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كوكو غوف تدافع عن سابالينكا وشفيونتيك في وجه الانتقادات

كوكو غوف (رويترز)
كوكو غوف (رويترز)
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كوكو غوف تدافع عن سابالينكا وشفيونتيك في وجه الانتقادات

كوكو غوف (رويترز)
كوكو غوف (رويترز)

دافعت نجمة التنس الأميركية كوكو غوف، عن البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شفيونتيك، وقالت إنه من المستحيل اللعب في أعلى مستوى بشكل دائم.

وقدمت غوف أداءً مميزاً على مدار الشهور الماضية من الموسم، ووصلت إلى نهائي بطولتين وإلى قبل النهائي في ثلاث بطولات، لكنها واجهت صعوبة في تحقيق الفوز بإحدى تلك البطولات، ورغم ذلك أنهت فترة غيابها عن البطولات بالتتويج ببطولة سينسيناتي المفتوحة.

وفي معرض ردها على التعامل مع الانتقادات قالت غوف (22 عاماً): «أتقبل الأمر بصدر رحب، حينما تمر بأسبوعين سيئين في الموسم سيقول الناس إن مسيرتك انتهت، لكن الحقيقة هي أن الموسم يمتد من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)».

وأضافت: «هناك لاعبات قدمن أداءً رائعاً طوال الموسم، مثل إيغا وأرينا على سبيل المثال، من الطبيعي أن يمر أي شخص بلحظات صعبة في مسيرته، لن يبقى أحد على القمة طوال 10 أو 15 عاماً من مسيرته، هذا مستحيل».

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نائب رئيس الاتحاد الألماني لا يرى مرشحاً قوياً لمنافسة إنفانتينو في «فيفا»

هانز يواكيم فاتسكه (رويترز)
هانز يواكيم فاتسكه (رويترز)
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نائب رئيس الاتحاد الألماني لا يرى مرشحاً قوياً لمنافسة إنفانتينو في «فيفا»

هانز يواكيم فاتسكه (رويترز)
هانز يواكيم فاتسكه (رويترز)

قال هانز يواكيم فاتسكه، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه لا يجد مرشحاً قوياً لخلافة السويسري جياني إنفانتينو في منصب رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) في الانتخابات المقبلة في مارس (آذار) 2027.

وأضاف فاتسكه، في تصريحات لقناتي «سكاي» و«آر تي إل»، إنه لا يرى مرشحاً قوياً للمنصب، خاصة بعد قرار السلوفيني ألكسندر تسيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) عدم الترشح للمنصب.

وأضاف أنه من أجل بدء عهد جديد في (فيفا)، يلزم التحدث لباقي الاتحادات والتعرف على الأشخاص أصحاب الفرص الأفضل.

وحتى الآن، لم يعلن أحد عزمه الترشح أمام إنفانتينو على منصب رئيس «فيفا».

وتابع فاتسكه: «لو كان لدينا شخص يحظى بدعم الجميع، كما كان الأمر قبل 20 عاماً في حالة فرانز بيكنباور، الذي كان يمكننا تحفيزه، لكان ذلك هو السيناريو الأمثل، تسيفرين كان المرشح المثالي بالنسبة لي، لكنه قال إن لديه خطة مختلفة وعلينا احترام ذلك».

وتعرض إنفانتينو لانتقادات عديدة منذ أسابيع بعدما كشف عن خططه لبيع حقوق كأس العالم لجهة خاصة الشهر الماضي، لكنه تراجع عن ذلك بعد احتجاجات عديدة من الاتحادات المختلفة، ومنها «يويفا» الذي هدد بمقاطعة البطولة.

وتابع فاتسكه: «كأس العالم مصدر دخل كبير ولا تحتاج إلى مستثمر لأنها تغطي تكاليفها، بل تحقق أرباحاً إضافية، لا يمكن أن يتخذ شخص واحد فقط هذا القرار، لا يمكنك القيام بأمر مثل هذا في الخفاء مع شخصين أو ثلاثة فقط، هذه ليست الطريقة الصائبة لإدارة الأمور».

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الرياضة كرة القدم فيفا ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

توتنهام يتفق مع مانشستر سيتي على استعارة مرموش

توتنهام يضم مهاجم مانشستر المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة (إ.ب.أ)
توتنهام يضم مهاجم مانشستر المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة (إ.ب.أ)
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توتنهام يتفق مع مانشستر سيتي على استعارة مرموش

توتنهام يضم مهاجم مانشستر المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة (إ.ب.أ)
توتنهام يضم مهاجم مانشستر المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة (إ.ب.أ)

توصَّل توتنهام إلى اتفاق مع مانشستر سيتي لضم المهاجم المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع بند لشراء عقده مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (81.7 مليون دولار).

