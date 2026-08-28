كاراغر نجم ليفربول السابق يواجه دعوى إفلاس

يواجه جيمي كاراغر، مدافع ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، دعوى إفلاس بسبب فاتورة ضريبية غير مسددة، تقدر قيمتها بما بين 700 ألف و800 ألف جنيه إسترليني.

وكشفت وثائق حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن محامين يمثلون هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية تقدموا الأربعاء بالتماس إلى المحكمة لبدء إجراءات إفلاس بحق كاراغر، بسبب مديونية ضريبية مستحقة عليه.

وقال متحدث باسم هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية: «نتبع نهجاً داعماً في التعامل مع العملاء الذين لديهم ديون ضريبية، ونبذل كل ما في وسعنا لمساعدة مَن يتعاونون معنا على الخروج من الديون، مثل تقديم خطط للسداد بالتقسيط، ولا نتقدم بطلبات لإشهار الإفلاس إلا بوصفها حلّاً أخيراً».

من جانبه، وصف متحدث باسم كاراغر الأمرَ بأنه مسألة ضريبية خاصة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المبلغ المستحق.

وقال: «هذه مسألة ضريبية خاصة كان ينبغي حلها في وقت سابق، وقد جرى اتخاذ الخطوات المناسبة لتسويتها. ومن المفهوم أن الأمر لن يتخذ أي إجراءات أخرى، وسيتم حله بشكل نهائي في وقت قريب».

وخاض كاراغر مسيرته مع ليفربول بين عامي 1996 و2013، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز المحللين التلفزيونيين في كرة القدم الإنجليزية؛ حيث يظهر بانتظام ضمن تغطية الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة «سكاي سبورتس»، بالإضافة إلى شبكات تلفزيونية أخرى.