كريستال بالاس يرفض تحرك ليفربول لضم إسماعيلا سار

رفض كريستال بالاس تحركاً أولياً من ليفربول للتعاقد مع الجناح السنغالي إسماعيلا سار، في ظل تمسك النادي اللندني باستمرار اللاعب وعدم رغبته في بيعه.

وبحسب The Athletic، ناقش ليفربول إمكانية التعاقد مع سار، البالغ 28 عاماً، ضمن بحثه عن جناح أيمن جديد، لكن المحادثات الاستكشافية لم تصل إلى مرحلة تقديم عرض رسمي، بعدما أبلغ بالاس النادي المنافس بعدم استعداده للتخلي عن اللاعب.

وجاء اهتمام ليفربول بسار بعد رفض برايتون عروضاً للتعاقد مع يانكوبا مينتيه، إذ رفض النادي عرضاً ثانياً بلغت قيمته 60 مليون جنيه إسترليني، ما دفع ليفربول إلى دراسة خيارات أخرى في السوق.

وأشارت المصادر إلى أن عرضاً استثنائياً فقط قد يدفع كريستال بالاس إلى تغيير موقفه، فيما لا يبدو ليفربول مستعداً لدفع مبلغ بهذا الحجم في ظل وجود أهداف أخرى على قائمته.

ويواصل ليفربول أيضاً اهتمامه ببرادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان، رغم أن اللاعب يفضل اللعب على الجهة اليسرى.

وكان سار قد غاب عن المباراة الافتتاحية أمام إيفرتون، وسط تكهنات بشأن مستقبله، لكن المدرب بيير ساج أكد أن غيابه جاء بسبب الإصابة، مشيراً إلى أنه يتوقع استمرار الدولي السنغالي مع الفريق.

ويتمسك بالاس بسار بعد تألقه في الموسم الماضي، إذ كان هداف الفريق وأفضل لاعبيه، فضلاً عن أهميته الهجومية بفضل سرعته وانطلاقاته المباشرة وقدرته على التسجيل، ما يجعل تعويضه قبل إغلاق سوق الانتقالات مهمة صعبة.