«لا ليغا»: ليفانتي يكتسح بيتيس بخماسية

حقق فريق ليفانتي فوزاً عريضاً على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5 / 2، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
أحرز أدريان فوينتي هدف تقدم ليفانتي في الدقيقة الـ24، ثم تعادل مارك بارترا لبيتيس في الدقيقة الـ34، ونجح إنزو بارديلي في إعادة التقدم لأصحاب الأرض ليفانتي من جديد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
لكن بيتيس أبى أن ينهي الشوط الأول إلا متعادلاً، حيث سجل الهدف الثاني رودريغو ريكيلمي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لتصبح النتيجة 2 / 2.
وفي الشوط الثاني، فرض ليفانتي أفضلية كبيرة، مكَّنته من تسجيل 3 أهداف أخرى جاءت عن طريق رودريغو بروجيه «هدفين»، في الدقيقتين الـ56 والـ70، وجون أولاساغاستي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وتعد هذه النتيجة هي الأكبر منذ انطلاقة الموسم الحالي للدوري الإسباني.
ورفع ليفانتي، الذي حقق أول انتصاراته هذا الموسم، رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع، أما ريال بيتيس فقد توقف رصيده عن 6 نقاط في المركز الخامس.