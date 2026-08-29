كين يؤكد إجراء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن

أكد الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، الجمعة، أنه بدأ محادثات لتمديد عقده مع بطل ألمانيا لكرة القدم إلى ما بعد عام 2027.

وفي حديثه للصحافيين بعد فوز بايرن الكاسح على ضيفه شتوتغارت 5-1 في افتتاح موسم الدوري الألماني، قال كين إن المفاوضات بشأن تمديد العقد قد بدأت، «عُقد الاجتماع الأول الأسبوع الماضي».

ويُعد المهاجم البالغ 33 عاماً من بين أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، التي ستُمنح في مسقط رأسه لندن في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كين إن «تفاصيل كثيرة» لا تزال بحاجة إلى النقاش، لكنه أعرب عن أمله في مواصلة مشواره مع بايرن، الذي انضم إليه عام 2023 قادماً من نادي طفولته توتنهام.

وأضاف: «أبلغ من العمر 33 عاماً. وربما لن يكون هذا عقدي الأخير. لكنه عقد مهم بالنسبة لي للتوقيع عليه. يجب عليهم التأكد من أنني سعيد. وبالطبع يجب عليهم التأكد من أنهم سعداء أيضاً... لا يوجد أي استعجال من أي من الطرفين».

وتابع: «أنا واثق أننا سنصل إلى نقطة يكون فيها الطرفان راضيين».

وكان بايرن قد أكد مراراً أنه يرغب في تمديد عقد كين مع النادي، علماً أن عقده الحالي ينتهي في نهاية هذا الموسم.

وسجل قائد منتخب إنجلترا 36 هدفاً في 31 مباراة في الدوري الألماني الموسم الماضي، وهو ثالث أعلى رصيد تهديفي في موسم واحد ضمن دوري النخبة الألماني، كما توج بثنائية الدوري، والكأس.

وفي المجمل، سجل 73 هدفاً مع ناديه ومنتخب بلاده الموسم الماضي، بينها ستة أهداف في كأس العالم، حين بلغ المنتخب الإنجليزي الدور نصف النهائي.