدارة مع فريقي مانشستر سيتي وهال سيتي، بينما تجمد رصيد برايتون عند ثلاث نقاط بعدما تلقى خسارته الأولى.

ويستعد ألونسو وكتيبة تشيلسي لمواجهة من العيار الثقيل في الجولة القادمة عندما يحل ضيفاً على حامل اللقب، آرسنال، يوم الأحد المقبل على ملعب «الإمارات»، أما برايتون سيلعب على أرضه أمام ليدز يونايتد يوم السبت.