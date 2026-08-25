ريال مدريد يقيم حفل استقبال للاعبه الجديد ديوماندي

أقام نادي ريال مدريد الإسباني حفل استقبال رسمي للاعبه الجديد يان ديوماندي.

وأشار ريال مدريد في بيان رسمي إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد كان في استقبال ديوماندي الذي وقّع عقداً مدته 7 مواسم، يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2033.

وأضاف البيان أن ديوماندي تسلم بعد التوقيع مجسماً لملعب الفريق وساعة هدية، وقميصاً يحمل اسمه ورقمه مع الفريق 25.

وحضر حفل الاستقبال، خوسيه مارتينيز بيري، الرئيس الفخري للنادي المدريدي.

يُذكر أن الإيفواري الدولي ديوماندي انضم لريال مدريد قادماً من لايبزيغ الألماني، وشارك بديلاً في الفوز على إسبانيول بنتيجة 2 - 1 في الجولة الثانية من الدوري.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.