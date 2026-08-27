ماريسكا: بوعدي جاهز لمواجهة كريستال بالاس

قال إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي إن الوافد الجديد المغربي أيوب بوعدي سيكون جاهزا لخوض المواجهة على ملعب سيلهرست بارك أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً الجمعة.

وانضم الدولي المغربي إلى صفوف الفريق قادماً من ليل أمس الأربعاء، بعدما قدم مستويات لافتة في الدوري الفرنسي، وكأس العالم الأخيرة.

ولم يكشف النادي عن قيمة التعاقد مع اللاعب البالغ عمره 18 عاماً، لكن تقارير إعلامية بريطانية قدرتها بنحو مائة مليون يورو (116.8 مليون دولار).

وأكد ماريسكا أن لاعب الوسط المغربي جاهز بدنياً للمشاركة مع الفريق، قائلاً في مؤتمر صحافي اليوم الخميس نشره موقع النادي على الإنترنت: «إنه جاهز، كان يتدرب مع ناديه السابق، وبالتالي فهو في حالة بدنية جيدة. سنرى كم سيحتاج من وقت للتأقلم مع المدينة، والفريق، لكن المؤكد أنه جاهز للمشاركة».

وأشاد المدرب الإيطالي بالدولي المغربي، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم ممارسة الكثير من الضغوط عليه في بداية مشواره.

وقال: «إنه هادئ للغاية. لا يبدو في الثامنة عشرة من عمره، بل يظهر بمظهر أكثر نضجاً، وهو أمر مهم، لكن في كل الأحوال علينا التعامل معه بحذر، وتأنٍ، لأنه لا يزال شاباً، وهو قادم من دولة مختلفة، وبلد مختلف.

أيوب بوعدي (أ.ف.ب)

«لا يوجد أي استعجال بشأنه؛ فمن المؤكد أنه سيساعدنا الآن، وفي المستقبل، لكنه لا يزال في الثامنة عشرة من عمره فقط. من واجبي وواجب النادي التعامل معه بأفضل طريقة ممكنة دون ممارسة أي ضغوط عليه، فهو لا يزال شاباً، ويحتاج إلى بعض الوقت».

وشارك بوعدي في 30 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، بعدما أصبح عام 2023 أصغر لاعب يمثل ليل وعمره 16 عاماً.

وظهر لاعب الوسط لأول مرة مع المنتخب المغربي الأول في مايو (أيار) الماضي، قبل أن يدخل تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2026. وخاض مباراته الأولى في البطولة أمام البرازيل، كما شارك أساسياً في خمس من ست مباريات خاضها المغرب في طريقه إلى دور الثمانية.

وكان مانشستر سيتي قد عزز صفوفه الشهر الماضي بالتعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون قادماً من نوتنغهام فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار).