ينس ستاج نجم بريمن يغيب طويلاً بسبب الإصابة

أعلن نادي فيردر بريمن أن ينس ستاج نجم الفريق سيغيب عن الملاعب لأشهر، وذلك قبل انطلاقة مشواره في الدوري الألماني، الأحد.

وتعرض اللاعب الدنماركي لإصابة قوية في أربطة الركبة، ليتلقى فريقه ضربة فنية موجعة.

وقال دانيال ثيون مدرب بريمن قبل مواجهة فرايبورغ: «أشعر بأسف بالغ لإصابة ينس، وسنبذل قصارى جهدنا ليتعافى سريعاً، ويستعيد لياقته البدنية في أسرع وقت».

وأضاف: «لا أتوقع أن يعود ينس إلى الملاعب هذا العام».

وشارك ستاج في فوز بريمن على لونيبورغ في الدور الأول من كأس ألمانيا، الأسبوع الماضي، لكن من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لشهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

ولم يتبق أمام بريمن سوى يوم واحد في فترة الانتقالات الصيفية إذا قرر تعزيز صفوفه بصفقة جديدة لتعويض غياب ستاج (29 عاماً).