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«فلاشينغ ميدوز»: تأهل سفيتولينا ومونفيس... وسيرينا وألكاراس

قبلة الانتصار بين الزوجين إيلينا سفيتولينا وجاييل مونفيس (أ.ب)
قبلة الانتصار بين الزوجين إيلينا سفيتولينا وجاييل مونفيس (أ.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: تأهل سفيتولينا ومونفيس... وسيرينا وألكاراس

قبلة الانتصار بين الزوجين إيلينا سفيتولينا وجاييل مونفيس (أ.ب)
قبلة الانتصار بين الزوجين إيلينا سفيتولينا وجاييل مونفيس (أ.ب)

قطع الزوجي المختلط إيلينا سفيتولينا وجاييل مونفيس شوطًا طويلًا، لكنهما لم يتوجا بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس على ملاعب فلاشينغ ميدوز من قبل، وربما يحالفهما الحظ أخيرًا بالفوز بلقب معًا.

وقدّم الثنائي، وهما متزوجان منذ 2021، أداءً رائعًا على أرض الملعب الثلاثاء، ليصبحا أول فريق يتأهل إلى نصف نهائي الزوجي المختلط بعد فوزهما على كاترينا سينياكوفا وهنري باتن بنتيجة 5 / 4 (6 / 4)، 4 / 5 (3 / 5) (10 / 8).

وصل مونفيس، الذي سيبلغ الأربعين من عمره في الأول من سبتمبر (أيلول)، إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة عام 2016. أما سفيتولينا، الأصغر منه بثماني سنوات، فقد وصلت إلى المربع الذهبي في فلاشينغ ميدوز عام 2019.

والآن، يخوضان نصف نهائي آخر، غير متوقع هذه المرة، بعد تغلبهما على فريق يضم المصنفين الأولين في زوجي الرجال والسيدات.

الإسباني كارلوس ألكاراس والأميركية المخضرمة سيرينا وليامز يتألقان في فلاشينغ ميدوز (أ.ب)

من جهته تمكن الإسباني كارلوس ألكاراس، العائد بعد غياب طويل بسبب الإصابة، والأميركية المخضرمة سيرينا وليامز من بلوغ ربع النهائي في أول ظهور مشترك لهما.

وخاضت وليامز، البالغة 44 عاما، أول مباراة تنافسية لها على ملعب آرثر آش منذ اعتزالها عام 2022، وتمكنت الفائزة ست مرات بفردي السيدات على ملاعب فلاشينغ ميدوز، إلى جانب ألكاراس الفائز بلقبي 2022 و2025، من تجاوز الثنائي البريطاني النيوزيلندي المؤلف من لويد غلاسبول وإيما روتليف بنتيجة 5-3 و3-1.

وبعد المباراة، أقر ألكاراس بأنه شعر بـ«توتر شديد جدا» في البداية لاسيما لأنه كان بعيدا عن الملاعب لأكثر من أربعة أشهر.

وقال الإسباني إن وليامز «جعلت الأمور سهلة للغاية»، مشيدا بالجمهور الحاضر.

وسيواجه الثنائي في الدور المقبل السويسرية بيليندا بنتشيتش والإيطالي فلافيو كوبولي.

وتُقام منافسات الزوجي المختلط في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة خلال الأيام التي تسبق انطلاق منافسات الفردي التي تبدأ الأحد.

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«دوري أبطال أوروبا»: في غياب هيثم حسن... سيلتيك ينهار أمام لاسك ويودّع

حسرة لاعبي سيليتك الاسكوتلندي بعد توديع دوري أبطال أوروبا (رويترز)
حسرة لاعبي سيليتك الاسكوتلندي بعد توديع دوري أبطال أوروبا (رويترز)
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«دوري أبطال أوروبا»: في غياب هيثم حسن... سيلتيك ينهار أمام لاسك ويودّع

حسرة لاعبي سيليتك الاسكوتلندي بعد توديع دوري أبطال أوروبا (رويترز)
حسرة لاعبي سيليتك الاسكوتلندي بعد توديع دوري أبطال أوروبا (رويترز)

فجّر فريق لاسك النمساوي مفاجأة مدوية بإقصاء سيليتك الاسكوتلندي من دوري أبطال أوروبا بعد ريمونتادا مثيرة، مساء الثلاثاء.

دخل سيليتك المواجهة متسلحا بتفوقه ذهابا على أرضه بثلاثية دون رد.

بل عزز الفريق الاسكوتلندي تفوقه بالتقدم إيابا بهدف كالوم ماكريغور في الدقيقة 21.

