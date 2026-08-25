عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:46 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

رُبع لاعبي «NFL» يعانون من اعتلال دماغي

رُبع لاعبي «NFL» يعانون من اعتلال دماغي (أ.ف.ب)
رُبع لاعبي «NFL» يعانون من اعتلال دماغي (أ.ف.ب)
TT
TT

رُبع لاعبي «NFL» يعانون من اعتلال دماغي

رُبع لاعبي «NFL» يعانون من اعتلال دماغي (أ.ف.ب)
رُبع لاعبي «NFL» يعانون من اعتلال دماغي (أ.ف.ب)

كشفت دراسة نُشرت الثلاثاء أن لاعباً على الأقل من كل أربعة في دوري كرة القدم الأميركية (NFL) يعاني من اعتلال دماغي، في تقدير مقلق يعيد إحياء الجدل بشأن التعامل مع حالات الارتجاج في الرياضة.

ويُعد الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن مرضاً يلاحق كرة القدم الأميركية ودوري «NFL» منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقد ربطت عدة دراسات هذا المرض بالصدمات المتكررة على الرأس؛ إذ يمكن أن يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض السلوكية، من بينها العدوانية والاكتئاب وجنون الارتياب، إضافة إلى أعراض إدراكية مثل فقدان الذاكرة.

لكن نظراً إلى استحالة تأكيد الإصابة به لدى الأشخاص الأحياء، تبقى نسبة انتشاره في هذه الرياضة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة صعبة القياس.

ولمحاولة سد هذه الثغرة، درس باحثون أميركيون حالات لاعبين سابقين في الدوري توفوا بين عامي 2016 و2021 بأعمار مختلفة.

ومن بين 878 شخصاً، تبرع 235 بأدمغتهم، ما أتاح للباحثين فحص هذه الأنسجة بحثاً عن مؤشرات الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن.

وأكد التشخيص الإصابة بهذا المرض لدى 24.5 في المائة من اللاعبين المتوفين، وفق النتائج المنشورة في المجلة الطبية البريطانية «بي إم جيه».

وخلص الباحثون إلى أن «ما لا يقل عن نحو رُبع جميع لاعبي دوري (NFL) السابقين الذين توفوا بين عامي 2016 و2021، كانوا يعانون من اعتلال عصبي مرتبط بالاعتلال الدماغي الرضحي المزمن عند وفاتهم».

ويرى أستاذا الطب توبياس كورث وريتشارد رايلي اللذان لم يشاركا في ولم تعترف رابطة دوري «NFL» حتى عام 2016 بوجود صلة بين هذه الرياضة والاعتلال الدماغي الرضحي المزمن، واتخذت منذ ذلك الحين إجراءات للحد من المخاطر وقدّمت تعويضات إلى لاعبين سابقين.

مواضيع
الرياضة أخبار أميركا أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

برشلونة يضم الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش

رياضة عالمية دومينيك ليفاكوفيتش إلى برشلونة (د.ب.أ)

برشلونة يضم الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش

وقّع نادي برشلونة الإسباني رسمياً جميع الأوراق اللازمة لإتمام صفقة ضم حارس مرمى فنربخشة التركي، دومينيك ليفاكوفيتش.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
رياضة عالمية نوفاك ديوكوفيتش وأرينا سابالينكا ودّعا فلاشينغ ميدوز مبكراً (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: ديوكوفيتش وسابالينكا يودعان منافسات الزوجي المختلط

تعرض الثنائي المصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش وأرينا سابالينكا لمفاجأة مدوية، بعد الخروج المبكر من منافسات الزوجي المختلط في بطولة أميركا المفتوحة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية الاتحاد الدولي للسيارات يستنكر الإساءة لحكام جائزة هولندا الكبرى (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

الاتحاد الدولي للسيارات يستنكر الإساءة لحكام سباق فورمولا 1

استنكر الاتحاد الدولي للسيارات، الإساءات والتجاوزات غير اللائقة في التعليقات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد حكام سباق جائزة هولندا الكبرى.

