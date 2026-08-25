«فلاشينغ ميدوز»: تأهل سفيتولينا ومونفيس... وسيرينا وألكاراس

قطع الزوجي المختلط إيلينا سفيتولينا وجاييل مونفيس شوطًا طويلًا، لكنهما لم يتوجا بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس على ملاعب فلاشينغ ميدوز من قبل، وربما يحالفهما الحظ أخيرًا بالفوز بلقب معًا.

وقدّم الثنائي، وهما متزوجان منذ 2021، أداءً رائعًا على أرض الملعب الثلاثاء، ليصبحا أول فريق يتأهل إلى نصف نهائي الزوجي المختلط بعد فوزهما على كاترينا سينياكوفا وهنري باتن بنتيجة 5 / 4 (6 / 4)، 4 / 5 (3 / 5) (10 / 8).

وصل مونفيس، الذي سيبلغ الأربعين من عمره في الأول من سبتمبر (أيلول)، إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة عام 2016. أما سفيتولينا، الأصغر منه بثماني سنوات، فقد وصلت إلى المربع الذهبي في فلاشينغ ميدوز عام 2019.

والآن، يخوضان نصف نهائي آخر، غير متوقع هذه المرة، بعد تغلبهما على فريق يضم المصنفين الأولين في زوجي الرجال والسيدات.

الإسباني كارلوس ألكاراس والأميركية المخضرمة سيرينا وليامز يتألقان في فلاشينغ ميدوز (أ.ب)

من جهته تمكن الإسباني كارلوس ألكاراس، العائد بعد غياب طويل بسبب الإصابة، والأميركية المخضرمة سيرينا وليامز من بلوغ ربع النهائي في أول ظهور مشترك لهما.

وخاضت وليامز، البالغة 44 عاما، أول مباراة تنافسية لها على ملعب آرثر آش منذ اعتزالها عام 2022، وتمكنت الفائزة ست مرات بفردي السيدات على ملاعب فلاشينغ ميدوز، إلى جانب ألكاراس الفائز بلقبي 2022 و2025، من تجاوز الثنائي البريطاني النيوزيلندي المؤلف من لويد غلاسبول وإيما روتليف بنتيجة 5-3 و3-1.

وبعد المباراة، أقر ألكاراس بأنه شعر بـ«توتر شديد جدا» في البداية لاسيما لأنه كان بعيدا عن الملاعب لأكثر من أربعة أشهر.

وقال الإسباني إن وليامز «جعلت الأمور سهلة للغاية»، مشيدا بالجمهور الحاضر.

وسيواجه الثنائي في الدور المقبل السويسرية بيليندا بنتشيتش والإيطالي فلافيو كوبولي.

وتُقام منافسات الزوجي المختلط في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة خلال الأيام التي تسبق انطلاق منافسات الفردي التي تبدأ الأحد.