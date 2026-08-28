برنتفورد يتعاقد مع السنغالي ضيوف قادماً من وست هام

عزز برنتفورد صفوفه بالتعاقد مع الظهير الأيسر السنغالي الحاج مالك ضيوف قادماً من وست هام يونايتد، في صفقة قدرت وسائل إعلام بريطانية قيمتها بنحو 40 مليون جنيه إسترليني (54.35 مليون دولار)، رغم عدم إعلان الناديين عن التفاصيل المالية.

وأعلن برنتفورد، الجمعة، أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، والذي شارك مع منتخب السنغال في كأس العالم 2026، وقع عقداً يمتد لـ5 سنوات، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وقال كيث أندروز، مدرب برنتفورد، لموقع النادي الرسمي: «إنه لاعب يندرج ضمن الفئة العمرية التي نستهدفها، ولا يزال يمتلك مساحة كبيرة للتطور».

وأضاف: «أعتقد أنه قدم موسماً رائعاً في الكرة الإنجليزية مع وست هام، وأظهر إمكانات كبيرة. كما أن ما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية في مركز الظهير سيمنح فريقنا إضافة نوعية ويعزز أحد المراكز التي تتمتع بالفعل بقدر كبير من الجودة».

وانضم ضيوف إلى وست هام العام الماضي قادماً من سلافيا براغ التشيكي، وسرعان ما فرض نفسه لاعباً أساسياً في الفريق، رغم هبوط النادي إلى دوري الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي.

وسيعيد الانتقال إلى برنتفورد لم شمل ضيوف بزميله السابق في وست هام، المهاجم كالوم ويلسون، الذي انتقل إلى النادي اللندني الشهر الماضي.

وقال ويلسون: «يملك ضيوف قدماً يسرى استثنائية وجودة كبيرة في التمرير. إنه لاعب مقاتل يبذل كل ما لديه من أجل الفريق، وأعتقد أن انضمامه سيضيف بعداً جديداً للتشكيلة ويرفع مستوى المنافسة بين اللاعبين».