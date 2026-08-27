إيراولا يترقب «أنباء سارة» وسط اقتراب ليفربول من ضم باركولا

أعرب أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، عن أمله في حدوث انفراجة قريبة بشأن التعاقد مع جناح جديد، وسط تقارير عن توصل النادي إلى اتفاق مبدئي مع باريس سان جيرمان لضم الفرنسي برادلي باركولا.

وتوصل ليفربول وباريس سان جيرمان إلى اتفاق بشأن صفقة باركولا، بقيمة تقارب 120 مليون جنيه استرليني (163.18 مليون دولار).

وانضم باركولا، البالغ 23 عاماً، إلى باريس سان جيرمان عام 2023، وخاض 152 مباراة مع بطل أوروبا، سجل خلالها 39 هدفاً وصنع 37.

وفي حال إتمام الصفقة، سيعزز الدولي الفرنسي هجوم ليفربول الذي يضم ألكسندر إيساك وكودي خاكبو وريو نجوموها وفيكتور مونيوز، في ظل سعي النادي لتعويض رحيل محمد صلاح وغياب هوغو إيكيتيكي بسبب الإصابة.

ورفض إيراولا الحديث مباشرة عن باركولا، لكنه أكد تحرك النادي لتعزيز مركز الجناح، قائلاً: «نحاول التعاقد مع لاعب في هذا المركز، ولا يمكننا الحديث عن لاعبين ليسوا ضمن فريقي حالياً».

وأضاف: «آمل أن نتمكن من تقديم أخبار سارة قريباً، لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وفي المقابل، تحيط التكهنات بمستقبل خاكبو، وسط تقارير تربطه بتوتنهام ومانشستر سيتي، لكن إيراولا أشاد بمستوى اللاعب وعقليته، مؤكداً رغبته في الحفاظ عليه.

ويستعد إيراولا، الذي تولى تدريب ليفربول خلفاً لأرنه سلوت، لخوض أول مباراة رسمية له على ملعب أنفيلد، عندما يستضيف نوتنغهام فورست، السبت.

وقال المدرب الإسباني: «إنها بالتأكيد لحظة خاصة بالنسبة لي. إنه مكان مميز، وكان عليّ أن أبذل جهداً كبيراً للوصول إلى هنا. آمل أن تسير الأمور على ما يرام».