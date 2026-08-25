هاميلتون يتراجع عن انتقاداته لفريق «فيراري»

تراجع لويس هاميلتون عن الرسائل الساخرة التي أرسلها عبر دائرة الاتصال الداخلية الخاصة بفريقه «فيراري» خلال سباق جائزة هولندا الكبرى، يوم الأحد الماضي، قائلاً إنه لم يظهر «أفضل نسخة» منه. وشعر بطل سباقات «فورمولا 1» للسيارات 7 مرات بالإحباط لبقائه خلف زميله في «فيراري» شارل لوكلير في السباق الذي أقيم في حلبة تساندفورت، ويعتقد أنه فقد فرصة الصعود إلى منصة التتويج بسبب تأخر الفريق في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال بسخرية بعد أن دخل لوكلير أخيراً إلى حارة الصيانة: «مضيعة كبيرة للوقت يا رفاق، أحسنتم».

وبالنظر إلى ما جرى خلال أيام السباق الثلاثة، أشاد هاميلتون بالفريق في منشور على تطبيق «إنستغرام» لعملهم في المصنع على تحديثات وتحسين السيارة.

وقال السائق البريطاني: «استمعت مجدداً إلى بعض تعليقاتي عبر دائرة الاتصال الداخلية. في خضم لحظة الغضب، قد تنفجر مشاعر الإحباط، خصوصاً عندما تهتم بالأمر بشدة كما أفعل أنا، لكن تلك لم تكن أفضل نسخة لي. أتحمل المسؤولية عن ذلك، وسأكون أفضل».

وأضاف هاميلتون، الذي احتل المركز الرابع في السباق بفارق أقل من ثانية واحدة عن جورج راسل سائق «مرسيدس»، إنه يؤمن بالفريق وبما يبنيه «فيراري» للمستقبل.

وقال: «الاتجاه واضح. الإيمان موجود. المعركة مستمرة بلا شك». ويتساوى هاميلتون وراسل في رصيد النقاط، مع تفوق سائق «مرسيدس» في عدد الانتصارات ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 59 نقطة عن زميله في الفريق كيمي أنتونيلي.

وسيقام السباق التالي في إيطاليا على حلبة مونزا، في جولة يعدها «فيراري» وأنتونيلي على أرضهما.