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الرياضة رياضة عالمية

روجرز يعد «بنسخة أفضل من أدائه» بعد بداية موفقة مع تشيلسي

الدولي الإنجليزي مورغان روجرز تألق مع تشيلسي ضد فولهام (إ.ب.أ)
الدولي الإنجليزي مورغان روجرز تألق مع تشيلسي ضد فولهام (إ.ب.أ)
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روجرز يعد «بنسخة أفضل من أدائه» بعد بداية موفقة مع تشيلسي

الدولي الإنجليزي مورغان روجرز تألق مع تشيلسي ضد فولهام (إ.ب.أ)
الدولي الإنجليزي مورغان روجرز تألق مع تشيلسي ضد فولهام (إ.ب.أ)

بعد انتقاله إلى «ستامفورد بريدج» من أستون فيلا، كان اللاعب الدولي الإنجليزي مورغان روجرز متلهفاً لبدء مسيرته بقوة. لذا، فإن تسجيله هدفاً ومساعدته «البلوز» على الفوز على فولهام كان لهما أثر كبير في ذلك.

وقال روجرز بابتسامة عريضة: «كانت مباراة رائعة. بالطبع، تسجيل هدف والمساهمة في فوز الفريق، هذا كل ما كنت أتمناه من أول ظهور لي».

وأضاف في تصريحات نقلها موقع تشيلسي الرسمي: «أعتقد أن جودة أدائنا كانت ممتازة، واستمتعت كثيراً باللعب. ملعب فولهام صعب، وقد لعبوا بشكل رائع، لكننا أظهرنا روحاً قتالية وعزيمة، وأعتقد أننا كنا الفريق الأفضل في تلك الليلة».

وكان روجرز حريصاً على ترك بصمةٍ مميزة في ناديه الجديد، بعد انتقاله الصيفي من أستون فيلا، ونظراً لتأخره عن بعض زملائه في الفريق بسبب مشاركته في كأس العالم، يعتقد المهاجم أن أفضل نسخةٍ منه لم تأتِ بعد.

وقال: «لم أشعر بالحيوية الكافية في نهاية المباراة، كنت متعباً بعض الشيء، ولهذا السبب خرجت في آخر عشر دقائق».

وتابع: «شعرت بحالةٍ جيدةٍ جداً خلال فترة الإعداد للموسم، لكنني لم أحصل على راحةٍ كافية بسبب كأس العالم، لذلك أردت الحفاظ على لياقتي البدنية».

وأضاف: "ما زلت أعتقد أن لدي المزيد لأقدمه، وعليّ أن أحاول الوصول إليه بأسرع وقت ممكن لأن المباريات تتوالى بسرعة».

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برشلونة يضم الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش

دومينيك ليفاكوفيتش إلى برشلونة (د.ب.أ)
دومينيك ليفاكوفيتش إلى برشلونة (د.ب.أ)
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برشلونة يضم الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش

دومينيك ليفاكوفيتش إلى برشلونة (د.ب.أ)
دومينيك ليفاكوفيتش إلى برشلونة (د.ب.أ)

وقّع نادي برشلونة الإسباني رسمياً جميع الأوراق اللازمة لإتمام صفقة ضم حارس مرمى فنربخشة التركي، دومينيك ليفاكوفيتش، ليحسم بذلك انتقاله إلى صفوف الفريق.

وبموجب بنود الصفقة، سيحصل فنربخشة على رسوم انتقال ثابتة تبلغ مليوني يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو أخرى إضافات محتملة.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها النادي الكاتالوني أن يكون الكرواتي ليفاكوفيتش هو الحارس الاحتياطي لبرشلونة بدءاً من يونيو (حزيران) 2027، بالتزامن مع الرحيل المقرر للبولندي فويتشيك تشيزني، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تريبونا» الإنجليزية.

وفي هذه الأثناء، يعتزم برشلونة إعارة الحارس الكرواتي لفترة مناسبة لضمان مشاركته بانتظام في المباريات قبل انضمامه رسمياً إلى الفريق في كامب نو.

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الرياضة كرة القدم برشلونة إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: ديوكوفيتش وسابالينكا يودعان منافسات الزوجي المختلط

نوفاك ديوكوفيتش وأرينا سابالينكا ودّعا فلاشينغ ميدوز مبكراً (أ.ف.ب)
نوفاك ديوكوفيتش وأرينا سابالينكا ودّعا فلاشينغ ميدوز مبكراً (أ.ف.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: ديوكوفيتش وسابالينكا يودعان منافسات الزوجي المختلط

نوفاك ديوكوفيتش وأرينا سابالينكا ودّعا فلاشينغ ميدوز مبكراً (أ.ف.ب)
نوفاك ديوكوفيتش وأرينا سابالينكا ودّعا فلاشينغ ميدوز مبكراً (أ.ف.ب)

تعرض الثنائي المصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش وأرينا سابالينكا لمفاجأة مدوية، بعد الخروج المبكر من منافسات الزوجي المختلط في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الثلاثاء، بعد الخسارة 1-4 و4-2 و10-2 أمام هنري باتن وكاترينا سينياكوفا في مباراتهما الأولى.

