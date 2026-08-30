وست بروميتش يتعاقد مع توبي كولير

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون، أحد أندية دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب) تعاقده مع لاعب الوسط توبي كولير قادماً من مانشستر يونايتد من دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن كولير (22 عاماً) وقَّع على عقد لمدة 4 أعوام، وكان قد لعب النصف الأول من الموسم الماضي معاراً لوست بروميتش، حيث شارك في 12 مباراة بدوري البطولة قبل أن ينتقل إلى هال سيتي، ويساعده على الصعود إلى الدوري الإنجليزي.

وسيكون كولير اللاعب التاسع الذي يتعاقد معه وست بروميتش هذا الصيف، وذلك بعد تعاقده مع عدد من اللاعبين أبرزهم جيمي جاي مورغان وكونور تاونسيند.

وشارك كولير في 13 مباراة مع مانشستر يونايتد في كل البطولات في موسم 2024 - 2025.

وكان كولير قد شارك للمرة الأولى مع الفريق في اللقاء الذي خسره 0 - 3 أمام ليفربول في سبتمبر (أيلول) عام 2024.