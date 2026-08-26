توتنهام يتفق مع مانشستر سيتي على استعارة مرموش

توصَّل توتنهام إلى اتفاق مع مانشستر سيتي لضم المهاجم المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع بند لشراء عقده مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (81.7 مليون دولار).

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا) أن الدولي المصري يستعد للخضوع للفحص الطبي مع النادي اللندني، تمهيداً لإتمام انتقاله رسمياً.

وسيصبح مرموش ثاني لاعب ينتقل من مانشستر سيتي إلى توتنهام خلال أيام، بعد تعاقد الأخير مع الجناح البرازيلي سافيو مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

ويواصل توتنهام نشاطه اللافت في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما عزز صفوفه أيضاً بساندرو تونالي وماتيوس فيرنانديز وجان بول فان هيكي وأندي روبرتسون وماركوس سينسي.

وفي حال تفعيل بند شراء مرموش، سيستعيد مانشستر سيتي تقريباً المبلغ الذي دفعه للتعاقد معه من آينتراخت فرانكفورت في يناير (كانون الثاني) 2025، والبالغ 59 مليون جنيه إسترليني.

وخاض مرموش، البالغ 27 عاماً، 62 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 16 هدفاً، لكنه وجد نفسه في معظم الأحيان بديلاً للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.