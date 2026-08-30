المغربي سفيان أمرابط ينتقل إلى أياكس الهولندي

انتقل لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط إلى أياكس بطل الدوري الهولندي لكرة القدم 36 مرة قياسية، بعقد حتى عام 2028، الأحد، بعد إنهاء عقده مع فنربخشه التركي.

وكان أمرابط (30 عاماً) الذي لم يلعب أساسياً في تشكيلة «أسود الأطلس» التي خرجت من ربع نهائي مونديال أميركا الشمالية، قد ارتدى قميص ريال بيتيس الإسباني بالإعارة في الموسم الماضي.

وقال أياكس في بيان: «وقّع لاعب الوسط الدفاعي عقداً في أمستردام يدخل حيّز التنفيذ فوراً، ويمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2028».

وأضاف: «ينضم الدولي المغربي إلى أياكس في صفقة انتقال حر بعد توصله في وقت سابق من السبت إلى اتفاق مع ناديه السابق فنربخشه لإنهاء عقده».

وقال المدير الرياضي للنادي خوردي كرويف: «يسرّنا للغاية التعاقد مع سفيان. هو لاعب قوي بدنياً، ويتمتع بمهارات فنية عالية، ويملك خبرة دولية كبيرة».

وتابع: «يعرف الدوري الهولندي جيداً؛ ولذلك نتوقع أن ينسجم سريعاً. سفيان من نوعية اللاعبين التي كنا نبحث عنها».

وبدأ أمرابط مسيرته الاحترافية في هولندا مع أوترخت عام 2014، وبقي معه حتى 2017، ثم انضمّ فينورد، قبل تنقّله بين بلجيكا وإيطاليا وإنجلترا وتركيا وإسبانيا.

مثّل منتخب بلاده في 78 مباراة، وشارك في النسخ الثلاث الأخيرة من نهائيات كأس العالم.