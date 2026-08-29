آرسنال يربط مدافعه الشاب مارلي سالمون بأول عقد احترافي

وقع المدافع الشاب مارلي سالمون أول عقد احترافي في مسيرته مع آرسنال الإنجليزي، بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده السابع عشر، بعد سبع سنوات قضاها داخل أكاديمية النادي.

وقال سالمون في تصريحات للموقع الرسمي لآرسنال السبت: «هذا يعني لي الكثير. بذلت الكثير من العمل من أجل الوصول إلى هذه اللحظة، ومررت بالكثير من الصعود والهبوط، لكنني أشعر بفخر كبير».

وأضاف: «أعتقد أنها لحظة فخر لعائلتي أيضاً، وأراها مكافأة لهم؛ لأنهم بذلوا الكثير من الوقت والجهد من أجلي. إنها إثبات على أن العمل الشاق الذي قاموا به لا يقل أهمية عن العمل الذي بذلته أنا».

وانضم سالمون إلى آرسنال عام 2019 عندما كان في الثامنة من عمره ضمن فريق تحت 11 عاماً، وكان يلعب حينها في مركز المهاجم، قبل أن يتحول تدريجياً إلى مدافع يتمتع ببنية قوية وقدرات دفاعية لافتة.

وأوضح اللاعب اليافع: «كنت مهاجماً في ذلك الوقت، لذلك كانت الأمور مختلفة بعض الشيء، لكنها كانت تجربة جيدة».

وختم سالمون حديثه قائلاً: «أتطلع إلى بداية الموسم. لقد منحت نفسي انطلاقة جيدة. والآن سنرى ما الذي يحمله الموسم».