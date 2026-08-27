تشيلسي يتفق على ضم إيميليانو مارتينيز من أستون فيلا

توصل تشيلسي إلى اتفاق لضم الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز من أستون فيلا مقابل 7.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 10.2 مليون دولار).

ومن المقرر أن يخضع مارتينيز، البالغ 33 عاماً، للفحص الطبي في لندن تمهيداً لإتمام انتقاله إلى «ستامفورد بريدج»، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ويأتي تحرك تشيلسي في ظل المخاوف بشأن مستوى حارسه روبرت سانشيز، خصوصاً بعد الفوز على فولهام 3 - 2، الاثنين.

وارتكب سانشيز خطأً سمح لتسديدة جوش كينغ بالمرور عند القائم القريب، قبل أن يرتكب خطأً آخر في الشوط الثاني، استغله غونزالو غارسيا لتسجيل هدف.

ويمثل التعاقد المرتقب مع مارتينيز تحولاً في موقف إدارة تشيلسي، التي حرصت سابقاً على دعم سانشيز، قبل أن تقرر التحرك لضم الحارس الأرجنتيني قبل أيام من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.