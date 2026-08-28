تشيلسي مستعد لبيع إنزو فرنانديز إلى مانشستر سيتي حال وصول عرض مناسب

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي استعداده لبيع لاعب وسطه الأرجنتيني إنزو فرنانديز إلى مانشستر سيتي حال وصول عرض مناسب، شريطة أن يتمكن النادي اللندني من تدعيم صفوفه قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» اليوم الجمعة.

ولم يتم إجراء أي مفاوضات بين تشيلسي ومانشستر سيتي حتى الآن بشأن فرنانديز، لكن اللاعب الأرجنتيني غاب عن قائمة فريقه خلال الفوز على لوتون تاون، مساء الخميس، في الدور الثاني من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لتشيلسي، عقب المباراة، إن فرنانديز «محترف جيد» ويتدرب بصورة جيدة، مشيراً إلى أن القرار بشأن مشاركته أمام برايتون يوم الأحد المقبل، سيتم اتخاذه في وقت لاحق.

وأوضح ألونسو أن استبعاد فرنانديز من مواجهة لوتون لم يكن مرتبطاً بمستقبله مع الفريق، وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كان الأمر متعلقاً بالمباراة فقط. لدينا لاعبون آخرون يحتاجون إلى الحصول على دقائق لعب».

وأضاف أن قرار استبعاد فرنانديز اتخذه أمس الخميس، موضحاً «إنزو محترف جيد، ويتدرب بصورة جيدة، وليس لدي ما أقوله بشأن ذلك. كان الأمر مجرد قرارات يتعين علينا اتخاذها بناءً على المباراة. سنرى ما سيحدث يوم الأحد».

ويأتي اهتمام مانشستر سيتي بضم فرنانديز رغم عدم تقدمه بعرض رسمي بحلول الموعد النهائي الذي حدده تشيلسي في 14 أغسطس (آب) الماضي للتعاقد مع اللاعب.

وتوصل تشيلسي إلى اتفاق مع ممثلي فرنانديز على السماح برحيله مقابل 120 مليون جنيه إسترليني بحلول ذلك الموعد، لكن العرض المنتظر لم يصل.

وفي الوقت نفسه، يدرس تشيلسي التعاقد مع لاعب وسط بورنموث أليكس سكوت ولاعب كريستال بالاس آدم وارتون، لكن الناديين يعتبران اللاعبين غير قابلين للبيع.

وتعاقد سيتي هذا الأسبوع مع لاعب الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي من ليل الفرنسي مقابل 86 مليون جنيه إسترليني، كما ضم الإنجليزي الدولي إليوت أندرسون من نوتينغهام فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني الشهر الماضي.