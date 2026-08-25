واتكينز يدفع نحو الهلال... وتجربة دوران تلاحقه

يواجه أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا، لحظةً حاسمةً في مستقبله، وسط محاولات الهلال التعاقد معه قبل إغلاق سوق الانتقالات، في سيناريو يعيد إلى الأذهان رحيل زميله السابق جون دوران إلى الدوري السعودي في يناير (كانون الثاني) 2025.

وبحسب شبكة «بي بي سي سبورت»، قدَّم الهلال عرضاً يقترب من 40 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم الإنجليزي، إلا أن المبلغ لا يزال بعيداً عن تقييم أستون فيلا، الذي يستعد لاتخاذ موقف متشدِّد في المفاوضات مع اقتراب الموعد النهائي للانتقالات، الثلاثاء المقبل.

ورغم عدم وصول الناديين إلى مرحلة متقدمة من الاتفاق حتى الآن، فإنَّ واتكينز أبدى رغبته لإدارة أستون فيلا في الانتقال، في حين يُعتقد أنه منفتح على عرض الهلال. ولم يصدر اللاعب أو ممثلوه أي تعليق علني بشأن مستقبله حتى الآن.

وتصاعد الغموض بعدما غاب المهاجم، البالغ 30 عاماً، عن قائمة أستون فيلا في الخسارة أمام برايتون برباعية نظيفة في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ رفض المدرب أوناي إيمري تقديم تفسير مباشر لغيابه. وقال إن السؤال يجب أن يُوجَّه إلى اللاعب نفسه، مضيفاً أن اللاعبين الموجودين كانوا يرغبون في المشاركة.

ويتدرب واتكينز منفرداً بعد عودته من إجازة ممتدة عقب كأس العالم، في وقت أكد فيه إيمري، الأسبوع الماضي، إمكانية رحيله عن النادي.

ويحتاج الهلال أيضاً إلى معالجة وضع قائمته الأجنبية لإفساح المجال أمام واتكينز، رغم إعارة داروين نونيز إلى الدرعية الأسبوع الماضي، ما يجعل الصفقة مرتبطة بأكثر من تحرك قبل إتمامها.

وتأتي التطورات في وقت استحضرت فيه «بي بي سي» تجربة جون دوران، الذي غادر أستون فيلا إلى النصر في يناير 2025 مقابل 71 مليون جنيه إسترليني، بعدما كان يُعدُّ أحد أبرز المهاجمين الشباب في أوروبا، قبل أن تتعثر تجربته مع النادي السعودي ويخرج لاحقاً معاراً إلى 3 أندية مختلفة.

ويمثل احتمال رحيل واتكينز جزءاً من تغييرات واسعة داخل أستون فيلا، الذي اضطر خلال العامين الماضيين إلى بيع عدد من لاعبيه بسبب القيود المالية. وجمع النادي أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني من بيع دوران ودوغلاس لويز وجاكوب رامزي وموسى ديابي، بينما بلغت إيراداته من مبيعات اللاعبين خلال سوق الانتقالات الحالية نحو 212 مليون جنيه إسترليني.

وتخضع فيلا لقيود مالية مشددة، بعدما تعرَّض النادي لعقوبتين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ بسبب مخالفات مالية، بينها غرامة بلغت 19.4 مليون جنيه إسترليني في يونيو (حزيران)، منها 12.9 مليون معلقة، بينما باتت قواعد نسبة تكلفة الفريق عاملاً رئيسياً في قدرة النادي على الاحتفاظ بلاعبيه وإبرام صفقات جديدة.

ويبقى واتكينز أحد أهم لاعبي أستون فيلا في السنوات الأخيرة، إذ أصبح الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يجعل رحيله المحتمل إلى الهلال واحداً من أبرز ملفات الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات.