جيمي فاردي يحصل على حقوق بث مباريات «البوندسليغا» عبر قناته

وقّع جيمي فاردي، مهاجم منتخب إنجلترا ونادي ليستر سيتي السابق، اتفاقاً لبث مباريات الدوري الألماني لكرة القدم على قناته على «يوتيوب»، حسبما أعلنته «رابطة الدوري»، الجمعة.

وستُصبح قناة فاردي ناقلاً رسمياً لـ«بوندسليغا» هذا الموسم في المملكة المتحدة؛ حيث ستبث 7 مباريات، تُقام أيام الجمعة.

وتشبه هذه الصفقة الاتفاق مع مقدم البودكاست البريطاني مارك غولدبريدغ، الذي أصبح ناقلاً رسمياً عام 2025، كما سيعرض 15 مباراة من موسم 2026-2027.

وستنقل القناة مباراة افتتاح الدوري الألماني الجمعة بين حامل اللقب بايرن ميونيخ وشتوتغارت.

وفي الوقت الذي تمتلك فيه منابر إعلامية كلاسيكية مثل «سكاي سبورت» و«بي بي سي» حقوق البث أيضاً، تندرج صفقتا فاردي وغولدبريدغ ضمن استراتيجية الدوري لجذب جماهير جديدة، لمواجهة الشعبية الجارفة التي يحظى بها الدوري الإنجليزي.

ويتابع مشاهدو قناتي فاردي وغولدبريدغ المباراة، بالموازاة مع تتبع ردود فعل المقدمين في الوقت عينه.

وقالت الرابطة في بيان: «تُضيف مشاركة فاردي صيغة مختلفة (من البث) يقودها لاعب إلى توزيع محتوى الدوري الألماني عبر صناعة المحتوى».

وأضافت: «تجمع (الصيغة) بين البث المباشر لكرة القدم ووجهة نظر شخصية لأحد أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي شهرة في آخر سنوات».

ويعد فاردي (39 عاماً) لاعباً حرّاً، بعد أن انتهت هذا الصيف فترة قضاها لعام واحد مع النادي الإيطالي كريمونيزي، عقب هبوط النادي من الدرجة الأولى للدوري الإيطالي.

وكان مهاجم منتخب «الأسود الثلاثة» قد أطلق بودكاست خاصاً به في يونيو (حزيران).

وضمه ليستر من نادي فليتوود تاون من الدرجة الخامسة عام 2012. وكان ركيزة أساسية في تتويج الفريق المذهل بلقب الدوري موسم 2015-2016، إذ سجل رقماً قياسياً بإحرازه الأهداف في 11 مباراة متتالية في الـ«بريميرليغ».

وخاض فاردي مباراته الأولى مع منتخب بلاده في سن الثامنة والعشرين، وسجل 7 أهداف في 26 مباراة دولية.