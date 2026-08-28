دي زيربي يُثني على مرموش... وينتظر صفقة جديدة

حضر أكثر من 100 ألف مشجع حفل تقديم الموسم، وعُرض فيلم عن «أسطورة شالكه» في أكثر من 100 دار سينما في ألمانيا، ونفد قميص الفريق في غضون ساعات قليلة: النشوة التي تُحيط بعودة شالكه، عملاق حوض الرور، إلى الدوري الألماني هائلة.

ويعود الفريق أخيراً هذا الأحد لخوض مباراة في الدوري الممتاز، بعد غياب دام ثلاث سنوات، عندما يحل ضيفاً على أوغسبورغ في أولى مباريات الموسم. وقال اللاعب روبن غوسينس: «سنحمل هذه النشوة معنا. نريد الاستمتاع بها لأطول فترة ممكنة».

يُعدّ اللاعب، الذي خاض 24 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، وهو من مشجعي شالكه المعروفين، أبرز صفقة لفريق غيلسنكيرشن.

كما ضم النادي أسماء بارزة مثل المهاجم المخضرم إدين دجيكو، الذي نجح في إقناع النادي بالاستمرار في مسيرته بقميص شالكه الأزرق والأبيض، والحارس لوريس كاريوس، الذي شارك لاحقاً في نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

وتُظهر هذه الأسماء أيضاً أن شالكه ليس فريقاً عادياً صاعداً حديثاً. على أي حال، ينتظر فريق ميرون موسليتش موسماً صعباً.

ويجب أن تكون المباراة الافتتاحية للموسم بمثابة تحذير. ففي كأس ألمانيا، بدأ شالكه الموسم بالخسارة أمام هاليشر، لكنه تمكن من الفوز في الوقت الإضافي على فريق الدرجة الرابعة.

وكان الجانب الإيجابي هو ردة فعل شالكه ونجاحه في قلب النتيجة. أو كما قال غوسينس: «أنا سعيد بمدى صمودنا، وكيف صمدنا أمام الصعوبات والنتائج السلبية. أعتقد أن هذا سيتكرر معنا مراراً وتكراراً في الدوري الألماني».

ويبدو هذا حتمياً، وسيواجه دفاع شالكه، الذي حقق الموسم الماضي أفضل سجل في دوري الدرجة الثانية الألماني باستقباله 31 هدفاً فقط، تحديات جديدة تماماً، ليس فقط أمام بايرن ميونيخ وهاري كين أو بوروسيا دورتموند وسيرهو غيراسي.

لكن هل يمتلك الدفاع الجودة الكافية ليظل ركيزة أساسية لنجاح شالكه؟ هذا أحد الأسئلة التي يواجهها الفريق مع بداية الموسم.

وتكمن مشكلة أخرى في إبداع الفريق وقدرته على إنهاء الهجمات. وحتى في دوري الدرجة الثانية، لم يكن شالكه من بين الفرق التي أسعدت جماهيرها بكثرة الأهداف. وفي هاله، عانى الفريق أيضاً من أجل خلق الفرص حتى دخول دجيكو، الذي سجل هدفين وصنع هدفاً.

كم دقيقة سيتمكن المهاجم (40 عاماً) من اللعب هذا الموسم؟ وماذا يمكن أن يقدم الوافد الجديد جونيور أدامو للفريق؟ هل سيتمكن موسليتش من الاعتماد على مهاجمه موسى سيلا في الموسم المقبل، أم سينتقل اللاعب (26 عاماً) أخيراً؟ شالكه، الذي لا يزال مثقلاً بالديون، في أشد الحاجة إلى عائدات بيعه.

ومع بداية الموسم للتو، وبعد الدور الأول من الكأس، لا يزال مستقبل خط الهجوم غامضاً.

وسيعتمد الكثير أيضاً على القائد كينان كرمان. المهاجم (32 عاماً) هو قائد الفريق، ويُعرف بقدرته التهديفية ورؤيته الثاقبة للملعب. مع ذلك، غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة. من المرجح أن يُحسم أمر مشاركته أمام أوغسبورغ في اللحظات الأخيرة.

مع ذلك، لم تُخفِ هذه الأمور المجهولة الحماس. وقال رئيس النادي ماتياس تيلمان مؤخراً: «نرى كيف تعود هيبة شالكه وجاذبيته إلى الواجهة من جديد»، كما ألقى الضوء على نجاح القميص البديل ذي الطراز القديم، والذي حقق مبيعات قياسية.

وقال: «سواء حضر أكثر من 100 ألف شخص حفل انطلاق الموسم، أو بيع القمصان بالكامل في الساعات الأولى من اليوم الأول، فإن كل ذلك يُشعرني بالرضا».

وفي الثانية والأربعين من عمره، يرضى تيلمان حتى بموسم عودة هادئ نسبياً. مازحاً: «لا أمانع لو كان العنوان الرئيسي: (السنة الأولى في الدوري الألماني)، لكننا نعلم أيضاً أن الأمر لن يكون كذلك. بناءً على كل ما عشته حتى الآن كمشجع وعضو ومدير في النادي ومدرب، لم يكن الأمر مملاً أبداً».