كوكو غوف تدافع عن سابالينكا وشفيونتيك في وجه الانتقادات

دافعت نجمة التنس الأميركية كوكو غوف، عن البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شفيونتيك، وقالت إنه من المستحيل اللعب في أعلى مستوى بشكل دائم.

وقدمت غوف أداءً مميزاً على مدار الشهور الماضية من الموسم، ووصلت إلى نهائي بطولتين وإلى قبل النهائي في ثلاث بطولات، لكنها واجهت صعوبة في تحقيق الفوز بإحدى تلك البطولات، ورغم ذلك أنهت فترة غيابها عن البطولات بالتتويج ببطولة سينسيناتي المفتوحة.

وفي معرض ردها على التعامل مع الانتقادات قالت غوف (22 عاماً): «أتقبل الأمر بصدر رحب، حينما تمر بأسبوعين سيئين في الموسم سيقول الناس إن مسيرتك انتهت، لكن الحقيقة هي أن الموسم يمتد من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)».

وأضافت: «هناك لاعبات قدمن أداءً رائعاً طوال الموسم، مثل إيغا وأرينا على سبيل المثال، من الطبيعي أن يمر أي شخص بلحظات صعبة في مسيرته، لن يبقى أحد على القمة طوال 10 أو 15 عاماً من مسيرته، هذا مستحيل».