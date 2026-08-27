«فلاشينغ ميدوز»: موخوفا ومنشيك يتوجان بلقب «الزوجي المختلط»

تُوّج الثنائي التشيكي كارولينا موخوفا وياكوب منشيك بلقب «الزوجي المختلط» في «بطولة أميركا المفتوحة للتنس»، الأربعاء، بعد فوزهما في النهائي على السويسرية بيليندا بنتشيتش والإيطالي فلافيو كوبولي 6 - 3 و1 - 6 و10 - 6.

وجاء التتويج بعد يوم شاق للثنائي التشيكي؛ إذ خاض في وقت سابق مواجهة مثيرة في نصف النهائي أمام الروسيين ميرا آندرييفا وآندري روبليف، وأنقذ نقطتين لحسم المباراة قبل الفوز 5 - 4 (8 - 6) و3 - 5 و11 - 9.

وحسم منشيك، الذي بلغ نصف نهائي فردي «بطولة فرنسا المفتوحة» هذا العام، المباراة النهائية بإرسال ساحق، ليحقق مع موخوفا أول لقب في بطولات «غراند سلام» في مسيرتيهما.

ياكوب منشيك وكارولينا موخوفا يحملان كأس «الزوجي المختلط» (إ.ب.أ)

وكانت موخوفا قد اقتربت من لقب كبير في يوليو (تموز) الماضي، قبل خسارتها نهائي فردي «ويمبلدون» أمام مواطنتها ليندا نوسكوفا في 3 مجموعات.

وقالت موخوفا مازحة خلال مراسم التتويج: «في النهاية؛ كانت الملابس المتطابقة هي التي صنعت الفارق بالنسبة إلينا»، في إشارة إلى الزي الأبيض والعنابي الذي ارتداه الثنائي.

وتُقام منافسات «الزوجي المختلط» للعام الثاني توالياً بصيغة مختلفة، تعتمد مجموعات مختصرة وإقامة أكثر من مباراة في اليوم نفسه، مع جدولة المنافسات قبل انطلاق الأدوار الرئيسية للبطولة بهدف جذب أبرز نجوم «الفردي».

وودعت أسماء بارزة المنافسات مبكراً، بينها الثنائي الأميركي - الإسباني سيرينا ويليامز وكارلوس ألكاراس، وكذلك الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبيلاروسية أرينا سابالينكا.

بيليندا بنتشيتش وفلافيو كوبولي وياكوب منشيك وكارولينا موخوفا عقب نهائي «الزوجي المختلط» في «بطولة أميركا المفتوحة للتنس» (إ.ب.أ)

وكان كوبولي وبنتشيتش قد بلغا النهائي بعد تخطي زوجي الأوكرانية إيلينا سفيتولينا والفرنسي غايل مونفيس 4 - 5 و4 - 1 و10 - 5 في نصف النهائي، لتنتهي بذلك آمال مونفيس في إضافة لقب كبير قبل ختام مسيرته، بعدما أعلن أن موسم 2026 سيكون الأخير له.