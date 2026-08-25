روجرز يعد «بنسخة أفضل من أدائه» بعد بداية موفقة مع تشيلسي

بعد انتقاله إلى «ستامفورد بريدج» من أستون فيلا، كان اللاعب الدولي الإنجليزي مورغان روجرز متلهفاً لبدء مسيرته بقوة. لذا، فإن تسجيله هدفاً ومساعدته «البلوز» على الفوز على فولهام كان لهما أثر كبير في ذلك.

وقال روجرز بابتسامة عريضة: «كانت مباراة رائعة. بالطبع، تسجيل هدف والمساهمة في فوز الفريق، هذا كل ما كنت أتمناه من أول ظهور لي».

وأضاف في تصريحات نقلها موقع تشيلسي الرسمي: «أعتقد أن جودة أدائنا كانت ممتازة، واستمتعت كثيراً باللعب. ملعب فولهام صعب، وقد لعبوا بشكل رائع، لكننا أظهرنا روحاً قتالية وعزيمة، وأعتقد أننا كنا الفريق الأفضل في تلك الليلة».

وكان روجرز حريصاً على ترك بصمةٍ مميزة في ناديه الجديد، بعد انتقاله الصيفي من أستون فيلا، ونظراً لتأخره عن بعض زملائه في الفريق بسبب مشاركته في كأس العالم، يعتقد المهاجم أن أفضل نسخةٍ منه لم تأتِ بعد.

وقال: «لم أشعر بالحيوية الكافية في نهاية المباراة، كنت متعباً بعض الشيء، ولهذا السبب خرجت في آخر عشر دقائق».

وتابع: «شعرت بحالةٍ جيدةٍ جداً خلال فترة الإعداد للموسم، لكنني لم أحصل على راحةٍ كافية بسبب كأس العالم، لذلك أردت الحفاظ على لياقتي البدنية».

وأضاف: "ما زلت أعتقد أن لدي المزيد لأقدمه، وعليّ أن أحاول الوصول إليه بأسرع وقت ممكن لأن المباريات تتوالى بسرعة».