لكن الفريق النمساوي لم يستسلم وأدرك التعادل بهدف موريس أسور في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجل لاسك ثلاثة أهداف عبر روبرت ليوبيسيتش وصامويل أدينيران وفلوريان فليكر في الدقائق 48 و58 و91، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين بعد التعادل 4 / 4 في مجموع المباراتين.

واصل أصحاب الأرض تفوقهم في الشوط الإضافي حيث سجل أدينيران الهدف الثاني له، ليتقدم لاسك بنتيجة 5 / 1 في الدقيقة 109.

وأهدر أدينيران فرصة تسجيل الهاتريك عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 115 تصدى لها حارس مرمى سيلتيك قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تأهل لاسك بعد ريمونتادا مثيرة انتهت بفوزه 6 / 5 في مجموع المباراتين.

وجلس الدولي المصري هيثم حسن، المنضم حديثا لسيلتيك، على مقاعد البدلاء ولم يشارك باللقاء.

ولحق لاسك بركب الفرق المتأهلة لمرحلة الدوري المكونة من 36 فريقا، حيث ستقام قرعة هذا الدور مساء الخميس في موناكو.

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الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا النمسا
الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: البديل بابلو غارسيا يهدي بيتيس الفوز الثاني

«لا ليغا»: البديل بابلو غارسيا يهدي بيتيس الفوز الثاني
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«لا ليغا»: البديل بابلو غارسيا يهدي بيتيس الفوز الثاني

«لا ليغا»: البديل بابلو غارسيا يهدي بيتيس الفوز الثاني

عاد ريال بيتيس من ملعب فالنسيا بفوزه الثاني في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، وجاء بنتيجة 1-0 الثلاثاء في المرحلة الثانية.

ويدين بيتيس الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس وسيشارك بالتالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بصحبة برشلونة وريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد، بالنقاط الثلاث إلى البديل الشاب بابلو غارسيا (20 عاما) الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 83 بتمريرة من فران غارسيا إثر هجمة مرتدة.

ولحق بيتيس بجاره الأندلسي إشبيلية إلى الصدارة بست نقاط، بانتظار مباراتي برشلونة حامل اللقب (3 نقاط) مع أتلتيك بلباو الخميس، وريال مدريد (3 نقاط) مع ريال سوسييداد الأربعاء.

في المقابل، مني فالنسيا بهزيمة أولى مقابل تعادل في المرحلة الافتتاحية.

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«دوري أبطال أوروبا»: بودو غليمت يتأهل لمرحلة الدوري للعام الثاني توالياَ

فريدريك بيوركان يحتفل بأول أهداف بودو غليمت ضد نيميخن (إ.ب.أ)
فريدريك بيوركان يحتفل بأول أهداف بودو غليمت ضد نيميخن (إ.ب.أ)
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«دوري أبطال أوروبا»: بودو غليمت يتأهل لمرحلة الدوري للعام الثاني توالياَ

فريدريك بيوركان يحتفل بأول أهداف بودو غليمت ضد نيميخن (إ.ب.أ)
فريدريك بيوركان يحتفل بأول أهداف بودو غليمت ضد نيميخن (إ.ب.أ)

تأهل بودو غليمت النرويجي لمرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا للعام الثاني تواليا بعدما فاز ذهابا وإيابا على نيميخن الهولندي ضمن تصفيات الأدوار التمهيدية.

فاز الفريق النرويجي على أرضه بنتيجة 3 / صفر مساء الثلاثاء.

تلقى الفريق الهولندي، الذي خسر ذهابا على ملعبه بنتيجة 1 / 3 ، صدمة بطرد لاعبه غونزالو أليخاندرو بعد مرور ثلاث دقائق فقط.

وأنهى بودو غليمت الشوط الأول متقدما بثنائية في الوقت بدل الضائع، حيث تقدم بهدف فريدريك بيوركان في الدقيقة 45+2، وأضاف سوندري أوكلاند الهدف الثاني في الدقيقة 45+6.

وفي الشوط الثاني، سجل ديفيرون فونفيل لاعب نيميخن هدفا ذاتيا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73، ليؤكد الفريق النرويجي تفوقه ذهابا وإيابا.

ومن المقرر أن يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرعة المرحلة المقبلة في موناكو، بحيث سيلعب كل فريق 8 مباريات في الفترة من 8 سبتمبر (أيلول) إلى 27 يناير (كانون الثاني).

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