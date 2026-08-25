روجرز بعد بداية مسيرته مع تشيلسي بهدف في فولهام: لديّ الكثير

استهل مورغان روجرز مسيرته الرسمية مع تشيلسي بتسجيل هدف خلال الفوز 3 - 2 على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، لكنه أكد أنه لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته مع فريقه الجديد.

ودفع تشيلسي مبلغاً قياسياً في بريطانيا بلغ 117 مليون جنيه إسترليني (159.51 مليون دولار) للتعاقد مع روجرز قادماً من آستون فيلا الشهر الماضي، وسرعان ما بدأ اللاعب إثبات قدراته، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على ملعب «كرافن كوتيدج».

وقدم اللاعب، البالغ من العمر 24 عاماً، أداءً لافتاً إلى جانب زميليه في الهجوم كول بالمر وجواو بيدرو، قبل أن يستبدله المدرب تشابي ألونسو قبل نحو 10 دقائق من نهاية المباراة.

وقال روجرز لموقع تشيلسي الرسمي: «لم أشعر بالحدة والفاعلية الكافية في نهاية المباراة. كنت مرهقاً بعض الشيء، ولهذا السبب تم استبدالي في آخر 10 دقائق».

وأضاف: «عندما تنضم إلى فريق جديد، لا تريد أن تبدأ بشكل بطيء أو بأقل من الوتيرة المطلوبة، لذلك حاولت الحفاظ على أفضل لياقة بدنية ممكنة والوصول إلى الإيقاع المطلوب بأسرع ما يمكن».

وأكد روجرز أنه لا يزال يملك مجالاً كبيراً للتطور، وقال: «ما أزال أعتقد أن أدائي يمكن أن يكون أفضل، ويجب أن أحاول الوصول إلى ذلك بأسرع ما يمكن؛ لأن المباريات تتوالى بسرعة وبكثافة».

ويستعد تشيلسي لمواجهة لوتون تاون في «كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة»، الخميس.