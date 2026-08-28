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تشيلسي مستعد لبيع إنزو فرنانديز إلى مانشستر سيتي حال وصول عرض مناسب

إنزو فرنانديز (رويترز)
إنزو فرنانديز (رويترز)
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تشيلسي مستعد لبيع إنزو فرنانديز إلى مانشستر سيتي حال وصول عرض مناسب

إنزو فرنانديز (رويترز)
إنزو فرنانديز (رويترز)

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي استعداده لبيع لاعب وسطه الأرجنتيني إنزو فرنانديز إلى مانشستر سيتي حال وصول عرض مناسب، شريطة أن يتمكن النادي اللندني من تدعيم صفوفه قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» اليوم الجمعة.

ولم يتم إجراء أي مفاوضات بين تشيلسي ومانشستر سيتي حتى الآن بشأن فرنانديز، لكن اللاعب الأرجنتيني غاب عن قائمة فريقه خلال الفوز على لوتون تاون، مساء الخميس، في الدور الثاني من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لتشيلسي، عقب المباراة، إن فرنانديز «محترف جيد» ويتدرب بصورة جيدة، مشيراً إلى أن القرار بشأن مشاركته أمام برايتون يوم الأحد المقبل، سيتم اتخاذه في وقت لاحق.

وأوضح ألونسو أن استبعاد فرنانديز من مواجهة لوتون لم يكن مرتبطاً بمستقبله مع الفريق، وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كان الأمر متعلقاً بالمباراة فقط. لدينا لاعبون آخرون يحتاجون إلى الحصول على دقائق لعب».

وأضاف أن قرار استبعاد فرنانديز اتخذه أمس الخميس، موضحاً «إنزو محترف جيد، ويتدرب بصورة جيدة، وليس لدي ما أقوله بشأن ذلك. كان الأمر مجرد قرارات يتعين علينا اتخاذها بناءً على المباراة. سنرى ما سيحدث يوم الأحد».

ويأتي اهتمام مانشستر سيتي بضم فرنانديز رغم عدم تقدمه بعرض رسمي بحلول الموعد النهائي الذي حدده تشيلسي في 14 أغسطس (آب) الماضي للتعاقد مع اللاعب.

وتوصل تشيلسي إلى اتفاق مع ممثلي فرنانديز على السماح برحيله مقابل 120 مليون جنيه إسترليني بحلول ذلك الموعد، لكن العرض المنتظر لم يصل.

وفي الوقت نفسه، يدرس تشيلسي التعاقد مع لاعب وسط بورنموث أليكس سكوت ولاعب كريستال بالاس آدم وارتون، لكن الناديين يعتبران اللاعبين غير قابلين للبيع.

وتعاقد سيتي هذا الأسبوع مع لاعب الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي من ليل الفرنسي مقابل 86 مليون جنيه إسترليني، كما ضم الإنجليزي الدولي إليوت أندرسون من نوتينغهام فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني الشهر الماضي.

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الأرجنتيني كريستيان غونزاليس مدرباً جديداً لإنتر ميامي

كريستيان كيلي غونزاليس (أ.ف.ب)
كريستيان كيلي غونزاليس (أ.ف.ب)
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الأرجنتيني كريستيان غونزاليس مدرباً جديداً لإنتر ميامي

كريستيان كيلي غونزاليس (أ.ف.ب)
كريستيان كيلي غونزاليس (أ.ف.ب)

عيّن إنتر ميامي، حامل لقب الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس) والذي يلعب في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مواطن الأخير لاعب الجناح الأيسر الدولي السابق كريستيان (كيلي) غونزاليس مدرباً جديداً له.

وسيحاول غونزاليس، المنحدر من روساريو، مسقط رأس «البرغوث»، تصحيح مسار إنتر ميامي المتعثر بعد مونديال 2026، تحت قيادة مواطنه المدرب المؤقت غييرمو أويوس.

وقال الفريق «الوردي والأسود» في بيان: «أعلن إنتر ميامي اليوم أنه توصل إلى اتفاق مع كريستيان ألبرتو كيلي غونزاليس ليصبح المدرب الجديد للفريق الأول للنادي».