«الشرق الأوسط» (باريس )
رياضة سعودية أولي واتكينز نجم استون فيلا يقترب من الهلال (رويترز)
رياضة سعودية

واتكينز يتلقى راتباً سنوياً قدره 14 مليون يورو سنوياً للرحيل عن أستون فيلا

قد يحصل أولي واتكينز على راتب سنوي يبلغ نحو 14 مليون يورو «61.4 مليون ريال سعودي»، إذا نجح الهلال في التوصل إلى اتفاق مع أستون فيلا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية الدولي الإنجليزي مورغان روجرز تألق مع تشيلسي ضد فولهام (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

روجرز يعد «بنسخة أفضل من أدائه» بعد بداية موفقة مع تشيلسي

بعد انتقاله إلى «ستامفورد بريدج» من أستون فيلا، كان اللاعب الدولي الإنجليزي مورغان روجرز متلهفاً لبدء مسيرته بقوة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يضم الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش

دومينيك ليفاكوفيتش إلى برشلونة (د.ب.أ)
دومينيك ليفاكوفيتش إلى برشلونة (د.ب.أ)
TT
TT

برشلونة يضم الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش

دومينيك ليفاكوفيتش إلى برشلونة (د.ب.أ)
دومينيك ليفاكوفيتش إلى برشلونة (د.ب.أ)

وقّع نادي برشلونة الإسباني رسمياً جميع الأوراق اللازمة لإتمام صفقة ضم حارس مرمى فنربخشة التركي، دومينيك ليفاكوفيتش، ليحسم بذلك انتقاله إلى صفوف الفريق.

وبموجب بنود الصفقة، سيحصل فنربخشة على رسوم انتقال ثابتة تبلغ مليوني يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو أخرى إضافات محتملة.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها النادي الكاتالوني أن يكون الكرواتي ليفاكوفيتش هو الحارس الاحتياطي لبرشلونة بدءاً من يونيو (حزيران) 2027، بالتزامن مع الرحيل المقرر للبولندي فويتشيك تشيزني، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تريبونا» الإنجليزية.

وفي هذه الأثناء، يعتزم برشلونة إعارة الحارس الكرواتي لفترة مناسبة لضمان مشاركته بانتظام في المباريات قبل انضمامه رسمياً إلى الفريق في كامب نو.

مواضيع
الرياضة كرة القدم برشلونة إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: ديوكوفيتش وسابالينكا يودعان منافسات الزوجي المختلط

نوفاك ديوكوفيتش وأرينا سابالينكا ودّعا فلاشينغ ميدوز مبكراً (أ.ف.ب)
نوفاك ديوكوفيتش وأرينا سابالينكا ودّعا فلاشينغ ميدوز مبكراً (أ.ف.ب)
TT
TT

«فلاشينغ ميدوز»: ديوكوفيتش وسابالينكا يودعان منافسات الزوجي المختلط

نوفاك ديوكوفيتش وأرينا سابالينكا ودّعا فلاشينغ ميدوز مبكراً (أ.ف.ب)
نوفاك ديوكوفيتش وأرينا سابالينكا ودّعا فلاشينغ ميدوز مبكراً (أ.ف.ب)

تعرض الثنائي المصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش وأرينا سابالينكا لمفاجأة مدوية، بعد الخروج المبكر من منافسات الزوجي المختلط في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الثلاثاء، بعد الخسارة 1-4 و4-2 و10-2 أمام هنري باتن وكاترينا سينياكوفا في مباراتهما الأولى.

وبدأ ديوكوفيتش الذي حقق 24 لقباً في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى، وسابالينكا الفائزة بأربعة ألقاب كبرى، المباراة بقوة وحسما المجموعة الأولى، لكن باتن وسينياكوفا المتخصصة في منافسات الزوجي، انتفضا لينتزعا المجموعة الثانية قبل الهيمنة على الشوط الفاصل، ليتأهلا إلى دور الثمانية.

