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الرياضة رياضة عالمية

برنتفورد يتعاقد مع السنغالي ضيوف قادماً من وست هام

الظهير الأيسر السنغالي الحاج مالك ضيوف ينتقل إلى برنتفورد (نادي وست هام)
الظهير الأيسر السنغالي الحاج مالك ضيوف ينتقل إلى برنتفورد (نادي وست هام)
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برنتفورد يتعاقد مع السنغالي ضيوف قادماً من وست هام

الظهير الأيسر السنغالي الحاج مالك ضيوف ينتقل إلى برنتفورد (نادي وست هام)
الظهير الأيسر السنغالي الحاج مالك ضيوف ينتقل إلى برنتفورد (نادي وست هام)

عزز برنتفورد صفوفه بالتعاقد مع الظهير الأيسر السنغالي الحاج مالك ضيوف قادماً من وست هام يونايتد، في صفقة قدرت وسائل إعلام بريطانية قيمتها بنحو 40 مليون جنيه إسترليني (54.35 مليون دولار)، رغم عدم إعلان الناديين عن التفاصيل المالية.

وأعلن برنتفورد، الجمعة، أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، والذي شارك مع منتخب السنغال في كأس العالم 2026، وقع عقداً يمتد لـ5 سنوات، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وقال كيث أندروز، مدرب برنتفورد، لموقع النادي الرسمي: «إنه لاعب يندرج ضمن الفئة العمرية التي نستهدفها، ولا يزال يمتلك مساحة كبيرة للتطور».

وأضاف: «أعتقد أنه قدم موسماً رائعاً في الكرة الإنجليزية مع وست هام، وأظهر إمكانات كبيرة. كما أن ما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية في مركز الظهير سيمنح فريقنا إضافة نوعية ويعزز أحد المراكز التي تتمتع بالفعل بقدر كبير من الجودة».

وانضم ضيوف إلى وست هام العام الماضي قادماً من سلافيا براغ التشيكي، وسرعان ما فرض نفسه لاعباً أساسياً في الفريق، رغم هبوط النادي إلى دوري الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي.

وسيعيد الانتقال إلى برنتفورد لم شمل ضيوف بزميله السابق في وست هام، المهاجم كالوم ويلسون، الذي انتقل إلى النادي اللندني الشهر الماضي.

وقال ويلسون: «يملك ضيوف قدماً يسرى استثنائية وجودة كبيرة في التمرير. إنه لاعب مقاتل يبذل كل ما لديه من أجل الفريق، وأعتقد أن انضمامه سيضيف بعداً جديداً للتشكيلة ويرفع مستوى المنافسة بين اللاعبين».

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عكس التيار... رئيس اتحاد باراغواي يشيد بدور «فيفا»

روبرت هاريسون رئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم (الاتحاد الباراغوياني)
روبرت هاريسون رئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم (الاتحاد الباراغوياني)
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عكس التيار... رئيس اتحاد باراغواي يشيد بدور «فيفا»

روبرت هاريسون رئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم (الاتحاد الباراغوياني)
روبرت هاريسون رئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم (الاتحاد الباراغوياني)

أكد روبرت هاريسون، رئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم، أن الدعم المستمر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولا سيما عبر برنامج «فيفا فوروورد»، أسهم في إحداث تحول كبير في منظومة كرة القدم بالبلاد، من خلال تطوير البنية التحتية وبناء القدرات واكتشاف المواهب.

ونقل الموقع الرسمي لـ«فيفا»، الجمعة، عن هاريسون قوله إن اتحاد كرة القدم في باراغواي يمتلك حالياً مراكز للأداء العالي ومنشآت متطورة لكرة القدم للرجال والسيدات، وهو ما كان يبدو «مجرد حلم قبل بضع سنوات»، مشيراً إلى أن باراغواي وجهت أكثر من عشرة ملايين و500 ألف دولار عبر صناديق التطوير، مع تخصيص أكثر من سبعة ملايين دولار منها لمشروعات البنية التحتية، أسهمت في إنشاء ثلاثة مراكز للأداء العالي و17 ملعباً مجهزاً بالكامل.

وأضاف هاريسون أن خطط تطوير المواهب ساعد الاتحاد الباراغوياني على اعتماد منهجيات متطورة لاكتشاف اللاعبين وتطويرهم، إلى جانب برامج تكوين المدربين والدورات الفنية والتحكيمية، مستشهداً باللاعب خوليو إنسيسو الذي بدأ مع منتخبات الفئات السنية قبل الوصول إلى الدوريات الأوروبية والمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

كما أكد أن عودة باراغواي إلى كأس العالم 2026 بعد غياب 16 عاماً، منذ مشاركتها الأخيرة في مونديال جنوب أفريقيا 2010، تمثل إحدى ثمار هذا التطور، مشدداً في الوقت نفسه على أن أثر التعاون مع «فيفا» تجاوز الجانب الرياضي ليشمل التعليم والإدماج المجتمعي.

