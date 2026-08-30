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المغربي سفيان أمرابط ينتقل إلى أياكس الهولندي

لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط إلى أياكس (رويترز)
لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط إلى أياكس (رويترز)
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المغربي سفيان أمرابط ينتقل إلى أياكس الهولندي

لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط إلى أياكس (رويترز)
لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط إلى أياكس (رويترز)

انتقل لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط إلى أياكس بطل الدوري الهولندي لكرة القدم 36 مرة قياسية، بعقد حتى عام 2028، الأحد، بعد إنهاء عقده مع فنربخشه التركي.

وكان أمرابط (30 عاماً) الذي لم يلعب أساسياً في تشكيلة «أسود الأطلس» التي خرجت من ربع نهائي مونديال أميركا الشمالية، قد ارتدى قميص ريال بيتيس الإسباني بالإعارة في الموسم الماضي.

وقال أياكس في بيان: «وقّع لاعب الوسط الدفاعي عقداً في أمستردام يدخل حيّز التنفيذ فوراً، ويمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2028».

وأضاف: «ينضم الدولي المغربي إلى أياكس في صفقة انتقال حر بعد توصله في وقت سابق من السبت إلى اتفاق مع ناديه السابق فنربخشه لإنهاء عقده».

وقال المدير الرياضي للنادي خوردي كرويف: «يسرّنا للغاية التعاقد مع سفيان. هو لاعب قوي بدنياً، ويتمتع بمهارات فنية عالية، ويملك خبرة دولية كبيرة».

وتابع: «يعرف الدوري الهولندي جيداً؛ ولذلك نتوقع أن ينسجم سريعاً. سفيان من نوعية اللاعبين التي كنا نبحث عنها».

وبدأ أمرابط مسيرته الاحترافية في هولندا مع أوترخت عام 2014، وبقي معه حتى 2017، ثم انضمّ فينورد، قبل تنقّله بين بلجيكا وإيطاليا وإنجلترا وتركيا وإسبانيا.

مثّل منتخب بلاده في 78 مباراة، وشارك في النسخ الثلاث الأخيرة من نهائيات كأس العالم.

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ينس ستاج نجم بريمن يغيب طويلاً بسبب الإصابة

ينس ستاج نجم بريمن (رويترز)
ينس ستاج نجم بريمن (رويترز)
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ينس ستاج نجم بريمن يغيب طويلاً بسبب الإصابة

ينس ستاج نجم بريمن (رويترز)
ينس ستاج نجم بريمن (رويترز)

أعلن نادي فيردر بريمن أن ينس ستاج نجم الفريق سيغيب عن الملاعب لأشهر، وذلك قبل انطلاقة مشواره في الدوري الألماني، الأحد.

وتعرض اللاعب الدنماركي لإصابة قوية في أربطة الركبة، ليتلقى فريقه ضربة فنية موجعة.

وقال دانيال ثيون مدرب بريمن قبل مواجهة فرايبورغ: «أشعر بأسف بالغ لإصابة ينس، وسنبذل قصارى جهدنا ليتعافى سريعاً، ويستعيد لياقته البدنية في أسرع وقت».

وأضاف: «لا أتوقع أن يعود ينس إلى الملاعب هذا العام».

وشارك ستاج في فوز بريمن على لونيبورغ في الدور الأول من كأس ألمانيا، الأسبوع الماضي، لكن من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لشهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

ولم يتبق أمام بريمن سوى يوم واحد في فترة الانتقالات الصيفية إذا قرر تعزيز صفوفه بصفقة جديدة لتعويض غياب ستاج (29 عاماً).

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الرياضة رياضة عالمية

إنها تقترب... باركولا يخضع للفحص الطبي في ليفربول

الفرنسي برادلي باركولا على أعتاب ليفربول (د.ب.أ)
الفرنسي برادلي باركولا على أعتاب ليفربول (د.ب.أ)
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إنها تقترب... باركولا يخضع للفحص الطبي في ليفربول

الفرنسي برادلي باركولا على أعتاب ليفربول (د.ب.أ)
الفرنسي برادلي باركولا على أعتاب ليفربول (د.ب.أ)

يخضع الفرنسي برادلي باركولا، الأحد، للفحص الطبي في ليفربول الإنجليزي تمهيداً لانتقاله إلى النادي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينضم باركولا إلى ليفربول قادماً من بطل دوري أبطال أوروبا، مقابل 106 ملايين جنيه إسترليني، قابلة للزيادة لتصل إلى 123 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب الفرنسي على عقد لمدة 5 سنوات مع ليفربول.

وقد يتيح وصول المهاجم الجديد الفرصة لكودي خاكبو من أجل مغادرة ليفربول، حيث أبدى مانشستر سيتي اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الهولندي.

ويحاول ليفربول أيضاً ضم جناح جديد ثانٍ.

وسيكمل باركولا عامه الـ24 خلال يومين، فهو من مواليد 2 سبتمبر (أيلول) 2002، ويلعب في الجناح الأيسر، مع قدرته على اللعب يميناً أو مهاجماً. يتميز بالسرعة والمراوغة والتحرك في المساحات.

وتدرج باركولا في أكاديمية أولمبيك ليون، وظهر مع الفريق الأول للمرة الأولى في موسم 2021-2022. انفجر مستواه في موسم 2022-2023، وأنهى مسيرته مع الفريق الأول لليون بإجمالي 47 مباراة و7 أهداف في مختلف المسابقات، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان في أغسطس (آب) 2023. مع باريس سان جيرمان تحول باركولا إلى أحد أبرز الأجنحة الفرنسيين.