وأضاف أن أويوس سيبقى في منصبه إلى حين الموافقة على تصريح العمل لخلفه.

ولعب غونزاليس، ابن الـ52 عاماً، في مركز الجناح الأيسر لفترة طويلة مع روساريو سنترال، وعمالقة أوروبا مثل إنتر الإيطالي، إضافة إلى نوادٍ أخرى مثل فالنسيا وسرقسطة الإسبانيين، في مسيرة تخللتها أيضاً 56 مباراة دولية مع منتخب بلاده بين عامي 1995 و2005.

وكان غونزاليس زميلاً لميسي مع «ألبيسيليستي» في بداية مشوار نجم برشلونة الإسباني السابق مع المنتخب.

وانتقل إلى عالم التدريب عام 2020، إذ تولى قيادة ثلاثة أندية أرجنتينية قبل انتقاله إلى إنتر ميامي.

وعانى إنتر ميامي من فترة عصيبة منذ توقف الدوري في منتصف الموسم تزامناً مع كأس العالم، رغم ضم البرازيلي كازيميرو القادم من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى تشكيلة تعجّ بالنجوم.

وتجرّع الفريق بقيادة أويوس أربع هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة، لكنه أفلح في الحفاظ على المركز الثاني في المنطقة الشرقية، رغم تراجعه بفارق 10 نقاط خلف المتصدر ناشفيل (49 مقابل 39).

وأُوقف أويوس الخميس مباراة واحدة ونال غرامة مالية، بسبب انتهاكات فريقه المتكررة لسياسة الدوري بشأن التأخر في بدء المباريات، إذ كان اللاعبون يتأخرون مراراً في العودة إلى الملعب بعد الاستراحة بين الشوطين.

وتولى أويوس، المدير الرياضي السابق لإنتر ميامي والصديق المقرب من ميسي، القيادة الفنية مؤقتاً في أبريل (نيسان)، بعد تخلي مواطنهما خافيير ماسكيرانو عن منصبه «لأسباب شخصية» بعدما قاده لإحراز لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وختم النادي الأميركي قائلاً: «يود إنتر ميامي أن يشيد بشكل خاص بأويوس، ويشكره على التزامه وتفانيه الكامل تجاه النادي، كما تجلى ذلك في استعداده لتولي هذا المنصب خلال هذه الفترة (منذ رحيل ماسكيرانو) التي بدأت في أبريل الماضي».

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تشيلسي يتجاوز لوتون بثنائية ويتأهل في كأس الرابطة الإنجليزية

داني ويلبيك مهاجم تشيلسي يحتفل مع زميله مورغان روجرز بتسجيل الهدف الأول (أ.ف.ب)
داني ويلبيك مهاجم تشيلسي يحتفل مع زميله مورغان روجرز بتسجيل الهدف الأول (أ.ف.ب)
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تشيلسي يتجاوز لوتون بثنائية ويتأهل في كأس الرابطة الإنجليزية

داني ويلبيك مهاجم تشيلسي يحتفل مع زميله مورغان روجرز بتسجيل الهدف الأول (أ.ف.ب)
داني ويلبيك مهاجم تشيلسي يحتفل مع زميله مورغان روجرز بتسجيل الهدف الأول (أ.ف.ب)

تغلب تشيلسي على ضيفه لوتون تاون 2 - 0، الخميس، في الدور الثاني من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ليحجز مقعده في الدور الثالث.

وفرض تشيلسي سيطرته منذ البداية، وأهدر عدة فرص، أبرزها عبر كول بالمر الذي سدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس لوتون، قبل أن يتابعها بتسديدة أخرى أبعدها الحارس مجدداً.

وصمد لوتون حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح داني ويلبيك في افتتاح التسجيل لتشيلسي في الدقيقة الـ50، بعدما حول عرضية الفرنسي مالو غوستو برأسية قوية إلى الشباك.

داني ويلبيك لاعب تشيلسي يحتفل بتسجيل الهدف الأول لفريقه أمام لوتون تاون (د.ب.أ)

وأجرى الإسباني تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، عدة تغييرات لتعزيز سيطرته، فأشرك بيدرو نيتو وجوريل هاتو وروميو لافيا بدلاً من غوستو وريس جيمس ومورغان روجرز.