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الرياضة كرة القدم فيفا باراغواي
الرياضة رياضة عالمية

العداء الألماني أنساه يرفض قرار إيقافه بسبب المنشطات

العداء الألماني أوين أنساه (أ.ب)
العداء الألماني أوين أنساه (أ.ب)
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العداء الألماني أنساه يرفض قرار إيقافه بسبب المنشطات

العداء الألماني أوين أنساه (أ.ب)
العداء الألماني أوين أنساه (أ.ب)

رفض العداء الألماني أوين أنساه، بطل أوروبا في سباق 200 متر، العقوبة المقترحة بإيقافه أربع سنوات من جانب الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات، وطلب بدء إجراءات تأديبية أمام محكمة التحكيم الرياضي الألمانية.

وذكرت الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات، الجمعة، أنها لا تستطيع التعليق على مزيد من تفاصيل القضية، خاصة الجدول الزمني للإجراءات، موضحة أن تنظيمها يقع على عاتق محكمة التحكيم الرياضي.

وأوصت الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات هذا الشهر، بإيقاف أنساه أربع سنوات بسبب مخالفة محتملة لقواعد مكافحة المنشطات، واتهمته برفض تقديم عينة خلال اختبار للكشف عن المنشطات.

وأوضح أنساه، في بيان للاتحاد الألماني لألعاب القوى، أنه كان يستعد للسفر لخوض منافسات لقاء الدوري الذهبي في موناكو يوم 9 يوليو (تموز) عندما وصل مسؤول فحص المنشطات خارج الفترة الزمنية التي حددها لإجراء الاختبار. وأضاف أنه كان متأخراً ولم يتمكن من تقديم العينة في مثل هذا الوقت القصير، خاصة أنه دخل إلى المرحاض قبل وصول المسؤول.

وأكد العداء الألماني أنه خضع في اليوم التالي، 10 يوليو، لاختبار من جانب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) داخل إطار المنافسات في موناكو، ثم خضع لاختبار آخر من جانب الوكالة الألمانية بعدها بأيام.

وكانت هناك مهلة 20 يوماً أمام أنساه، لقبول نتائج الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات، أو طلب بدء إجراءات تأديبية أمام محكمة التحكيم الرياضي الألمانية، وهو الخيار الذي قرر اللجوء إليه.

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الرياضة رياضة عالمية

أولي هونيس يحصل على جائزة الأساطير من مجلة «سبورت بيلد»

أولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ (د.ب.أ)
أولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ (د.ب.أ)
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أولي هونيس يحصل على جائزة الأساطير من مجلة «سبورت بيلد»

أولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ (د.ب.أ)
أولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ (د.ب.أ)

يستعد أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ ونجم المنتخب الألماني السابق، للحصول على جائزة «الأساطير» من مجلة «سبورت بيلد»، يوم الاثنين المقبل، حسبما أعلنت مجموعة «بيلد» للنشر الجمعة.

ويتسلم هونيس الجائزة خلال النسخة الرابعة والعشرين من حفل جوائز مجلة «سبورت بيلد»، المقرر إقامته في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا.

وقال هينينغ فاينت، رئيس تحرير «سبورت بيلد»، الجمعة: «لطالما امتلك أولي هونيس القدرة الاستثنائية على قيادة بايرن إلى المكان الذي كان يتصوره دائماً، في قمة الدوري الألماني وأوروبا. لولاه، لما كان النادي موجوداً بالشكل الذي تطور إليه على مدار العقود والذي نراه عليه اليوم».

وأضاف: «ينضم هونيس بذلك إلى قائمة الشخصيات العظيمة في تاريخ النادي، مثل فرانز بيكنباور وجيرد مولر. إنه أسطورة في بايرن وفي كرة القدم الألمانية».

وتمنح مجلة «سبورت بيلد» جوائزها السنوية منذ عام 2003 لتكريم الشخصيات والفرق واللحظات الرياضية التي تركت بصمة خلال العام، ومن المتوقع أن يحضر نحو 700 ضيف حفل هذا العام.

ومن بين الحضور المنتظرين رئيس بايرن ميونيخ هيربرت هاينر، ولاعبا كرة القدم السابقان حسن صالح حميديتش ورومان فايدنفيلر، إلى جانب بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وبالإضافة إلى جائزة «الأساطير»، سيتم تقديم ثماني جوائز أخرى خلال الحفل، لتكريم المتميزين في فئات نجم كرة القدم للعام والجائزة الأولمبية ونجم العام وجائزة بطل العالم وإنجاز العام والجائزة التلفزيونية وجائزة الأعمال الخيرية للأطفال فضلاً عن الجائزة الخاصة برئيس التحرير.

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