وحسب أحدث الأرقام قبل انتقاله المنتظر إلى ليفربول، خاض مع باريس 152 مباراة، سجل خلالها 39 هدفاً وصنع 37 منذ وصوله في 2023. وكان موسمه الأبرز هجومياً 2024-2025، عندما سجل 21 هدفاً في 57 مباراة، منها 14 هدفاً في الدوري الفرنسي و3 في دوري الأبطال و4 في كأس فرنسا. وفي موسم 2025-2026 سجل 13 هدفاً في 46 مباراة، منها 11 في الدوري وهدفان في دوري الأبطال.

دولياً، تدرج باركولا في منتخبات الشباب الفرنسية، ولعب مع منتخب تحت 21 عاماً قبل أن يخوض مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الأول في 2024. وحتى الآن يمتلك 28 مباراة دولية و6 أهداف، وشارك في يورو 2024، ثم كأس العالم 2026 التي سجل خلالها 3 أهداف في 8 مباريات.

وحقق مسيرة حافلة للغاية رغم صغر سنه، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين (2025 و2026)، والدوري الفرنسي 3 مرات (2024 و2025 و2026)، وكأس فرنسا مرتين (2024 و2025)، إلى جانب كأس السوبر الفرنسي 3 مرات، والسوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال.

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«آسياد 2026»: برشم يتصدر البعثة الكبيرة لقطر و25% للسيدات

معتز برشم (رويترز)
معتز برشم (رويترز)
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«آسياد 2026»: برشم يتصدر البعثة الكبيرة لقطر و25% للسيدات

معتز برشم (رويترز)
معتز برشم (رويترز)

تُعوّل قطر على أبطالها الأولمبيين، وفي طليعتهم بطل الوثب العالي معتز برشم، لتحقيق نتائج نوعية تعكس البعثة الكبيرة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ20 المقررة في آيتشي ناغويا في اليابان من 19 سبتمبر (أيلول) إلى 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.

وكشفت اللجنة الأولمبية القطرية الأحد، عن بعثة تضم 243 رياضياً (184 رجلاً و59 سيدة) يشاركون في 26 رياضة، ويمثلون 18 اتحاداً رياضياً في النسخة الأولى التي تنظم خلال ولاية الشيخ القطري جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي منذ مطلع العام الحالي، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية منذ 2015.

وتصدر حاملو الميداليات الأولمبية معتز برشم (ألعاب القوى) وفارس إبراهيم (رفع الأثقال) وناصر العطية (الرماية)، صورة المنشور الخاص بالبعثة القطرية المشاركة في الألعاب المقبلة على حساب اللجنة على موقع «إكس».

كما يتكئ «الأدعم» على منتخب كرة اليد حامل الميدالية الذهبية في النسخ الثلاث الأخيرة في الدورة، لحصد الذهبية الرابعة تواليا، وتعزيز الحصيلة العنابية.

وقبل أربعة أعوام من استضافة النسخة المقبلة في الدوحة عام 2030، تكتسب المشاركة القطرية اهتماماً كبيراً، تمثّل بواحدة من أكبر البعثات في تاريخ المشاركة في الألعاب الآسيوية، وفقاً لرئيس الوفد الإداري أحمد يوسف الدرويش.

ويقول الدرويش لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سنشارك في جميع الرياضات الجماعية على مستوى الرجال، كما سنشارك بمنتخب للكرة الطائرة لدى السيدات»، مشدداً على أن «المشاركة النسائية ستحظى بحضور وازن يمثل نحو 25 في المائة من البعثة».

وحول الطموحات في الدورة، يؤكد الدرويش أن البعثة تبحث عن تحقيق الإنجازات، لكن «لا نريد أن نتحدث عن أرقام ونضع الاتحادات المشاركة تحت ضغوط».

وأكد الدرويش أن قطر ستشارك بأبرز رياضييها، وفي طليعتهم البطل الأولمبي والعالمي معتز برشم حامل الذهبية في ثلاث دورات آسيوية، آخرها «هانغجو 2022»، «بعد عودته من الإصابة ومشاركته في الدوري الماسي، سيكون معتز جاهزاً للدورة».

كما أكد رئيس الوفد الإداري مشاركة بطل رفع الأثقال فارس إبراهيم حسونة حامل ذهبية أولمبياد طوكيو 2020، «تعافى مؤخراً من الإصابة، ونتمنى أن يدشن عودته بقوة في الألعاب الآسيوية».

وأردف قائلاً: «تستعدّ الاتحادات منذ فترة للمشاركة في الدورة من خلال معسكرات تُنظّم في اليابان وكوريا الجنوبية والصين، وهذا يظهر جدية كبيرة في التحضيرات لتحقيق مشاركة جيدة».

وتابع: «تمثّل الدورة أهمية كبيرة بالنسبة لنا والاستعدادات تبدأ مباشرة بعد انتهاء النسخة السابقة».

واحتلت قطر المركز الـ15 في النسخة السابقة (هانغجو 2022) برصيد 14 ميدالية بينها 5 ذهبيات، مقابل 13 ميدالية بينها 6 ذهبيات في «جاكرتا وباليمبانغ 2018».

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