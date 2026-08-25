مورينيو «سعيد جداً» بتشكيلته رغم إخفاق التعاقد مع رودري

عبّر المدرب البرتغالي ريال مدريد عن سعادته بتشكيلته التي يعدُّها مكتملة، رغم الإخفاق في التعاقد مع لاعب الوسط رودري، المنتقل إلى الغريم برشلونة، وذلك عشية مواجهة ريال سوسييداد في مباراة مؤجَّلة من المرحلة الأولى، ضِمن «الدوري الإسباني لكرة القدم».

وأجرى «لوس بلانكوس» تعديلات واسعة على تشكيلته، هذا الصيف، متعاقداً مع 6 لاعبين؛ من بينهم العاجي يان ديوماندي، والبرتغالي برناردو سيلفا، ومارك كوكوريا.

لكن محاولة ريال مدريد ضم رودري انهارت، ما يعني أنه إلى جانب صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق سيلفا، لم يعزز صفوفه في خط الوسط.

وقال مورينيو، للصحافيين: «بالنسبة لي، التشكيلة مكتملة، لكن سوق الانتقالات لا تزال مفتوحة، لا تعلم أبداً ما إذا كان لاعب سيأتي ويقول: لقد جلست على مقاعد البدلاء مرتين وأريد الرحيل».

وأضاف: «نظرياً لا (مزيد من الصفقات)... لكن يمكن أن يحدث شيء دائماً... في ذهني، التشكيلة مكتملة تماماً، ولم أطلب التعاقد مع أي أحد. أنا سعيد جداً باللاعبين الذين أملكهم».

ومع رحيل مايستروي خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس في عاميْ 2024 و2025، عانى ريال مدريد للسيطرة على المباريات.

وأكد مورينيو أن متوسط الميدان الفرنسي أوريليان تشواميني سيحصل على قسط من الراحة كي يتمكن من «العودة بنسبة 100 في المائة»، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال «مونديال 2026».

وغاب تشواميني عن التدريبات الجماعية للفريق، عشية مباراته الأولى على أرضه في ملعب سانتياغو برنابيو في «الدوري الإسباني»، إذ لم يتعاف بدنياً بشكلٍ يؤهله للعودة إلى المنافسة، وفق ما أوضح المدرب الجديد-القديم للنادي الملكي.

وقال مورينيو: «الأمر لا يتعلق بانتكاسة جديدة لإصابته، لكنه عانى كثيراً في (المونديال)، فقد غاب عن عدة مباريات، ثم عاد في نصف النهائي (أمام إسبانيا)، وقد خاطر بذلك».

وأضاف: «حاول العودة، وكان يرغب في ذلك، وكان بإمكانه المتابعة، لكن لا يمكنك أن تبدأ موسماً دون أن تكون قد تخلصت من المعاناة (البدنية)».

وتابع: «قررنا، معه ومع الجهاز الفني، أنه من الأفضل أن يتحلى بالصبر قليلاً، كي يتمكن من العودة بنسبة 100 في المائة، خلال أسبوع أو أسبوعين».

وبعد فوز افتتاحيّ صعب خارج أرضه في المرحلة الثانية على إسبانيول (2-1)، سيخوض ريال مدريد مباراته الأولى على أرضه، الأربعاء، أمام ريال سوسييداد، في مباراة كان من المفترض أن تُقام ضِمن المرحلة الأولى من «الدوري»، قبل أن يتأخر موعدها بسبب تأخر عودة اللاعبين الدوليين، عقب مشاركتهم في كأس العالم التي أُقيمت في أميركا الشمالية.