كريستال بالاس يستعير ديساسي من تشيلسي

أعلن كريستال بالاس، الأربعاء، تعاقده مع المدافع الفرنسي أكسل ديساسي على سبيل الإعارة قادماً من تشيلسي.

وخاض ديساسي، البالغ 28 عاماً، 61 مباراة بقميص تشيلسي منذ انتقاله إلى النادي اللندني قادماً من موناكو الفرنسي عام 2023.

وقضى المدافع الفرنسي الموسم الماضي معاراً إلى وست هام يونايتد، وشارك معه في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ديساسي عقب إتمام انتقاله: «السعادة لا تسعني بالانضمام إلى كريستال بالاس. النادي يسير في الاتجاه الصحيح، وأعتقد أنه المكان المثالي بالنسبة لي لمواصلة مسيرتي».

وسبق لديساسي أن كان ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي التي بلغت نهائي كأس العالم 2022 في قطر.