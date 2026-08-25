صباح الأذري يتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه

يستعد فريق أذري تأسس قبل تسع سنوات فقط للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، بعد فوز مثير في التصفيات التمهيدية، الثلاثاء.

كان فريق صباح على وشك الإقصاء أمام هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، عندما سجل البديل تيلور موتاليموف هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين.

وسجل الغابوني أورفي مبينا مهاجم صباح هدفا بضربة رأس في الدقيقة 101، وأضاف جوي لانس ميكلز الهدف الثاني في الدقيقة 115، لتصبح النتيجة 5 / 2 في الإياب، و6/ 4 في مجموع المباراتين.

أما هبوعيل بئر السبع، فقد خاض اللقاء بتسعة لاعبين، وخسر بصعوبة بعدما كان متقدما 4-2 في مجموع المباراتين في الدقيقة 61 عندما سجل الظهير الأيمن جاي مزراحي هدفا من خارج منطقة الجزاء.

وحصل المدافع غابريل ديوب ولاعب الوسط إيلييل بيريتز على إنذارين في الوقت الإضافي.

ولم يشارك أي فريق إسرائيلي في دوري أبطال أوروبا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عندما احتل مكابي حيفا المركز الأخير في مجموعته التي ضمت بنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

وسينضم صباح إلى كومو الإيطالي كوجهين جديدين في دوري أبطال أوروبا، وذلك في قرعة مرحلة الدوري التي تضم 36 فريقا، يوم الخميس.

وسيكتمل قوام هذه المرحلة بتأهل 7 أندية يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي ستنطلق منافساتها بعد أسبوعين.

وسيجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) القرعة في موناكو، بحيث سيلعب كل فريق 8 مباريات في الفترة من 8 سبتمبر/أيلول إلى 27 يناير (كانون الثاني).