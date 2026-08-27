كأس الرابطة الإنجليزية: فولهام يهزم ويمبلدون بثلاثية

داني ويلبيك مهاجم تشيلسي يحتفل مع زميله مورغان روجرز بتسجيل الهدف الأول (أ.ف.ب)

تغلب تشيلسي على ضيفه لوتون تاون 2 - 0، الخميس، في الدور الثاني من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ليحجز مقعده في الدور الثالث.

وفرض تشيلسي سيطرته منذ البداية، وأهدر عدة فرص، أبرزها عبر كول بالمر الذي سدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس لوتون، قبل أن يتابعها بتسديدة أخرى أبعدها الحارس مجدداً.

وصمد لوتون حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح داني ويلبيك في افتتاح التسجيل لتشيلسي في الدقيقة الـ50، بعدما حول عرضية الفرنسي مالو غوستو برأسية قوية إلى الشباك.

داني ويلبيك لاعب تشيلسي يحتفل بتسجيل الهدف الأول لفريقه أمام لوتون تاون (د.ب.أ)

وأجرى الإسباني تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، عدة تغييرات لتعزيز سيطرته، فأشرك بيدرو نيتو وجوريل هاتو وروميو لافيا بدلاً من غوستو وريس جيمس ومورغان روجرز.

وفي الدقيقة الـ79، راوغ البرازيلي استيفاو دفاع لوتون وسدد كرة اصطدمت بالمدافع حكيم أودوفين وتحولت إلى شباك فريقه بالخطأ، ليضاعف تشيلسي تقدمه.

كول بالمر لاعب تشيلسي يتنافس على الكرة مع ليام والش لاعب لوتون تاون خلال مباراة كأس الرابطة الإنجليزية (د.ب.أ)

وواصل تشيلسي بذلك انطلاقته الناجحة تحت قيادة ألونسو، محققاً فوزه الرسمي الثاني بعد التغلب على فولهام 3 - 2 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد تشيلسي لمواجهة برايتون، الأحد، في الدوري، قبل مواجهة آرسنال في 6 سبتمبر (أيلول) المقبل.

ويبحث النادي اللندني عن لقبه السادس في كأس الرابطة، بعدما توج بالبطولة خمس مرات سابقاً، آخرها موسم 2014 - 2015، وسيواجه ليدز يونايتد في الدور الثالث.