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا) أن الدولي المصري يستعد للخضوع للفحص الطبي مع النادي اللندني، تمهيداً لإتمام انتقاله رسمياً.

وسيصبح مرموش ثاني لاعب ينتقل من مانشستر سيتي إلى توتنهام خلال أيام، بعد تعاقد الأخير مع الجناح البرازيلي سافيو مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

ويواصل توتنهام نشاطه اللافت في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما عزز صفوفه أيضاً بساندرو تونالي وماتيوس فيرنانديز وجان بول فان هيكي وأندي روبرتسون وماركوس سينسي.

وفي حال تفعيل بند شراء مرموش، سيستعيد مانشستر سيتي تقريباً المبلغ الذي دفعه للتعاقد معه من آينتراخت فرانكفورت في يناير (كانون الثاني) 2025، والبالغ 59 مليون جنيه إسترليني.

وخاض مرموش، البالغ 27 عاماً، 62 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 16 هدفاً، لكنه وجد نفسه في معظم الأحيان بديلاً للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

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ستيرلينغ يواجه احتمال السجن بعد اتهامات بالقيادة الخطرة وحيازة «غاز الضحك»

رحيم ستيرلينغ أمام اتهامات قد تقوده إلى السجن (رويترز)
رحيم ستيرلينغ أمام اتهامات قد تقوده إلى السجن (رويترز)
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ستيرلينغ يواجه احتمال السجن بعد اتهامات بالقيادة الخطرة وحيازة «غاز الضحك»

رحيم ستيرلينغ أمام اتهامات قد تقوده إلى السجن (رويترز)
رحيم ستيرلينغ أمام اتهامات قد تقوده إلى السجن (رويترز)

يواجه رحيم ستيرلينغ، مهاجم مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي السابق، احتمال عقوبة بالسجن، بعدما وُجهت إليه اتهامات بالقيادة الخطرة وحيازة مادة محظورة، على خلفية حادث سير وقع على أحد الطرق السريعة في إنجلترا، وفقاً لصحيفة «تلغراف».

وكان اللاعب الإنجليزي البالغ 31 عاماً قد أوقف في مايو (أيار) الماضي، بعدما أظهر تسجيل مصور سيارته «لامبورغيني»، التي تبلغ قيمتها 270 ألف جنيه إسترليني (نحو 365 ألف دولار)، وهي تنحرف على الطريق قبل اصطدامها بالحواجز قرابة التاسعة صباحاً على الطريق السريع «M3» في هامبشاير.

ووجهت الشرطة إلى ستيرلينغ ثلاث تهم هي القيادة الخطرة، وحيازة أكسيد النيتروز بغرض الاستنشاق غير المشروع، وعدم تقديم عينة بعد توقيفه، على أن يمثل أمام المحكمة في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأكدت شرطة هامبشاير وجزيرة وايت أن الحادث وقع في 28 مايو (أيار) 2026، واقتصر على سيارة ستيرلينغ من دون تورط مركبات أخرى أو تسجيل إصابات.

وبحسب القانون، قد تصل عقوبة القيادة الخطرة، في حال إدانته، إلى السجن لمدة عامين. كما يُصنف أكسيد النيتروز، المعروف باسم «غاز الضحك»، ضمن مخدرات الفئة «C» في بريطانيا، وقد تصل عقوبة حيازته إلى السجن عامين، وإن كانت مثل هذه القضايا تنتهي في كثير من الأحيان بغرامة مالية أو خدمة مجتمعية.

وكان ستيرلينغ قد أُطلق سراحه بكفالة عقب توقيفه، وهو من دون نادٍ حالياً بعد انتهاء تجربته القصيرة مع فينورد الهولندي الموسم الماضي، وانتهاء ارتباطه بتشيلسي.

وسبق لستيرلينغ أن عاش أبرز فترات مسيرته مع مانشستر سيتي، الذي انتقل إليه من ليفربول عام 2015، وتوج معه بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتقل لاحقاً إلى تشيلسي عام 2022، قبل أن يخوض تجربة إعارة مع آرسنال، ثم فترة قصيرة مع فينورد، شارك خلالها في ثماني مباريات.

وعلى الصعيد الدولي، خاض ستيرلينغ 82 مباراة مع منتخب إنجلترا وشارك في ثلاث نسخ من كأس العالم، بينما يعود ظهوره الدولي الأخير إلى مونديال 2022.

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