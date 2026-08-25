«فلاشينغ ميدوز»: ديوكوفيتش وسابالينكا يودعان منافسات الزوجي المختلط

تعرض الثنائي المصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش وأرينا سابالينكا لمفاجأة مدوية، بعد الخروج المبكر من منافسات الزوجي المختلط في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الثلاثاء، بعد الخسارة 1-4 و4-2 و10-2 أمام هنري باتن وكاترينا سينياكوفا في مباراتهما الأولى.

وبدأ ديوكوفيتش الذي حقق 24 لقباً في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى، وسابالينكا الفائزة بأربعة ألقاب كبرى، المباراة بقوة وحسما المجموعة الأولى، لكن باتن وسينياكوفا المتخصصة في منافسات الزوجي، انتفضا لينتزعا المجموعة الثانية قبل الهيمنة على الشوط الفاصل، ليتأهلا إلى دور الثمانية.

وحسمت سينياكوفا الفوز المفاجئ بأسلوب رائع عبر إرسال ساحق في نقطة المباراة، لتنهي آمال الثنائي المدجج بالألقاب في البطولة.

وقال باتن: «لم يكن الوضع جيداً لبعض الوقت، ففي هذا النظام إن لعبت شوطاً واحداً سيئاً تخسر المجموعة الأولى فجأة».

وأضاف: «كنا نعلم أن الأمر ذاته قد يحدث في المجموعة الثانية، ولعبنا الشوط الفاصل بطريقة مذهلة. إرسال كاترينا الساحق أمام نوفاك في نقطة المباراة كان رائعاً».

نوفاك ديوكوفيتش وأرينا سابالينكا يصافحان منافسيهما بعد الهزيمة (رويترز)

وتقام بطولة الزوجي المختلط مجدداً في الأسبوع الذي يسبق انطلاق القرعة الرئيسية لمنافسات الفردي، بعدما عدل المنظمون النظام العام الماضي لجذب المزيد من أبرز لاعبي الفردي عبر تقليص عدد المشاركين ومنح الحدث موعداً مستقلاً في جدول البطولة. وحقق النظام المعدل نجاحاً تجارياً في عامه الأول، إذ أدى إلى نفاد التذاكر وجذب العديد من أكبر الأسماء في عالم الفردي، رغم الانتقادات الموجهة من بعض متخصصي الزوجي الذين رأوا أنه يهمش الثنائيات الثابتة.

وحصد الثنائي الإيطالي المكون من سارة إيراني وأندريا فافاسوري اللقب بعد الفوز على إيغا شفيونتيك وكاسبر رود في نهائي العام الماضي.