وحسمت سينياكوفا الفوز المفاجئ بأسلوب رائع عبر إرسال ساحق في نقطة المباراة، لتنهي آمال الثنائي المدجج بالألقاب في البطولة.

وقال باتن: «لم يكن الوضع جيداً لبعض الوقت، ففي هذا النظام إن لعبت شوطاً واحداً سيئاً تخسر المجموعة الأولى فجأة».

وأضاف: «كنا نعلم أن الأمر ذاته قد يحدث في المجموعة الثانية، ولعبنا الشوط الفاصل بطريقة مذهلة. إرسال كاترينا الساحق أمام نوفاك في نقطة المباراة كان رائعاً».

نوفاك ديوكوفيتش وأرينا سابالينكا يصافحان منافسيهما بعد الهزيمة (رويترز)

وتقام بطولة الزوجي المختلط مجدداً في الأسبوع الذي يسبق انطلاق القرعة الرئيسية لمنافسات الفردي، بعدما عدل المنظمون النظام العام الماضي لجذب المزيد من أبرز لاعبي الفردي عبر تقليص عدد المشاركين ومنح الحدث موعداً مستقلاً في جدول البطولة. وحقق النظام المعدل نجاحاً تجارياً في عامه الأول، إذ أدى إلى نفاد التذاكر وجذب العديد من أكبر الأسماء في عالم الفردي، رغم الانتقادات الموجهة من بعض متخصصي الزوجي الذين رأوا أنه يهمش الثنائيات الثابتة.

وحصد الثنائي الإيطالي المكون من سارة إيراني وأندريا فافاسوري اللقب بعد الفوز على إيغا شفيونتيك وكاسبر رود في نهائي العام الماضي.

مواضيع
الرياضة تنس أميركا
الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الدولي للسيارات يستنكر الإساءة لحكام سباق فورمولا 1

الاتحاد الدولي للسيارات يستنكر الإساءة لحكام جائزة هولندا الكبرى (أ.ف.ب)
الاتحاد الدولي للسيارات يستنكر الإساءة لحكام جائزة هولندا الكبرى (أ.ف.ب)
TT
TT

الاتحاد الدولي للسيارات يستنكر الإساءة لحكام سباق فورمولا 1

الاتحاد الدولي للسيارات يستنكر الإساءة لحكام جائزة هولندا الكبرى (أ.ف.ب)
الاتحاد الدولي للسيارات يستنكر الإساءة لحكام جائزة هولندا الكبرى (أ.ف.ب)

استنكر الاتحاد الدولي للسيارات، الإساءات والتجاوزات غير اللائقة في التعليقات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد حكام سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم للفورمولا 1.

لم يسلط الاتحاد الدولي للسيارات في بيانه الثلاثاء الضوء على تعليقات محددة، ولكن رد على حالة الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي الأرجنتيني فرانكو كولابينتو سائق فريق ألبين الذي تلقى عقوبتين من الحكام في سباق الأحد.

نشر الاتحاد الدولي للسيارات عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» بياناً للرابطة التي أسسها «متحدون ضد الإساءة الإلكترونية»، يقول: «لا نقبل بالإساءة والمضايقات والتجاوزات في رياضتنا».

وتلقى كل من كولابينتو والبريطاني أرفيد ليندبلاد، سائق فريق ريسينغ بولز، عقوبة المرور عبر منطقة الصيانة بداعي ارتكابهما مخالفة بتجاوز العلمين الأصفرين المزدوجين عقب حادث الهولندي ماكس فيرستابن القوي.

واعترض كولابينتو على القرار، قائلاً إنه كان يحاول تفادي الحطام وليس التجاوز.

كما تم تغريم كل من كولابينتو والنيوزيلندي ليام لوسون سائق فريق ريد بول بعقوبة 10 ثوان في وقت لاحق من السباق لعدم تخفيف السرعة تحت العلم الأصفر.

مواضيع
الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 فرنسا
عاجل مظلوم عبدي يعلن حل «قسد» والإدارة الذاتية واندماجهما في مؤسسات الدولة السورية