وبدأ ديوكوفيتش الذي حقق 24 لقباً في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى، وسابالينكا الفائزة بأربعة ألقاب كبرى، المباراة بقوة وحسما المجموعة الأولى، لكن باتن وسينياكوفا المتخصصة في منافسات الزوجي، انتفضا لينتزعا المجموعة الثانية قبل الهيمنة على الشوط الفاصل، ليتأهلا إلى دور الثمانية.

وحسمت سينياكوفا الفوز المفاجئ بأسلوب رائع عبر إرسال ساحق في نقطة المباراة، لتنهي آمال الثنائي المدجج بالألقاب في البطولة.

وقال باتن: «لم يكن الوضع جيداً لبعض الوقت، ففي هذا النظام إن لعبت شوطاً واحداً سيئاً تخسر المجموعة الأولى فجأة».

وأضاف: «كنا نعلم أن الأمر ذاته قد يحدث في المجموعة الثانية، ولعبنا الشوط الفاصل بطريقة مذهلة. إرسال كاترينا الساحق أمام نوفاك في نقطة المباراة كان رائعاً».

نوفاك ديوكوفيتش وأرينا سابالينكا يصافحان منافسيهما بعد الهزيمة (رويترز)

وتقام بطولة الزوجي المختلط مجدداً في الأسبوع الذي يسبق انطلاق القرعة الرئيسية لمنافسات الفردي، بعدما عدل المنظمون النظام العام الماضي لجذب المزيد من أبرز لاعبي الفردي عبر تقليص عدد المشاركين ومنح الحدث موعداً مستقلاً في جدول البطولة. وحقق النظام المعدل نجاحاً تجارياً في عامه الأول، إذ أدى إلى نفاد التذاكر وجذب العديد من أكبر الأسماء في عالم الفردي، رغم الانتقادات الموجهة من بعض متخصصي الزوجي الذين رأوا أنه يهمش الثنائيات الثابتة.

وحصد الثنائي الإيطالي المكون من سارة إيراني وأندريا فافاسوري اللقب بعد الفوز على إيغا شفيونتيك وكاسبر رود في نهائي العام الماضي.

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الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الدولي للسيارات يستنكر الإساءة لحكام سباق فورمولا 1

الاتحاد الدولي للسيارات يستنكر الإساءة لحكام جائزة هولندا الكبرى (أ.ف.ب)
الاتحاد الدولي للسيارات يستنكر الإساءة لحكام جائزة هولندا الكبرى (أ.ف.ب)
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الاتحاد الدولي للسيارات يستنكر الإساءة لحكام سباق فورمولا 1

الاتحاد الدولي للسيارات يستنكر الإساءة لحكام جائزة هولندا الكبرى (أ.ف.ب)
الاتحاد الدولي للسيارات يستنكر الإساءة لحكام جائزة هولندا الكبرى (أ.ف.ب)

استنكر الاتحاد الدولي للسيارات، الإساءات والتجاوزات غير اللائقة في التعليقات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد حكام سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم للفورمولا 1.

لم يسلط الاتحاد الدولي للسيارات في بيانه الثلاثاء الضوء على تعليقات محددة، ولكن رد على حالة الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي الأرجنتيني فرانكو كولابينتو سائق فريق ألبين الذي تلقى عقوبتين من الحكام في سباق الأحد.

نشر الاتحاد الدولي للسيارات عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» بياناً للرابطة التي أسسها «متحدون ضد الإساءة الإلكترونية»، يقول: «لا نقبل بالإساءة والمضايقات والتجاوزات في رياضتنا».

وتلقى كل من كولابينتو والبريطاني أرفيد ليندبلاد، سائق فريق ريسينغ بولز، عقوبة المرور عبر منطقة الصيانة بداعي ارتكابهما مخالفة بتجاوز العلمين الأصفرين المزدوجين عقب حادث الهولندي ماكس فيرستابن القوي.

واعترض كولابينتو على القرار، قائلاً إنه كان يحاول تفادي الحطام وليس التجاوز.

كما تم تغريم كل من كولابينتو والنيوزيلندي ليام لوسون سائق فريق ريد بول بعقوبة 10 ثوان في وقت لاحق من السباق لعدم تخفيف السرعة تحت العلم الأصفر.

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