وفي الدقيقة الـ79، راوغ البرازيلي استيفاو دفاع لوتون وسدد كرة اصطدمت بالمدافع حكيم أودوفين وتحولت إلى شباك فريقه بالخطأ، ليضاعف تشيلسي تقدمه.

كول بالمر لاعب تشيلسي يتنافس على الكرة مع ليام والش لاعب لوتون تاون خلال مباراة كأس الرابطة الإنجليزية (د.ب.أ)

وواصل تشيلسي بذلك انطلاقته الناجحة تحت قيادة ألونسو، محققاً فوزه الرسمي الثاني بعد التغلب على فولهام 3 - 2 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد تشيلسي لمواجهة برايتون، الأحد، في الدوري، قبل مواجهة آرسنال في 6 سبتمبر (أيلول) المقبل.

ويبحث النادي اللندني عن لقبه السادس في كأس الرابطة، بعدما توج بالبطولة خمس مرات سابقاً، آخرها موسم 2014 - 2015، وسيواجه ليدز يونايتد في الدور الثالث.

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برشلونة يهزم أتلتيك بلباو ويعتلي صدارة الدوري الإسباني

لاعب برشلونة رودري (يسار) يتنافس على الكرة مع أويهان سانسيت لاعب أتلتيك بلباو (إ.ب.أ)
لاعب برشلونة رودري (يسار) يتنافس على الكرة مع أويهان سانسيت لاعب أتلتيك بلباو (إ.ب.أ)
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برشلونة يهزم أتلتيك بلباو ويعتلي صدارة الدوري الإسباني

لاعب برشلونة رودري (يسار) يتنافس على الكرة مع أويهان سانسيت لاعب أتلتيك بلباو (إ.ب.أ)
لاعب برشلونة رودري (يسار) يتنافس على الكرة مع أويهان سانسيت لاعب أتلتيك بلباو (إ.ب.أ)

ارتقى برشلونة، حامل اللقب، إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه على ضيفه أتلتيك بلباو 2 - 0، الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

ويدين الفريق الكتالوني بانتصاره إلى البرازيلي رافينيا وفيرمين لوبيز، اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين الـ37 والـ82.

وللمباراة الثانية توالياً، بدأ رافينيا في مركز رأس الحربة، في ظل تعثر مساعي برشلونة لضم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد.

ونجح رافينيا في افتتاح التسجيل بعد تمريرة متقنة من بيدري، ليراوغ الحارس أوناي سيمون ويضع الكرة في الشباك الخالية.

لاعب وسط برشلونة الإسباني رودري يحيّي الجماهير عقب نهاية مباراة فريقه أمام أتلتيك بلباو (أ.ف.ب)

وفي الدقائق الأخيرة، أضاف فيرمين لوبيز الهدف الثاني، مستفيداً من تدخل غير موفق للمدافع إيمريك لابورت.

ورفع فريق المدرب الألماني هانزي فليك رصيده إلى ست نقاط في الصدارة، بعدما سجل سبعة أهداف في أول مباراتين من دون أن تهتز شباكه، متقدماً بفارق الأهداف على ريال مدريد وإشبيلية وريال بيتيس، وهي الفرق التي حققت الفوز في أول مباراتين أيضاً.

وشهدت المباراة الظهور الأول لرودري بقميص برشلونة على ملعب «كامب نو»، بعدما شارك في الشوط الثاني وسط استقبال حافل من الجماهير. وكان بطل العالم مع منتخب إسبانيا قد انضم هذا الصيف قادماً من مانشستر سيتي.

لاعبو برشلونة أنتوني غوردون وجوان غارسيا ومارك برنال ورودري يحتفلون عقب مباراة أتلتيك بلباو على ملعب سبوتيفاي كامب نو (رويترز)

وفي مباراة أخرى، حقق أوساسونا فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على مضيفه سيلتا فيغو 2 - 1، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، مقابل نقطة واحدة لسيلتا.

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